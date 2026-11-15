https://anlatilaninotesi.com.tr/20261115/trafige-cikacaklar-dikkat-ankarada-bugun-hangi-yollar-trafige-kapali-1110349552.html

Trafiğe çıkacaklar dikkat: Ankara'da bugün hangi yollar trafiğe kapalı?

Trafiğe çıkacaklar dikkat: Ankara'da bugün hangi yollar trafiğe kapalı?

Sputnik Türkiye

Ankara'da bugün düzenlenecek OYAK 65. Yıl Ankara Koşusu dolayısıyla bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. 15.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-15T09:36+0300

2026-11-15T09:36+0300

2026-11-15T09:58+0300

türki̇ye

türkiye

ankara

kapalı yollar

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Ankara'da bugün hangi yollar kapalı olacak?Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün 09.00'da başlayacak OYAK 65. Yıl Ankara Koşusu dolayısıyla sabah saat 07.30'dan itibaren bazı yollar araç trafiğine kapalı tutulacak.Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nın Demirtepe Köprü Altı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü çift yönlü, Celal Bayar Bulvarı'ndan Anadolu Meydanı istikametine iniş yan varyantlarının tamamı, Kazım Karabekir Caddesi'nin Ulaştırma Kavşak ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü çift yönlü, Dögol Caddesi'nin, Beşevler Kavşak ile Anadolu Meydanı arasında kalan kısmı çift yönlü, Gazeteci Yazar Muammer Yaşar Bostancı Caddesi'nin Mevlana Bulvarı ile Beşevler Kavşak arasında kalan kısmı çift yönlü, Mevlana Bulvarı'ndan Gazeteci Yazar Muammer Yaşar Bostancı Caddesi istikametine iniş yan varyantlarının tamamı araç trafiğine kapalı olacak.07.30'dan itibaren kapalıÖte yandan Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nin, İnönü Bulvarı ile Beşevler Kavşak arasında kalan bölümü çift yönlü, Akdeniz Caddesi'nin, Aşkabat Caddesi ile Gençlik Caddesi arasında kalan bölümü çift yönlü, Gençlik Caddesi'nin, Necatibey Caddesi ile Anıt Caddesi arasında kalan bölümü çift yönlü, Anıt Caddesi'nin tamamı da çift yönlü ve belirtilen yollara bağlanan tüm caddeler, sokaklar, varyantlar çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

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türkiye, ankara, kapalı yollar