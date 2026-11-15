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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her platformda Filistin davasını en güçlü şekilde savunacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her platformda Filistin davasını en güçlü şekilde savunacağız
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye olarak Filistin davasını her platformda en güçlü şekilde savunmaya; 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs... 15.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-15T15:45+0300
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devleti’nin 38’inci kuruluş yıl dönümü sebebiyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, her platformda Filistin davasını en güçlü şekilde savunacaklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/filistin-bayindirlik-ve-iskan-bakani-gazzenin-yeniden-imari-icin-71-milyar-dolara-ihtiyac-var-1109392221.html
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filistin, filistin devleti, recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her platformda Filistin davasını en güçlü şekilde savunacağız

15:45 15.11.2026
© TCCB / Murat KulaCumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2026
© TCCB / Murat Kula
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye olarak Filistin davasını her platformda en güçlü şekilde savunmaya; 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz Filistin devletinin vücut bulması için kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devleti’nin 38’inci kuruluş yıl dönümü sebebiyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, her platformda Filistin davasını en güçlü şekilde savunacaklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Dost ve kardeş Filistin Devleti’nin 38’inci kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, zulme ve zalime karşı onurlu direnişini sürdüren kahraman Filistin halkına selamlarımı, muhabbetlerimi iletiyorum. Türkiye olarak Filistin davasını her platformda en güçlü şekilde savunmaya; 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz Filistin devletinin vücut bulması için kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz. Filistin halkının özgür ve müreffeh bir geleceğe kavuşması için tüm imkânlarımızla sahada olmayı sürdüreceğiz."
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