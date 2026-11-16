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CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Çatışmalar,Sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler,gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar.Hepsi Ceyhun Bozkurt’la Bölgenin Kalbi programında.Ceyhun Bozkurt’la Bölgenin Kalbi, her Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günü saat 19.00’da Radyo Sputnik’te.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261116/cinin-kritik-madenlerdeki-hakimiyeti-abd-savunma-sanayisini-durdurabilir-mi-1110369346.html
Çin’in kritik madenlerdeki hakimiyeti ABD savunma sanayisini durdurabilir mi?
Çin’in kritik madenlerdeki hakimiyeti ABD savunma sanayisini durdurabilir mi?
Sputnik Türkiye
Gazeteci Ceyhun Bozkurt, ABD ile Çin arasındaki gerilimin tırmanması durumunda nadir toprak elementleri ve kritik minerallerin tedarikinde yaşanabilecek... 16.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-16T11:25+0300
2026-11-16T11:25+0300
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Gazeteci Ceyhun Bozkurt, Bölgenin Kalbi programında ABD ile Çin arasındaki rekabette nadir toprak elementleri ve kritik minerallerin önemine dikkat çekti. ABD ile Çin arasında Trump döneminde başlayan gerilimin kritik mineraller üzerinden yeni bir boyut kazanabileceğini belirten Bozkurt, Japonya örneğini hatırlattı.Bozkurt şunları söyledi:Virginia sınıfı denizaltılar kritik risk altındaAmerikan ordusunun silah ve araç gereç üretiminde kritik minerallerin önemli bir yer tuttuğunu ifade eden Bozkurt, tedarik zincirinde yaşanabilecek aksaklıklardan en fazla etkilenebilecek sistemler arasında Virginia sınıfı denizaltıların bulunduğunu söyledi.Bozkurt şunları söyledi:Virginia sınıfı denizaltıların ABD'nin seri üretim hızlı saldırı nükleer enerjili denizaltıları olduğunu hatırlatan Bozkurt, bu denizaltılardan 23'ünün hizmette bulunduğunu ve planlanan programın yaklaşık yarısının tamamlandığını belirtti.Germanyum tedarikinde Çin bağımlılığıOptik sistemler, gece görüş teknolojileri ve elektro-optik kızılötesi ekipmanlarda kullanılan germanyumun denizaltı üretimi açısından kritik olduğunu vurgulayan Bozkurt, Pentagon'un ABD'deki germanyum üretim kapasitesini artırmak için yatırım planladığını aktardı.Bozkurt şunları söyledi:Galyum, antimon ve tungsten de Çin'in kontrolündeBozkurt, Amerikan savunma sanayisinin ihtiyaç duyduğu diğer kritik elementlerde de Çin'in güçlü bir konuma sahip olduğunu belirtti. Özellikle yarı iletkenler, güneş pilleri ve gelişmiş radar sistemlerinde kullanılan galyumun üretimindeki Çin hâkimiyetine dikkat çekti.Bozkurt şöyle konuştu:
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radyo, radyo, radyo, radyo sputnik, abd, çin, virginia, abd, pentagon

Çin’in kritik madenlerdeki hakimiyeti ABD savunma sanayisini durdurabilir mi?

11:25 16.11.2026
bölgenin kalbi
bölgenin kalbi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2026
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Gazeteci Ceyhun Bozkurt, ABD ile Çin arasındaki gerilimin tırmanması durumunda nadir toprak elementleri ve kritik minerallerin tedarikinde yaşanabilecek sorunların ABD savunma sanayisini etkileyebileceğini belirtti. Bozkurt, durumu özellikle Virginia sınıfı nükleer denizaltıların üretiminde kullanılan elementler üzerinden anlattı.
Gazeteci Ceyhun Bozkurt, Bölgenin Kalbi programında ABD ile Çin arasındaki rekabette nadir toprak elementleri ve kritik minerallerin önemine dikkat çekti. ABD ile Çin arasında Trump döneminde başlayan gerilimin kritik mineraller üzerinden yeni bir boyut kazanabileceğini belirten Bozkurt, Japonya örneğini hatırlattı.
Bozkurt şunları söyledi:
“Amerika Birleşik Devletleri'nde şöyle bir panik var: Bizim Çin'le gerilimimiz artarsa, Çin nadir toprak elementlerinin tedariğinde Amerika'ya sıkıntı çıkartırsa biz ne yapacağız? Hangi askeri araçları üretemeyeceğiz?
Şimdi Çin'in bir örneği var. Bu yıl başında Çin'le Japonya arasında yaşanan gerilimden dolayı Çin, nadir toprak elementlerinin tedarikini Japonya'ya karşı yüzde 80 oranında kesti. Bu, Çin'in verdiği nadir toprak elementlerine bağımlı olan sektörlerde Japonya'daki üretimi neredeyse durdurdu.”

Virginia sınıfı denizaltılar kritik risk altında

Amerikan ordusunun silah ve araç gereç üretiminde kritik minerallerin önemli bir yer tuttuğunu ifade eden Bozkurt, tedarik zincirinde yaşanabilecek aksaklıklardan en fazla etkilenebilecek sistemler arasında Virginia sınıfı denizaltıların bulunduğunu söyledi.
Bozkurt şunları söyledi:
“Amerikan ordusuna ait silah, araç gereç üretiminde de nadir toprak elementlerinin kullanımı önde. Amerika'da yayınlanan raporlara baktık. Verilere göre, tedarik zincirinin ve üzerine bir de üretimin aksamasıyla riski en yüksek oranda olan silah sistemleri arasında Virginia sınıfı denizaltılar yer alıyor. 190'ı germanyum gerektiren parçalar olmak üzere, dört farklı elementi içeren 300'den fazla kritik farklı parçaya ihtiyaç duyuyor.”
Virginia sınıfı denizaltıların ABD'nin seri üretim hızlı saldırı nükleer enerjili denizaltıları olduğunu hatırlatan Bozkurt, bu denizaltılardan 23'ünün hizmette bulunduğunu ve planlanan programın yaklaşık yarısının tamamlandığını belirtti.

Germanyum tedarikinde Çin bağımlılığı

Optik sistemler, gece görüş teknolojileri ve elektro-optik kızılötesi ekipmanlarda kullanılan germanyumun denizaltı üretimi açısından kritik olduğunu vurgulayan Bozkurt, Pentagon'un ABD'deki germanyum üretim kapasitesini artırmak için yatırım planladığını aktardı.
Bozkurt şunları söyledi:
“Pentagon, Utah, St. George'da ülkenin tek germanyum üretim tesisine 18 milyon dolarlık bir yatırım yapacağını, rafineri kapasitesini belirsiz bir tarihe kadar yıllık 20 metrik tonun üzerine çıkararak yedi kat genişleteceğini duyurmuş. Şimdi Çin bu germanyumu vermese Pentagon'un bütün planları iptal. Dünyadaki rafine germanyumun yaklaşık yüzde 68'ini Çin kontrol ediyor.”

Galyum, antimon ve tungsten de Çin'in kontrolünde

Bozkurt, Amerikan savunma sanayisinin ihtiyaç duyduğu diğer kritik elementlerde de Çin'in güçlü bir konuma sahip olduğunu belirtti. Özellikle yarı iletkenler, güneş pilleri ve gelişmiş radar sistemlerinde kullanılan galyumun üretimindeki Çin hâkimiyetine dikkat çekti.
Bozkurt şöyle konuştu:
“Yarı iletkenlerde, güneş pillerinde ve özellikle gelişmiş radarlarda kullanılan galyum üzerinde ise Çin'in hâkimiyeti neredeyse üretimde kullanılanların yüzde 99'u. Virginia sınıfı denizaltılarda 50 farklı parça galyumdan yapılıyor.
Çin, mühimmat sertleştirmede, optik ve elektronik üretiminde kullanılan antimon üretiminin de yaklaşık yarısını yapıyor. Alet, savaş başlığı, ısıya dayanıklı bileşenlerin üretiminde kullanılan tungsten elementinin tedarikinin de yüzde 80'ini kontrol ediyor.”
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