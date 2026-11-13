İşe alım süreçlerinde yapay zeka

“Yapay zeka ile işe alım süreçlerinde adayların istihdamını sağlayacak bir yapay zeka. Bunu hem şirketlerin hem de adayların kullanması için yaptık. Şirketlerin ne kadar işe alım ihtiyacı varsa adayın da o şirketi istemesi önemli. Doğru şirket doğru aday kısmında buluşulması gerekiyor. Bizim amacımız da bunu artık yapay zekayla yapmak. Yapay zeka bu konuda birçok yerden fayda sağlıyor. En önemli kriterimiz adayın şirketin istediği kriterlere göre uyumlanması. Şirketin belirlediği sınırlar etrafında eleme yapılabiliyor. Bir şirketin o kadar fazla adayı değerlendirmesinin insan gücüyle mümkünatı olmuyor. Yapay zeka bu kadar iyi duruma gelmişken bunu kullanalım dedik. Aday başvuru butonuna bastıktan sonra başvurular işlenmeye başlıyor.”