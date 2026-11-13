“Avrupa paylaşılan bir bölge haline geldi, ortada bir cenaze var”
© SputnikCeyda Karan'la Eksen
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Onur Sinan Güzaltan’a göre oluşacak güvenlik mimarisi görüşmelerinde masanın dışında kalan Avrupa, paylaşılan bir bölge haline geldi. Avrupa’daki mevcut hükümetlerle yapılacak olası bir barışın kalıcı olmayacağını belirten Güzaltan; Rusya’nın, iktidar değişikliklerini bekleyerek uzun vadeli anlaşmaları önemseyeceği görüşünde.
Avrupa, Ukrayna krizindeki ısrarcı politikaları nedeniyle ekonomik, siyasi ve güvenlik ekseninde derin bir çıkmaza sürüklenirken kıtanın mevcut yönetimleri savaşın sürmesinden yana tutum alarak kendi çıkarlarına zarar veriyor. Rusya’nın, uzun vadeli ve güvenilebilir anlaşmaların önünü açacağı ifade edilirken Transatlantik bağlarına körü körüne sadık kalan liderler tarihin gerisinde kalmaya devam ediyor.
Kendi kaderinin belirlendiği yeni güvenlik mimarisinin ve müzakere masasının dışında kalan kıta, giderek paylaşılan bir bölge haline gelirken Washington da İran’ın Hürmüz Boğazı üzerinden petrodolar sistemini hedef alan hamleleri karşısında tarihi bir yol ayrımında bulunuyor. Yüksek nükleer tansiyonun ve mevcut küresel gerilimin sürdürülemez olduğu bu süreçte, ABD’nin ya çok kutuplu dünya düzenini kabul ederek Rusya ve Çin ile yeni bir uzlaşı zeminine oturacağı ya da çatışma sarmalını derinleştireceği öngörülüyor.
Yeni güvenlik mimarisi gündemini ve küresel çaplı gelişmeleri Hukukçu – Yazar Onur Sinan Güzaltan ile konuştuk.
“Avrupa’daki kriz Ukrayna ile daha da yoğunlaştı”
Oluşacak yeni güvenlik mimarisi gündeminin Avrupa’yı direkt olarak ilgilendirdiğini ifade eden Güzaltan, Ukrayna’ya yapılan silah desteğinin kıta ülkelerini daha da zora soktuğunu söyledi. Güzaltan’a göre Avrupa oluşacak güvenlik mimarisinin dışında:
“Güvenlik mimarisi, sürecin başından beri sıklıkla dillendiriliyor. Ukrayna meselesinde de en başından bu yana mesele özü itibarıyla Avrupa’yı ilgilendiriyor. Rusya ve Avrupa arasındaki ilişkileri, Avrupa’nın Avrasya ile entegrasyonunu sabote etmeye yönelik bir mesele olduğunu daha önce de söylemiştik. Güvenlik mimarisi meselesi Avrupa’yı direkt olarak ilgilendiriyor. Ancak Avrupa’daki mevcut yönetimler, savaşın sürmesinden yana. Sürecin başından beri ayaklarına sıkıyorlar. Avrupa’nın ekonomik, siyasi, demografik ve kültürel anlamda geldiği hal de bunu gösteriyor. Fransa’da başlayıp tüm Avrupa’ya yayılan eylemler de dünyanın gündeminde. Avrupa’daki kriz Ukrayna ile daha da yoğunlaştı. Avrupa, Rusya’dan enerji alanında ve diğer alanlarda Rusya’dan koptu. Temel gereksinimlerini karşılayamayan ve savaşın sürmesinden yana olan bir Avrupa var. Güvenlik mimarisi meselesi iki yönlü. NATO’nun genişlemesi ve Ukrayna’nın silahsızlanmasıyla ilgili çekinceler vardı. Ukrayna’nın NATO’ya üye olup olmama meselesi Rusya’nın öne sürdüğü şartlardandı. Avrupa, Rusya karşıtı kuvvetleri silahlandırma siyasetine devam mı edecek yoksa masaya mı oturacaklar? Avrupa, masanın dışında şu an. Güvenlik mimarisinin de dışında. Abu Dabi’de konuşulan meselenin temelinde Avrupa’nın ne yapacağı var. Savaşı sürdürseler boyut derinleşiyor. Sürekli televizyonlarında nükleer silah kullanılması halinde ne yapacakları yönünde haberler var. İnsanlık bu psikolojiyi nereye kadar sürdürebilir?”
“Avrupa’daki mevcut hükümetler sallantıda”
Güzaltan; Rusya’nın, Avrupa’daki mevcut hükümetleri savaşın nedenlerinden biri olarak gördüğünü ve güvenilir anlaşmalar yoluna gideceğini ifade etti. Güzaltan, mevcut koşullarda sağlanacak barışın uzun vadeli olmayacağı görüşünde:
“Rusya’nın Avrupa hükümetlerine karşı bakışı çok net. Rusya, Avrupa’daki mevcut hükümetleri savaşın çıkma nedenlerinden biri olarak görüyor. Uzlaşmaz olduklarının da altını çiziyor. Rusya başından beri masaya oturmaya açıktı. Ancak süreçte Minsk gibi farklı anlaşmalar yapıldı. Rusya, güç yoluyla Ukrayna’da sadece Kiev yönetimini değil arkalarındaki Avrupalı müttefikleri de mağlup etti. Ortada bir cenaze var. Bu durum Rusya tarafından da böyle görülüyor. Bu ülkeler komşu üstelik. Bu ilişkiler böyle sürdürülemez. Avrupa’daki mevcut hükümetler sallantıdalar. Fransa’daki eylemler başlamadan önce Avrupa’daki sivil darbe girişimlerini konuşmuştuk. Polonya’da bir örneği de yaşandı. Rusya bunu görüyor. Avrupa büyük bir değişime gidiyor. Rusya, Avrupa’daki iktidar değişikliklerini bekleyip güvenilebilir anlaşmalar yapma yolunu seçecektir. Mevcut iktidarlarla yapılacak anlaşmaların uzun vadede geçerli olacağını sanmıyorum. Rusya’nın tavrı Avrupa’da iktidar değişiklikleri sonrası barışı gündeme getirmek olur. Mevcut koşullarda barış olsa bile bu uzun vadeli olmaz.”
“Avrupa giderek Orta Doğululaşıyor”
Tarihin gerisinde kalan Avrupa’nın, giderek ‘Orta Doğululaştığını’ ve paylaşıma açıldığını ifade eden Güzaltan, Avrupa’nın içinde Rusya ile iş birliğinin gerekliliğini vurgulayan hareketler olduğunu da hatırlattı:
“Tarihin gerisinde kalmış bir Avrupa ile karşı karşıyayız. Melenchon da Atlantik ve Transatlantik fikrine sadakatin geçerli olmadığını, bunu savunan liderlerin tarihin gerisinde kaldığını söyledi. Oldukça haklı. Avrupa’daki mevcut hükümetlerin Rusya ile ilişkileri bozuk ve Trump yönetimiyle de çatlaklar var. Avrupa Birliği’nin içinde de anlaşmazlıklar olduğunu görüyoruz. Yeni bir Avrupa’yı düşünmek lazım. ‘Yalta 2.0’ olur mu? diye bir gündem oldu. Merz, ‘Bizi nasıl bu işin dışında bırakırsınız?’ dedi. Hem Rusya’yı hem Amerika’yı karşısına aldı. Orta Doğu ile ilgili meşhur Sykes Picot Anlaşması vardır. Avrupa giderek Orta Doğululaşıyor. Gelecekte, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra olduğu gibi Avrupa’nın yer almadığı ama Avrupa’nın kaderine yönelik bir anlaşmaya doğru gidebilir bu süreç. Tarihin gerisinde kalmış yönetimler var. Bunlar devam ederlerse bu iş bu noktalara gider. Avrupa’nın içinde yükselen hareketler de var. Rusya ve Türkiye ile normal ilişkileri savunan daha dengeli ve rasyonel politikaları savunanlar var. Önümüzdeki seçimlerde yeni bir Avrupa ile karşı karşıya kalabiliriz. Böyle giderse Avrupa, paylaşılan bir bölge haline geliyor. Avrupa ya çok kutupluluğun içinde kendi rolünü oynayacak ya da geçmişin izbeliklerinde kalmış Transatlantik fikrinin peşinde paylaşılan bir alan haline gelecek. Avrupa için kritik seçimler yaklaşıyor ve bu süreç her şeye gebe. Öte yandan Trump topal ördek durumunda. Trump güç kaybediyor ve artık eskisi kadar inisiyatif kullanamayacak. Trump’tan da öte Amerikalılar, Avrupa’daki kadar kritik bir yol seçecek. Amerikalılar İran meselesinde çok büyük bir tokat yediler. Filistin, Lübnan, Suriye’de Esad’ın devrilmesi, İranlı liderlerin, Hamas liderlerinin hedef alınması bir paketti. Bu hamlelere ve bombardımanlara rağmen İran’a diz çöktüremediler. İran, çok stratejik bir hamle yaparak Hürmüz Boğazı üzerinden Amerikan imparatorluğunun temelinde yatan petrodolar sistemini sabote etti. Trump’ı da aşan bir seçim var Amerika’da. Amerika’nın ‘dünyanın jandarması’ iddiasını sürdürmek için İran’a en üst seviyeden karşılık vermeleri lazım. İran’a karadan girme ihtimalleri çok düşük ve nükleer meselesi de bu yüzden gündemde. Ya böyle olacak ya da Yalta 2.0 gerçekleşecek. Yani Ruslarla, Çinlilerle beraber kendi sınırlarını kabul edip yeni bir dünya dizaynına doğru gidecek. Amerika ya çok kutupluluğu kabul edecek ya da bu işler sürecek. Amerika da tarihi bir seçimin yol ayrımında. Netanyahu kaybetti ve ABD’nin yakın olduğu kuvvetler Avrupa’da zayıflıyor. Bence Trump’tan öte bütün halinde Amerikan devleti bir seçim yapacak.
“Üçlü görüşme gündeme gelecek”
Üçlü görüşmenin gerekliliğine vurgu yapan Güzaltan, Çin ve Rusya’nın nükleer başta olmak üzere pek çok konuyu gündeme getireceği görüşünde:
“APEC Zirvesi’nde Putin, Trump ve Şi ile üçlü bir görüşme gündeme gelecektir. Şu an yaşananlar ekonomik, kültürel ve siyasi anlamda sürdürülemez. Bunlar nükleer kuvvetler. İnsanoğlu tarihte ilk kez tüm dünyayı yok etmeye muktedir. Bir yandan yapay zeka meselesi de tartışılıyor. Bu kadar yüksek tansiyonla bu işi sürdürmek mümkün değil. Nükleer silahlar patlarsa bu başka bir senaryo yaratır. Büyük bir kısır döngünün içine girilebilir. Bütün insanlığı ilgilendiren bir mesele bu. Çin ve Rusya tarafının bu konuyu gündeme getireceği kanaatindeyim. Amerikalılar ne kadar kabul eder tartışılır ancak temel mesele orta yol bulmak. Dolar hegemonyası meselesi de var. Dolar hala tedavülde ve merkezi kalabilir ancak diğer devletlerin de para modellerine saygılı şekilde orta yol bulunabilir. Bunun için arayış olacaktır. İnsanlığın da buna ihtiyacı var.”