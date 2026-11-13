Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak: “Sorumluluk alt kademelere yıkılmamalı”

“Ortada bir olay var ve elbette soruşturulması gerekiyor. Türkiye’de bu kapsamda ilk kez bir okul saldırısı yaşandı ve soruşturmanın da kapsamının geniş olması lazım. Bizim temel itirazımız şu: Bu olaylar uzun zamandır yaşanıyor. Maraş’taki olay, can kaybının fazla olması nedeniyle Türkiye’nin gündemine daha fazla girdi. Biz yaklaşık üç yıldır Bakanlığın bu konuda ciddi önlemler almasını ve bir eylem planı açıklamasını istiyoruz. Ancak bu olay yaşanana kadar ciddi bir tedbir alınmadı.”