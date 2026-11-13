“Avrupa paylaşılan bir bölge haline geldi, ortada bir cenaze var”

“Tarihin gerisinde kalmış bir Avrupa ile karşı karşıyayız. Melenchon da Atlantik ve Transatlantik fikrine sadakatin geçerli olmadığını, bunu savunan liderlerin tarihin gerisinde kaldığını söyledi. Oldukça haklı. Avrupa’daki mevcut hükümetlerin Rusya ile ilişkileri bozuk ve Trump yönetimiyle de çatlaklar var. Avrupa Birliği’nin içinde de anlaşmazlıklar olduğunu görüyoruz. Yeni bir Avrupa’yı düşünmek lazım. ‘Yalta 2.0’ olur mu? diye bir gündem oldu. Merz, ‘Bizi nasıl bu işin dışında bırakırsınız?’ dedi. Hem Rusya’yı hem Amerika’yı karşısına aldı. Orta Doğu ile ilgili meşhur Sykes Picot Anlaşması vardır. Avrupa giderek Orta Doğululaşıyor. Gelecekte, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra olduğu gibi Avrupa’nın yer almadığı ama Avrupa’nın kaderine yönelik bir anlaşmaya doğru gidebilir bu süreç. Tarihin gerisinde kalmış yönetimler var. Bunlar devam ederlerse bu iş bu noktalara gider. Avrupa’nın içinde yükselen hareketler de var. Rusya ve Türkiye ile normal ilişkileri savunan daha dengeli ve rasyonel politikaları savunanlar var. Önümüzdeki seçimlerde yeni bir Avrupa ile karşı karşıya kalabiliriz. Böyle giderse Avrupa, paylaşılan bir bölge haline geliyor. Avrupa ya çok kutupluluğun içinde kendi rolünü oynayacak ya da geçmişin izbeliklerinde kalmış Transatlantik fikrinin peşinde paylaşılan bir alan haline gelecek. Avrupa için kritik seçimler yaklaşıyor ve bu süreç her şeye gebe. Öte yandan Trump topal ördek durumunda. Trump güç kaybediyor ve artık eskisi kadar inisiyatif kullanamayacak. Trump’tan da öte Amerikalılar, Avrupa’daki kadar kritik bir yol seçecek. Amerikalılar İran meselesinde çok büyük bir tokat yediler. Filistin, Lübnan, Suriye’de Esad’ın devrilmesi, İranlı liderlerin, Hamas liderlerinin hedef alınması bir paketti. Bu hamlelere ve bombardımanlara rağmen İran’a diz çöktüremediler. İran, çok stratejik bir hamle yaparak Hürmüz Boğazı üzerinden Amerikan imparatorluğunun temelinde yatan petrodolar sistemini sabote etti. Trump’ı da aşan bir seçim var Amerika’da. Amerika’nın ‘dünyanın jandarması’ iddiasını sürdürmek için İran’a en üst seviyeden karşılık vermeleri lazım. İran’a karadan girme ihtimalleri çok düşük ve nükleer meselesi de bu yüzden gündemde. Ya böyle olacak ya da Yalta 2.0 gerçekleşecek. Yani Ruslarla, Çinlilerle beraber kendi sınırlarını kabul edip yeni bir dünya dizaynına doğru gidecek. Amerika ya çok kutupluluğu kabul edecek ya da bu işler sürecek. Amerika da tarihi bir seçimin yol ayrımında. Netanyahu kaybetti ve ABD’nin yakın olduğu kuvvetler Avrupa’da zayıflıyor. Bence Trump’tan öte bütün halinde Amerikan devleti bir seçim yapacak.