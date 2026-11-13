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İşe alım süreçlerinde yapay zeka
İşe alım süreçlerinde yapay zeka
Sputnik Türkiye
Serhat Ayan’ın Yapay Zeka Günlüğü programında bu haftaki konuğu Youthall Ceo’su Emre Aykan oldu. Aykan, yapay zeka ile işe alım için kullanılacak yazılımı... 13.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-13T17:35+0300
2026-11-13T17:35+0300
2026-11-13T17:35+0300
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Serhat Ayan’ın Yapay Zeka Günlüğü programında bu haftanın gündeminde, yapay zekanın işe alım süreçlerinde kullanımı yer aldı. Programa konuk olan Youthall CEO’su Emre Aykan, şirketlerin işe alım süreçlerini kolaylaştırmayı ve doğru adayla doğru şirketi buluşturmayı hedefleyen yapay zeka destekli yazılımı anlattı. Aykan, geliştirilen sistemin hem işverenlere hem de iş arayanlara nasıl katkı sağlayacağını değerlendirdi. Yapay zekanın aday başvurularının incelenmesi ve uygun adayların belirlenmesindeki rolüne dikkat çekti.
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Serhat Ayan
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Serhat Ayan
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radyo sputnik, radyo, radyo, serhat ayan, yapay zeka, işe alım
radyo sputnik, radyo, radyo, serhat ayan, yapay zeka, işe alım
İşe alım süreçlerinde yapay zeka
Serhat Ayan’ın Yapay Zeka Günlüğü programında bu haftaki konuğu Youthall Ceo’su Emre Aykan oldu. Aykan, yapay zeka ile işe alım için kullanılacak yazılımı değerlendirdi.
Serhat Ayan’ın Yapay Zeka Günlüğü programında bu haftanın gündeminde, yapay zekanın işe alım süreçlerinde kullanımı yer aldı. Programa konuk olan Youthall CEO’su Emre Aykan, şirketlerin işe alım süreçlerini kolaylaştırmayı ve doğru adayla doğru şirketi buluşturmayı hedefleyen yapay zeka destekli yazılımı anlattı.
Aykan, geliştirilen sistemin hem işverenlere hem de iş arayanlara nasıl katkı sağlayacağını değerlendirdi. Yapay zekanın aday başvurularının incelenmesi ve uygun adayların belirlenmesindeki rolüne dikkat çekti.
“Yapay zeka ile işe alım süreçlerinde adayların istihdamını sağlayacak bir yapay zeka. Bunu hem şirketlerin hem de adayların kullanması için yaptık. Şirketlerin ne kadar işe alım ihtiyacı varsa adayın da o şirketi istemesi önemli. Doğru şirket doğru aday kısmında buluşulması gerekiyor. Bizim amacımız da bunu artık yapay zekayla yapmak. Yapay zeka bu konuda birçok yerden fayda sağlıyor. En önemli kriterimiz adayın şirketin istediği kriterlere göre uyumlanması. Şirketin belirlediği sınırlar etrafında eleme yapılabiliyor. Bir şirketin o kadar fazla adayı değerlendirmesinin insan gücüyle mümkünatı olmuyor. Yapay zeka bu kadar iyi duruma gelmişken bunu kullanalım dedik. Aday başvuru butonuna bastıktan sonra başvurular işlenmeye başlıyor.”