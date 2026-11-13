https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/meb-onunde-bir-ogun-ucretsiz-yemek-eylemi-milyonlarca-cocuk-aclikla-mucadele-ediyor-1110329649.html
MEB önünde bir öğün ücretsiz yemek eylemi: “Milyonlarca çocuk açlıkla mücadele ediyor”
MEB önünde bir öğün ücretsiz yemek eylemi: “Milyonlarca çocuk açlıkla mücadele ediyor”
Sputnik Türkiye
Okan Aslan’la Gün Ortası’nda bugünün konu başlıklarından biri, MEB önünde gerçekleştirilen ‘okullarda bir öğün ücretsiz yemek’ eylemi oldu. Açıklamada... 13.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-13T17:21+0300
2026-11-13T17:21+0300
2026-11-13T17:21+0300
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Okan Aslan’la Gün Ortası’nda bugün, okullarda tüm öğrencilere ücretsiz bir öğün yemek verilmesi talebiyle Milli Eğitim Bakanlığı önünde gerçekleştirilen eylem ele alındı. Türkiye Okul Yemeği Koalisyonu’nun çağrısıyla bir araya gelen sendika, meslek örgütü ve veli temsilcileri, çocukların beslenme hakkına dikkat çekti. Milyonlarca çocuğun açlık ve yoksullukla mücadele ettiğini vurgulayan katılımcılar, okullarda ücretsiz ve sağlıklı yemek ile güvenli içme suyu sağlanmasını istedi. Eylemde, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinde çocukların beslenme hakkına yeterli kaynak ayrılmadığına yönelik eleştiriler de dile getirildi.Aslan, şöyle aktardı:
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Okan Aslan
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radyo sputnik, radyo, radyo, milli eğitim bakanlığı (meb), tbmm, öğrenciler
radyo sputnik, radyo, radyo, milli eğitim bakanlığı (meb), tbmm, öğrenciler
MEB önünde bir öğün ücretsiz yemek eylemi: “Milyonlarca çocuk açlıkla mücadele ediyor”
Okan Aslan’la Gün Ortası’nda bugünün konu başlıklarından biri, MEB önünde gerçekleştirilen ‘okullarda bir öğün ücretsiz yemek’ eylemi oldu. Açıklamada milyonlarca çocuğun açlık ve yoksullukla mücadele ettiği vurgulandı.
Okan Aslan’la Gün Ortası’nda bugün, okullarda tüm öğrencilere ücretsiz bir öğün yemek verilmesi talebiyle Milli Eğitim Bakanlığı önünde gerçekleştirilen eylem ele alındı. Türkiye Okul Yemeği Koalisyonu’nun çağrısıyla bir araya gelen sendika, meslek örgütü ve veli temsilcileri, çocukların beslenme hakkına dikkat çekti.
Milyonlarca çocuğun açlık ve yoksullukla mücadele ettiğini vurgulayan katılımcılar, okullarda ücretsiz ve sağlıklı yemek ile güvenli içme suyu sağlanmasını istedi. Eylemde, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinde çocukların beslenme hakkına yeterli kaynak ayrılmadığına yönelik eleştiriler de dile getirildi.
“Milli Eğitim Bakanlığı bütçe görüşmeleri TBMM’de devam ederken Türkiye Okul Yemeği Koalisyonu Milli Eğitim Bakanlığı önünde açıklama yaptı. Milyonlarca çocuğun açlık ve susuzlukla mücadele ettiğine dikkat çekti. Tüm öğrencilere okullarda ücretsiz ve sağlıklı bir öğün yemek ve güvenli içme suyu sağlanmasını istedi. Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası, Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu, Türk Tabipleri Birliği, Gıda Mühendisleri Odası ve Veli-Der temsilcilerinin katılımıyla eğitime bütçe ve okullarda bir öğün ücretsiz yemek talebiyle Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem gerçekleştirildi. Açıklamayı Veli-Der Genel Başkanı Ömer Yılmaz okudu. ‘Bugün TBMM’de MEB bütçesi görüşülürken yine ücretsiz bir öğün yemeğe bütçe yok diyorlar. Oysa milyonlarca çocuk açlık ve yoksullukla mücadele ediyor’ ifadeleri açıklamada yer aldı”