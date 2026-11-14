https://anlatilaninotesi.com.tr/20261114/rubio-uluslararasi-ceza-mahkemesini-hedef-aldi-kendilerini-uluslararasi-duzenin-yargici-ilan-1110340434.html

Rubio, Uluslararası Ceza Mahkemesini hedef aldı: 'Kendilerini uluslararası düzenin yargıcı ilan ettiler'

Rubio, Uluslararası Ceza Mahkemesini hedef aldı: 'Kendilerini uluslararası düzenin yargıcı ilan ettiler'

Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Uluslararası Ceza Mahkemesini (UCM) 'gayrimeşru' olarak nitelendirerek mahkemenin uluslararası hukuku ABD'nin dış politika... 14.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-14T12:03+0300

2026-11-14T12:03+0300

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, muhafazakar hukukçulardan oluşan Federalist Society tarafından düzenlenen Ulusal Hukukçular Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Uluslararası Ceza Mahkemesini hedef aldı.ABD yönetiminin dış politika kararlarının uluslararası hukuka aykırılık iddiaları üzerinden eleştirildiğini belirten Rubio, UCM'yi “sahte ve gayrimeşru” olarak nitelendirdi.Rubio, uluslararası hukukun küresel elitler tarafından kendi çıkarlarını ilerletmek amacıyla kullanıldığını öne sürerek, “Bu küresel elit kesim için uluslararası hukuk, tarafsız kurallar bütünü değil, aksine evrensel ilkeler bahanesiyle kendi çıkarlarını ilerletmek için kullandıkları bir araçtır” dedi.ABD Başkanı Donald Trump'ın UCM'ye yaptırım uygulama kararını savunan Rubio, mahkemenin yetkisini tanımayan egemen devletler üzerinde de söz sahibi olmaya çalıştığını iddia etti.Rubio, “Amerikalılar hiçbir zaman UCM'nin otoritesine tabi olmayı kabul etmedi ancak bu mahkeme ve müttefikleri kendilerini uluslararası düzenin yargıcı, jürisi ve infazcısı ilan etti” ifadelerini kullandı.ABD, geçtiğimiz Ekim ayında, UCM'ye yaptırım uygulamaya karar vermişti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Washington'un Amerikalıların UCM tarafından yargılanmasına izin vermeyeceğini belirterek yaptırımlarla mahkemenin kaynaklarının kesileceğini ve faaliyet yürütme kapasitesinin ciddi biçimde zayıflatılacağını söylemişti.Rubio'dan İran'ın nükleer programına ilişkin açıklamaKonuşmasında İran'a da değinen Rubio, Tahran yönetiminin nükleer silah elde etmesinin bölge ülkeleri ve ABD açısından ciddi bir tehdit oluşturacağını savundu.İran'ın nükleer silaha sahip olması halinde bölgeyi ve ABD'yi tehdit edebileceğini ileri süren Rubio, “Nükleer silaha sahip olduklarını düşünün. Tüm bölgeyi, hatta ABD'yi de rehin alırlardı” değerlendirmesinde bulundu.İran'a yönelik ekonomik baskının ülkeyi önemli ölçüde zayıflattığını öne süren Rubio, “Şu anda İran'a uyguladığımız ekonomik baskı o kadar büyük ki askeri operasyonlara gerek yok” diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/son-dakika-haberleri-abdden-uluslararasi-ceza-mahkemesine-yaptirim-karari-1109429841.html

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abd, marco rubio, i̇ran, tahran, uluslararası ceza mahkemesi (ucm)