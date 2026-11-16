https://anlatilaninotesi.com.tr/20261116/cinin-kritik-madenlerdeki-hakimiyeti-abd-savunma-sanayisini-durdurabilir-mi-1110369346.html

Çin’in kritik madenlerdeki hakimiyeti ABD savunma sanayisini durdurabilir mi?

Çin’in kritik madenlerdeki hakimiyeti ABD savunma sanayisini durdurabilir mi?

Sputnik Türkiye

Gazeteci Ceyhun Bozkurt, ABD ile Çin arasındaki gerilimin tırmanması durumunda nadir toprak elementleri ve kritik minerallerin tedarikinde yaşanabilecek... 16.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-16T11:25+0300

2026-11-16T11:25+0300

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Gazeteci Ceyhun Bozkurt, Bölgenin Kalbi programında ABD ile Çin arasındaki rekabette nadir toprak elementleri ve kritik minerallerin önemine dikkat çekti. ABD ile Çin arasında Trump döneminde başlayan gerilimin kritik mineraller üzerinden yeni bir boyut kazanabileceğini belirten Bozkurt, Japonya örneğini hatırlattı.Bozkurt şunları söyledi:Virginia sınıfı denizaltılar kritik risk altındaAmerikan ordusunun silah ve araç gereç üretiminde kritik minerallerin önemli bir yer tuttuğunu ifade eden Bozkurt, tedarik zincirinde yaşanabilecek aksaklıklardan en fazla etkilenebilecek sistemler arasında Virginia sınıfı denizaltıların bulunduğunu söyledi.Bozkurt şunları söyledi:Virginia sınıfı denizaltıların ABD'nin seri üretim hızlı saldırı nükleer enerjili denizaltıları olduğunu hatırlatan Bozkurt, bu denizaltılardan 23'ünün hizmette bulunduğunu ve planlanan programın yaklaşık yarısının tamamlandığını belirtti.Germanyum tedarikinde Çin bağımlılığıOptik sistemler, gece görüş teknolojileri ve elektro-optik kızılötesi ekipmanlarda kullanılan germanyumun denizaltı üretimi açısından kritik olduğunu vurgulayan Bozkurt, Pentagon'un ABD'deki germanyum üretim kapasitesini artırmak için yatırım planladığını aktardı.Bozkurt şunları söyledi:Galyum, antimon ve tungsten de Çin'in kontrolündeBozkurt, Amerikan savunma sanayisinin ihtiyaç duyduğu diğer kritik elementlerde de Çin'in güçlü bir konuma sahip olduğunu belirtti. Özellikle yarı iletkenler, güneş pilleri ve gelişmiş radar sistemlerinde kullanılan galyumun üretimindeki Çin hâkimiyetine dikkat çekti.Bozkurt şöyle konuştu:

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