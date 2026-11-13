Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak: “Sorumluluk alt kademelere yıkılmamalı”
Enflasyon, sosyal barışı bozuyor
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Gazeteci Güçlü Özgan’ın Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programının bugünkü konuğu, Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak oldu. Kahramanmaraş’taki okul saldırısının ardından yürütülen soruşturmayı değerlendiren Irmak, “Soruşturmanın kapsamı geniş olmalı. Sorumluluk yalnızca alt kademelere yıkılmamalı” dedi.
Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırısının ardından 4 eğitimci hakkında soruşturma izni verilmesi, eğitim kurumlarındaki şiddet olaylarına karşı alınan önlemleri yeniden gündeme getirdi.
Konuyla ilgili Yeri ve Zamanı programında gazeteci Güçlü Özgan’a konuk olan Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, soruşturmanın yalnızca okul düzeyindeki sorumlularla sınırlı kalmaması gerektiğini belirterek Milli Eğitim Bakanlığı ve taşra teşkilatının da sorumluluğunun değerlendirilmesini istedi.
Irmak, şöyle konuştu:
“Ortada bir olay var ve elbette soruşturulması gerekiyor. Türkiye’de bu kapsamda ilk kez bir okul saldırısı yaşandı ve soruşturmanın da kapsamının geniş olması lazım. Bizim temel itirazımız şu: Bu olaylar uzun zamandır yaşanıyor. Maraş’taki olay, can kaybının fazla olması nedeniyle Türkiye’nin gündemine daha fazla girdi. Biz yaklaşık üç yıldır Bakanlığın bu konuda ciddi önlemler almasını ve bir eylem planı açıklamasını istiyoruz. Ancak bu olay yaşanana kadar ciddi bir tedbir alınmadı.”
“Sadece güvenlik önlemleriyle bu sorun çözülmez”
Irmak, okullardaki şiddetin yalnızca polisiye tedbirlerle ele alınmasının yeterli olmadığını belirterek psikolojik ve rehberlik hizmetlerinin de güçlendirilmesi gerektiğini söyledi:
“Bu mesele sadece güvenlik meselesi olarak ele alınıyor. Oysa psikolojik ve rehberlik açısından da destek gerekiyor. Bu çocukları şiddete yönlendiren temel etmenlerin neler olduğuna bakmak lazım. Önce bunun analizini yapmak, ardından önlemleri buradan hareketle almak gerekiyor. Elbette okul çevrelerinde güvenlik ve polis devriyeleri de olabilir. Ama sadece sonucu görüp sebeplerine inmemek bu sorunları ortadan kaldırmıyor.”
“MESEM uygulamasının kendisi yanlış”
Irmak, MESEM kapsamında yaşanan öğrenci ölümlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in açıklamalarını da değerlendirerek sistemin yapısal olarak sorunlu olduğunu savundu:
“MESEM gibi bu uygulama devam ettiği sürece çocuklar ölüyor. Sadece ölümler gündeme geliyor ama bunun dışında çok ciddi yaralanmalar oluyor, öğrenciler sakat kalıyor. Özellikle kız öğrencilerin istismar ve taciz vakalarıyla karşı karşıya kaldığını görüyoruz. ‘Önlem almaya çalışıyoruz’ deniliyor ama uygulamanın kendisi baştan itibaren yanlış. Bir gün okula gidip geri kalan günlerde sanayide, organize sanayi bölgelerinde çalışarak meslek eğitimi olmaz. Bu bir meslek eğitimi değil, çıraklık eğitimidir.”
“Bütçede kamusal eğitimin sorunlarını çözecek bir kalem göremiyoruz”
Irmak, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine ilişkin değerlendirmesinde yatırımlara ayrılan payın yıllar içerisinde azaldığını söyledi:
“Bütçeler çok önemli politik belgelerdir. Bütçede neye öncelik verdiğinizi ortaya koyarsınız. 17 milyon öğrenci var, yüz binlerce eğitim emekçisi var. Halkın kamusal eğitim hakkı açısından bu bütçeyi önemsiyoruz. Ama bütçeye baktığımızda, kamusal eğitim hakkını koruyacak ve bugüne kadar sorun olarak tanımlanan alanları çözecek bir kalem göremiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinde yatırımlara ayrılan pay 2002’de yüzde 17,18’di. Bugün yüzde 7,71 seviyesinde. Bizim bütçeye ilişkin önerilerimiz dikkate alınmıyor. Böyle olunca eğitimdeki yapısal sorunlar da devam ediyor.”