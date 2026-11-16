Demokratik Sağlık Sen Anadolu Şube Başkanı Abdullah Gül: “12 yıldır bilinen deprem riskine rağmen hastane açık tutuldu”

“Burası kamu binasıydı. Denetlenebilir olmalıydı ve denetleniyordu. Bununla ilgili çalışmalar yapılmıştı. Bunların bir sorumlusu var. 12 yıl önce bu binanın depreme dayanıksız olduğu biliniyordu. Eğer bina tahliye edilseydi bu canlarımız yaşıyor olur muydu? Buradaki temel mesele bu. Bu hastanenin boşaltılmaması kararını kim verdi? 2021 yılında Sağlık Bakanlığının 81 ile gönderdiği bir yazı var. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında işveren konumunda il sağlık müdürleri ve hastane başhekimlerinin sorumlu olduğu belirtiliyor.”