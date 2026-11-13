MEB önünde bir öğün ücretsiz yemek eylemi: “Milyonlarca çocuk açlıkla mücadele ediyor”

“Milli Eğitim Bakanlığı bütçe görüşmeleri TBMM’de devam ederken Türkiye Okul Yemeği Koalisyonu Milli Eğitim Bakanlığı önünde açıklama yaptı. Milyonlarca çocuğun açlık ve susuzlukla mücadele ettiğine dikkat çekti. Tüm öğrencilere okullarda ücretsiz ve sağlıklı bir öğün yemek ve güvenli içme suyu sağlanmasını istedi. Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası, Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu, Türk Tabipleri Birliği, Gıda Mühendisleri Odası ve Veli-Der temsilcilerinin katılımıyla eğitime bütçe ve okullarda bir öğün ücretsiz yemek talebiyle Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem gerçekleştirildi. Açıklamayı Veli-Der Genel Başkanı Ömer Yılmaz okudu. ‘Bugün TBMM’de MEB bütçesi görüşülürken yine ücretsiz bir öğün yemeğe bütçe yok diyorlar. Oysa milyonlarca çocuk açlık ve yoksullukla mücadele ediyor’ ifadeleri açıklamada yer aldı”