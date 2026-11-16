Emekli zammında yeni kulis: ‘Paketten çıkabilir’

“Memur emeklileri, 2023’ten bu yana aylıklarına yansıtılmayan ve bugün 25 bin lira düzeyine ulaşan seyyanen artışın telafi edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Peki, tüm emeklilere seyyanen zam verilecek mi? Enflasyon farkına ne kadar refah payı eklenecek? Aralık ayında komisyon toplantıları başlayacak olan asgari ücret görüşmelerinden nasıl bir artış çıkacak?

Son günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’ın yaptığı açıklamalara baktığımda, iktidarın yükselen beklentileri aşağı çekmeye çalıştığı izlenimini ediniyorum. Ekonomi ve siyaset kulislerinde de zam oranının ve refah payının beklentilerin altında kalabileceği konuşuluyor.

Benim hesabıma göre emekli aylıklarının alım gücü 2023’ten bu yana yüzde 55 düzeyinde geriledi. Birikmiş kayıp hesaba katılmazsa, kamuoyuna müjde olarak sunulan artış emeklilerde hayal kırıklığı yaratabilir.

Meclis kulislerinde çalışan emeklilere daha düşük artış yapılabileceği de konuşuluyor. Bugün emekli olduğu hâlde çalışmaya devam edenlerin sayısı 2 milyonu aşmış durumda. Bu kişiler çalışırken sosyal güvenlik primi ödemeyi de sürdürüyor. Prim gün sayısı elbette önemli bir ölçüt. Ancak çalışmaya devam eden emekliye daha düşük zam vermek, bana göre çalışmayı cezalandırır ve emekliler arasındaki adaletsizliği büyütür.”