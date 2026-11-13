https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/avukat-adnan-ozsayindan-hgs-uyarisi-katlamali-ceza-sistemi-soygun-duzenine-donusuyor-1110331526.html

Avukat Adnan Özsayın’dan HGS uyarısı: “Katlamalı ceza sistemi soygun düzenine dönüşüyor”

Avukat Adnan Özsayın’dan HGS uyarısı: “Katlamalı ceza sistemi soygun düzenine dönüşüyor”

Sputnik Türkiye

Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konuğu Avukat Adnan Özsayın oldu. Özsayın, HGS geçişlerinde sürücülere nasıl vurgun yapıldığını canlı yayında anlattı. 13.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-13T18:59+0300

2026-11-13T18:59+0300

2026-11-13T18:59+0300

mustafa hoş i̇le yol arkadaşi

mustafa hoş

radyo sputnik

radyo

radyo

türkiye

anayasa

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097967008_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d2f009ae00afadc581d9b944a9ca0c00.png

Mustafa Hoş’la Yol Arkadaşı’nın konuğu Avukat Adnan Özsayın, HGS geçiş ihlallerinde uygulanan katlamalı cezalara ve sonrasında başlatılan icra süreçlerine dikkat çekti. Sürücülerin itiraz etmeleri halinde ek masraflarla karşı karşıya kalabildiğini belirten Özsayın, “Bu durum çok astronomik bir seviyeye ulaştığında soygun sistemine dönüşmüş diyebiliriz” dedi.Avukat Adnan Özsayın, HGS geçişlerinde sürücülerin karşılaştığı sorunları ve ödenmeyen geçiş ücretleri nedeniyle başlatılan hukuki süreçleri anlattı. HGS cihazlarının bakiye bulunmasına rağmen okumama sorununa ilişkin şikâyetler aldıklarını belirten Özsayın, katlamalı ceza uygulamasının hukuka ve Anayasa'ya aykırı olduğunu savundu.“Bakiye var ama cihaz plakayı okumuyor”HGS cihazlarının güncel tutulması, elektronik hesap entegrasyonlarının doğru çalışması ve otoyol giriş-çıkışlarında yeterli aydınlatma sağlanması gerektiğini belirten Özsayın, teknik sorunların faturasının sürücülere çıkarıldığını söyledi.Özsayın, “HGS cihazları bazen bakiye olmasına rağmen okumuyor. Bu konuda çok sayıda şikâyet var. Cihazların yenilenmesi ve elektronik hesap entegrasyonlarının güncel olması gerekiyor. Özellikle gece saatlerinde otoyol ve köprü giriş çıkışlarında yeterli aydınlatma olmalı” diye konuştu.Cihazın plakayı okuyamaması nedeniyle sürücülere ceza uygulanabildiğini belirten Özsayın, teknik altyapının işletmecilerin sorumluluğunda olduğunu vurguladı.“Tebligatlar gecikince vatandaş katlamalı cezayla karşılaşıyor”HGS ihlallerinde sürücülere yasal bildirim yapılmasının önemine dikkat çeken Özsayın, tebligatların gecikmesinin vatandaşları daha yüksek tutarlarla karşı karşıya bıraktığını ifade etti.Özsayın, “Yasal olarak bir tebligat yapılması lazım. Bu tebligatlar gecikiyor yahut kasıtlı olarak geciktiriliyor. Bunları bilemiyoruz. Bu durumda da vatandaşlar katlamalı cezaya maruz kalıyor” dedi.İtiraz eden sürücüyü icra, arabuluculuk ve dava süreci bekliyorÖzsayın, ödenmeyen HGS geçiş ücretleri için katlanmış ceza üzerinden icra takibi başlatılabildiğini anlattı. Vatandaşın icra takibine itiraz etmesi durumunda ise otoyol işletmelerinin hukuki süreci sürdürdüğünü belirtti.Bu süreçte önce dava şartı arabuluculuğa başvurulduğunu, ardından tüketici mahkemesinde dava açılabildiğini söyleyen Özsayın, sürücünün ek maliyetlerle karşılaşabileceğini kaydetti.Özsayın, “Vatandaş icra takibine itiraz ederse arabuluculuk ücreti, mahkeme masrafları, karşı vekâlet ücreti ve yüzde 20 icra inkâr tazminatıyla karşı karşıya kalabiliyor. Bu da asıl alacağı katlayarak astronomik rakamlara ulaştırıyor” ifadelerini kullandı.“Katlamalı ceza yerine yasal faiz uygulanmalı”Katlamalı ceza sisteminin hukuka uygun olmadığını savunan Özsayın, geçiş ücretinin ödenmemesi halinde olağan yasal faiz işletilmesi gerektiğini söyledi.Vatandaşların teknik sorunları ispat etmekte zorlandığını belirten Özsayın, elektronik altyapının doğru çalışmasını sağlamanın otoyol işletmelerinin sorumluluğunda olduğunu vurguladı.Özsayın, “Vatandaşın kendisini ispat etme konusunda zorluk çektiğini düşünüyorum. Bu katlamalı sistem gerçekten hukuka ve Anayasa’ya aykırı. Eğer vatandaş geçiş ücretini ödemiyorsa normal, olağan yasal faiz uygulanmalıdır” dedi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Mustafa Hoş https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg

Mustafa Hoş https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Mustafa Hoş https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg

mustafa hoş, radyo sputnik, radyo, radyo, türkiye, anayasa