https://anlatilaninotesi.com.tr/20261116/fon-vurgununun-karanlik-hikayesi-sirinler-yontemi-kullaniliyor-1110378585.html

Fon vurgununun karanlık hikayesi: "Şirinler yöntemi kullanılıyor"

Fon vurgununun karanlık hikayesi: "Şirinler yöntemi kullanılıyor"

Sputnik Türkiye

Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konuğu Avukat Ali Ekber Polat oldu. Polat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda fon vurgunun görünmeyen... 16.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-16T18:57+0300

2026-11-16T18:57+0300

2026-11-16T18:57+0300

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Avukat Ali Ekber Polat, sosyal medya hesabında kaleme aldığı ve fon vurgununun görünmeyen yönünü ele aldığı yazısını Mustafa Hoş’la Yol Arkadaşı’nda ayrıntılarıyla anlattı. Olayın yalnızca yatırımcıların uğradığı zarardan ibaret olmadığını belirten Polat, hisse senetlerinin fonlar tarafından satın alınmasından önceki işlemlerin de incelenmesi gerektiğini söyledi.Polat, fonların yatırım yaptığı hisselerin daha önceden farklı hesaplar üzerinden ve zamana yayılarak toplandığını öne sürdü. Bu işlemlerin danışıklı biçimde gerçekleştirildiğini savunan Polat, sürecin kara para aklama mekanizmasının bir parçası olabileceğini ifade etti.Polat, “Fon bir hisseyi almadan önce, beş-altı ay öncesinden hisseler toplanıyor. Bunlar danışıklı yapılıyor. Biz borsadaki bu toplama işlemine aslında aklama işlemi diyoruz” dedi.“Şirinler yöntemiyle hisseleri topluyorlar”Kara para aklamanın üç aşamada gerçekleştiğini belirten Polat, ilk aşama olan yerleştirmede kaynağı açıklanamayan paranın küçük parçalara bölündüğünü anlattı.Polat, düşük fiyatlı ve az bilinen hisselerin tek bir hesap yerine çok sayıda farklı hesap üzerinden, aylar boyunca küçük işlemlerle toplandığını öne sürdü. Bu yöntemin kara para aklamada “Şirinler yöntemi” olarak bilindiğini belirtti.Polat, “Tek hesaptan değil, onlarca ayrı hesaptan, dikkat çekmeden, düşük fiyattan hisseler toplanıyor. Hiçbir hesap tek başına dikkat çekmeden hisselerde bir toplama işlemi yapılıyor” ifadelerini kullandı.“Fon geliyor, yatırımcıların parasıyla hisseleri alıyor”Polat’ın anlattığı mekanizmaya göre, piyasadaki hisselerin büyük bölümünün önceden toplanmasıyla satış miktarı azalıyor. Ardından fonlar aynı hisseye yönelerek çok sayıda yatırımcının birikimini bu hisselere aktarıyor.Polat, örnek olarak 100 milyon lotluk bir hissenin 90 milyon lotunun önceden toplandığı bir senaryoyu anlattı. Fonun bu aşamada hisseye girmesiyle fiyatın hızla yükseltilebileceğini savundu.Bu sürecin ardından önceden hisse toplayan hesapların ellerindeki payları fonların alımlarıyla yükselen fiyatlardan sattığını öne süren Polat, böylece kaynağı belirsiz paranın borsa işlemleri üzerinden sisteme sokulabileceğini iddia etti.“Temmuzdan önceki altı ay incelensin”Polat, iddia ettiği yöntemin tespit edilmesinin zor olmadığını, çünkü hisse alım-satım işlemlerinin kayıt altında bulunduğunu söyledi.“Temmuz ayından önceki altı ay incelensin. Bu hisseyi kimler topladı?” diye soran Polat, fon vurgununa ilişkin soruşturmanın yanı sıra ayrı bir kara para aklama soruşturması yürütülmesi gerektiğini savundu.Polat’a göre mağduriyetlerin giderilmesi için iki temel unsurun ortaya çıkarılması gerekiyor: Dolandırıcılık eylemini gerçekleştiren failler ve paranın izlediği yol.“Bankaların uyum birimleri bu işlemleri görmedi mi?”Hisse senetlerinden elde edilen kazançların ve satış gelirlerinin bankacılık sistemi üzerinden geçtiğine dikkat çeken Polat, bankaların uyum birimlerinin bu işlemleri görüp görmediğinin araştırılması gerektiğini söyledi.Bir uyum eğitmeni olarak bu soruyu yönelttiğini belirten Polat, “Bankaların uyum birimleri bu işlemleri gördü mü? Görmemesi mümkün mü? Mümkün değil. Herkesin hukuki sorumluluğu var. Bankaların da var” dedi.Polat, suç duyurularının ardından gerekli soruşturmayı yürütmeyen savcılar dahil olmak üzere ilgili kişilerin hukuki sorumluluklarının da incelenmesi gerektiğini ifade etti.

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2026

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Mustafa Hoş https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg

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