Demokratik Sağlık Sen Anadolu Şube Başkanı Abdullah Gül: “12 yıldır bilinen deprem riskine rağmen hastane açık tutuldu”
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Gazeteci Güçlü Özgan’ın Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programının bugünkü konuğu, Demokratik Sağlık Sen Anadolu Şube Başkanı Abdullah Gül oldu. Depremde 72 kişinin hayatını kaybettiği hastaneye ilişkin konuşan Gül, “12 yıl önce bu binanın depreme dayanıksız olduğu biliniyordu. Buna rağmen açık tutuldu” dedi.
6 Şubat depremlerinde yıkılan hastaneye ilişkin yargı süreci devam ederken, binanın depreme dayanıklılığı ve tahliye edilmemesine ilişkin sorumluluk tartışmaları sürüyor.
Konuyla ilgili Yeri ve Zamanı programında gazeteci Güçlü Özgan’a konuk olan Demokratik Sağlık Sen Anadolu Şube Başkanı Abdullah Gül, binanın riskli olduğunun yıllar öncesinden bilindiğini belirterek, tahliye kararını almayan kamu görevlilerinin sorumluluğunun araştırılması gerektiğini söyledi.
Gül, şöyle konuştu:
“Burası kamu binasıydı. Denetlenebilir olmalıydı ve denetleniyordu. Bununla ilgili çalışmalar yapılmıştı. Bunların bir sorumlusu var. 12 yıl önce bu binanın depreme dayanıksız olduğu biliniyordu. Eğer bina tahliye edilseydi bu canlarımız yaşıyor olur muydu? Buradaki temel mesele bu. Bu hastanenin boşaltılmaması kararını kim verdi? 2021 yılında Sağlık Bakanlığının 81 ile gönderdiği bir yazı var. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında işveren konumunda il sağlık müdürleri ve hastane başhekimlerinin sorumlu olduğu belirtiliyor.”
“Bilirkişi raporunda Sağlık Bakanlığı yüzde 95 kusurlu bulundu”
Gül, idari yargı sürecinde hazırlanan bilirkişi raporunda Sağlık Bakanlığına yönelik kusur tespiti yapıldığını belirtti:
“Bilirkişi raporunda Sağlık Bakanlığı yüzde 95 kusurlu bulundu. Raporda açık şekilde, binanın kamu binası olması ve sağlık hizmeti vermesi nedeniyle kritik önem taşıdığı belirtiliyor. Depremle ilgili risklerin 12 yıldır bilinmesine rağmen binanın açık tutulmasına ilişkin kamu görevlilerinin sorumluluğuna dikkat çekiliyor.”
“Savcılık 12 kişi hakkında soruşturma izni istedi”
Gül, soruşturma kapsamında dönemin il sağlık müdürleri ve hastane yöneticileri hakkında da soruşturma izni talep edildiğini söyledi:
“Savcımız 12 kişi hakkında soruşturma izni istedi. İddianamede 12 kişinin ismi var. Raporun çıktığı ilk tarihten 6 Şubat depremlerine kadar görev yapan başhekimler ve il sağlık müdürleri hakkında soruşturma izni talep edildi. O rapor çıktıktan sonra hastanenin tahliye edilmemesinde sorumluluğu bulunan herkesin tespit edilmesini istiyoruz.”
“Her birinin bir hayali enkazda kaldı”
Gül, depremde hayatını kaybedenlerin yalnızca sayılar üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı:
“Bizim için bunlar rakam değil. Her birinin bir hayali o enkazlarda gitti. Her birinin bir geleceği vardı. Her birinin sevdiği insanların yarası hâlâ kanıyor. Biz umudumuzu asla yitirmiyoruz. Umudumuzu yitirdiğimiz anda bu davaların üstünün kapatılacağını biliyoruz. Mücadelemizi sürdüreceğiz.”
“Tüm sorumluların tespit edilmesini istiyoruz”
Gül, hastanenin açık tutulmasında sorumluluğu bulunan herkesin yargı önüne çıkarılmasını istediklerini belirtti:
“72 can devletin binasında hayatını kaybetti. Bir kişinin değil, asıl tüm sorumluların; orayı açık tutan, gerekli önlemleri almayan, yereldeki başhekimden müdüre, Bakanlıktaki sorumlusuna kadar herkesin tespit edilmesini istiyoruz. Bu yitip giden canlarımızın hesabının sorulmasını istiyoruz.”
“Menteşe Devlet Hastanesinde de benzer bir tablo var”
Gül, Menteşe Devlet Hastanesine ilişkin süreci de örnek göstererek riskli olduğu belirtilen kamu binalarında gerekli kararların zamanında alınması gerektiğini söyledi:
“Menteşe Devlet Hastanesinin hikâyesi de bizim hikâyemize benziyor. Orada 2018 yılında depreme dayanıksızlık raporu veriliyor. Buna rağmen hastane yeniden faaliyete geçiriliyor. Sağlık Bakanlığının ağustos ayının sonunda verdiği bir komisyon kararı var. Bu binanın depreme dayanıksız olduğu ve yıkılması gerektiği belirtiliyor. Buna rağmen faaliyet devam ediyor. Bizim söylediğimiz şu: Ders almıyoruz. Hangi ilde, hangi ilçede, hangi kurumda olduğu önemli değil. Risk biliniyorsa gereken önlem zamanında alınmalı.”