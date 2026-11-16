https://anlatilaninotesi.com.tr/20261116/emekli-zamminda-yeni-kulis-paketten-cikabilir-1110380094.html
Emekli zammında yeni kulis: ‘Paketten çıkabilir’
Emekli zammında yeni kulis: ‘Paketten çıkabilir’
Sputnik Türkiye
Gazeteci Zülfikar Doğan, emekli zammı ve refah payının beklentilerin altında kalabileceğini, seyyanen artışın ise emekli zammı paketinden çıkarılmasının... 16.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-16T20:22+0300
2026-11-16T20:22+0300
2026-11-16T20:22+0300
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Radyo Sputnik’te yayınlanan Ankara’dan Haber Var programında ekonomik gelişmeleri değerlendiren Gazeteci Zülfikar Doğan, emekli aylıklarına yönelik zam paketine ilişkin Ankara kulislerinde konuşulan son senaryoları aktardı.Doğan, seyyanen zam, refah payı, çalışan emeklilere farklı artış ve erken seçim ihtimalini ele alırken elektrik faturalarında destekli tarife sınırının düşürülmesinin hanelere etkisini de değerlendirdi.‘Emekli zammında beklentilerin altında artış gündemde’Doğan, ekonomi ve siyaset kulislerinde emekli zammı ile refah payının beklentilerin altında kalabileceğinin konuşulduğunu aktardı. Emekli aylıklarının alım gücünün 2023’ten bu yana yaklaşık yüzde 55 gerilediğini belirten Doğan, şunları kaydetti:‘Seyyanen zam paketten çıkabilir, erken seçim ihtimali gündemde’Seyyanen zammın emekli paketinden çıkarılması veya geri plana alınmasının konuşulduğunu kaydeden Doğan, Ocak 2027’de emekli, memur ve asgari ücretliye yüksek artış yapılması hâlinde oluşacak olumlu havayla 2027 sonbaharında erken seçime gidilebileceği senaryosunun da Ankara kulislerinde tartışıldığını aktardı:‘Elektrik faturalarına tüketim limiti üzerinden dolaylı zam’Destekli elektrik tarifesinden yararlanmak için belirlenen yıllık tüketim sınırının 2027’de 3 bin kilovatsaate düşürüldüğünü söyleyen Doğan, daha yüksek tarifeye geçişin faturalara dolaylı zam olarak yansıyacağı görüşünde:
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Zülfikar Doğan
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Zülfikar Doğan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/1c/1105337955_0:0:1488:1488_100x100_80_0_0_5c0d35a8fa04cb9dcd4e85628db1976d.jpg
radyo, emekli, emekli zammı, ekonomi, fatura, refah payı, seyyanen zam
radyo, emekli, emekli zammı, ekonomi, fatura, refah payı, seyyanen zam
Emekli zammında yeni kulis: ‘Paketten çıkabilir’
Gazeteci Zülfikar Doğan, emekli zammı ve refah payının beklentilerin altında kalabileceğini, seyyanen artışın ise emekli zammı paketinden çıkarılmasının konuşulduğunu aktardı. Doğan, Ocak 2027’de yüksek zam yapılması hâlinde sonbaharda erken seçime gidilebileceği senaryosunun da Ankara kulislerinde tartışıldığını söyledi.
Radyo Sputnik’te yayınlanan Ankara’dan Haber Var programında ekonomik gelişmeleri değerlendiren Gazeteci Zülfikar Doğan, emekli aylıklarına yönelik zam paketine ilişkin Ankara kulislerinde konuşulan son senaryoları aktardı.
Doğan, seyyanen zam, refah payı, çalışan emeklilere farklı artış ve erken seçim ihtimalini ele alırken elektrik faturalarında destekli tarife sınırının düşürülmesinin hanelere etkisini de değerlendirdi.
‘Emekli zammında beklentilerin altında artış gündemde’
Doğan, ekonomi ve siyaset kulislerinde emekli zammı ile refah payının beklentilerin altında kalabileceğinin konuşulduğunu aktardı. Emekli aylıklarının alım gücünün 2023’ten bu yana yaklaşık yüzde 55 gerilediğini belirten Doğan, şunları kaydetti:
“Memur emeklileri, 2023’ten bu yana aylıklarına yansıtılmayan ve bugün 25 bin lira düzeyine ulaşan seyyanen artışın telafi edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Peki, tüm emeklilere seyyanen zam verilecek mi? Enflasyon farkına ne kadar refah payı eklenecek? Aralık ayında komisyon toplantıları başlayacak olan asgari ücret görüşmelerinden nasıl bir artış çıkacak?
Son günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’ın yaptığı açıklamalara baktığımda, iktidarın yükselen beklentileri aşağı çekmeye çalıştığı izlenimini ediniyorum. Ekonomi ve siyaset kulislerinde de zam oranının ve refah payının beklentilerin altında kalabileceği konuşuluyor.
Benim hesabıma göre emekli aylıklarının alım gücü 2023’ten bu yana yüzde 55 düzeyinde geriledi. Birikmiş kayıp hesaba katılmazsa, kamuoyuna müjde olarak sunulan artış emeklilerde hayal kırıklığı yaratabilir.
Meclis kulislerinde çalışan emeklilere daha düşük artış yapılabileceği de konuşuluyor. Bugün emekli olduğu hâlde çalışmaya devam edenlerin sayısı 2 milyonu aşmış durumda. Bu kişiler çalışırken sosyal güvenlik primi ödemeyi de sürdürüyor. Prim gün sayısı elbette önemli bir ölçüt. Ancak çalışmaya devam eden emekliye daha düşük zam vermek, bana göre çalışmayı cezalandırır ve emekliler arasındaki adaletsizliği büyütür.”
‘Seyyanen zam paketten çıkabilir, erken seçim ihtimali gündemde’
Seyyanen zammın emekli paketinden çıkarılması veya geri plana alınmasının konuşulduğunu kaydeden Doğan, Ocak 2027’de emekli, memur ve asgari ücretliye yüksek artış yapılması hâlinde oluşacak olumlu havayla 2027 sonbaharında erken seçime gidilebileceği senaryosunun da Ankara kulislerinde tartışıldığını aktardı:
“Kulislerde konuşulan son ihtimallerden biri, seyyanen zammın paketten çıkarılması ya da geri plana alınması. Refah payının ne olacağı da henüz net değil. Tartışmanın bir de seçim boyutu var. İktidar kulislerinde, Ocak 2027’de yüksek bir artış yapılırsa Temmuz 2027 ve Ocak 2028’de de benzer zamların bekleneceği konuşuluyor. Bütçe bu beklentileri karşılayamazsa, bunun 2028’de sandığa tepki olarak yansıyabileceği değerlendiriliyor.
Buradan hareketle Ankara’da şu senaryo da tartışılmaya başladı: Ocak ayında emekliler, dul ve yetim aylığı alanlar, memurlar ve asgari ücretliler için yüksek bir artış yapılırsa, bunun yaratacağı olumlu havayla 2027 sonbaharında seçime gidilebilir mi? Bu henüz alınmış bir karar değil. Ancak Meclis ve Plan ve Bütçe Komisyonu kulislerinde konuşulan ihtimallerden biri.”
‘Elektrik faturalarına tüketim limiti üzerinden dolaylı zam’
Destekli elektrik tarifesinden yararlanmak için belirlenen yıllık tüketim sınırının 2027’de 3 bin kilovatsaate düşürüldüğünü söyleyen Doğan, daha yüksek tarifeye geçişin faturalara dolaylı zam olarak yansıyacağı görüşünde:
“Elektrik ve doğal gaz tarifelerinde yeni düzenlemelere gidildi. Elektrikte dikkat çeken değişiklik, hanelerin destekli tarifede kalabilmesi için belirlenen yıllık tüketim sınırının bir kez daha düşürülmesi. 2025’te 5 bin kilovatsaat olan sınır, 2026’da 4 bin kilovatsaate çekilmişti. 2027 için ise 3 bin kilovatsaate indirildi.
Bu ne anlama geliyor? Özellikle kalabalık ve çok çocuklu aileler için yıllık 3 bin kilovatsaatlik sınırın altında kalmak zor olabilir. Dar gelirli bir hane, tüketimini artırmasa bile sınır aşağı çekildiği için destekli tarifenin dışında kalabilir. Sınırı aşan haneler de üç ay sonra elektrik faturalarını daha yüksek tarifeden ödemeye başlayacak.
Bir yandan fatura desteği sürüyor, diğer yandan bu destekten yararlanmak için belirlenen tüketim sınırı her yıl bin kilovatsaat düşürülüyor. Dolayısıyla aynı miktarda elektrik kullanan bir hanenin faturası, destekli tarifeden çıktığı için yükselebilir. Bana göre bu, dolaylı bir zam olarak değerlendirilebilir. Doğal gazda da benzer bir durumla karşılaşabiliriz.”