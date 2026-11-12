https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/yilin-son-enflasyon-raporu-aciklandi-kredi-duzenlemeleri-ne-anlama-geliyor-1110299914.html
Yılın son enflasyon raporu açıklandı: Kredi düzenlemeleri ne anlama geliyor?
Yılın son enflasyon raporu açıklandı: Kredi düzenlemeleri ne anlama geliyor?
Sputnik Türkiye
Okan Aslan’la Gün Ortası’nda bugünün konu başlıklarından biri, TCMB Başkanı Fatih Karahan’ın açıkladığı yıl sonu enflasyon raporu oldu. Aslan, “İhtiyaç ve... 12.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-12T17:30+0300
2026-11-12T17:30+0300
2026-11-12T17:30+0300
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fatih karahan
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Okan Aslan, Gün Ortası programında bugün, Türkiye ekonomisinin gündemindeki önemli başlıklardan biri olan Merkez Bankası’nın yılın son enflasyon raporunu ele aldı. TCMB Başkanı Fatih Karahan, enflasyonun ana eğiliminde iyileşmenin belirginleştiğini açıklarken sıkı para politikasının devam edeceği mesajını verdi. Bir önceki raporda 2026 yıl sonu için yüzde 28 olarak açıklanan enflasyon tahmininin ardından yeni değerlendirmeler de merak konusu oldu. Öte yandan Merkez Bankası, kredi piyasasına yönelik bazı düzenlemelere gitti.Açıklanan raporun detaylarını aktaran Okan Aslan, şöyle konuştu:
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Okan Aslan
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Okan Aslan
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radyo sputnik, radyo, radyo, merkez bankası, fatih karahan, enflasyon
radyo sputnik, radyo, radyo, merkez bankası, fatih karahan, enflasyon
Yılın son enflasyon raporu açıklandı: Kredi düzenlemeleri ne anlama geliyor?
Okan Aslan’la Gün Ortası’nda bugünün konu başlıklarından biri, TCMB Başkanı Fatih Karahan’ın açıkladığı yıl sonu enflasyon raporu oldu. Aslan, “İhtiyaç ve taşıt kredilerine erişim biraz daha kolaylaşabilir” dedi.
Okan Aslan, Gün Ortası programında bugün, Türkiye ekonomisinin gündemindeki önemli başlıklardan biri olan Merkez Bankası’nın yılın son enflasyon raporunu ele aldı. TCMB Başkanı Fatih Karahan, enflasyonun ana eğiliminde iyileşmenin belirginleştiğini açıklarken sıkı para politikasının devam edeceği mesajını verdi.
Bir önceki raporda 2026 yıl sonu için yüzde 28 olarak açıklanan enflasyon tahmininin ardından yeni değerlendirmeler de merak konusu oldu. Öte yandan Merkez Bankası, kredi piyasasına yönelik bazı düzenlemelere gitti.
Açıklanan raporun detaylarını aktaran Okan Aslan, şöyle konuştu:
“TCMB Başkanı Fatih Karahan yılın son enflasyon raporunu açıkladı. Enflasyonun ana eğiliminde iyileşmenin belirginleştiğini bildirdi, jeopolitik gelişmelerin oluşturduğu risklere dikkat çekti, sıkı para politikası duruşunu sürdüreceğini vurguladı. Karahan’ın bir önceki raporda 2026 yılı sonu için açıkladığı yüzde 28’lik enflasyon tahmininin ardından yeni değerlendirme de merak konusu oldu. Kredilerle ilgili de açıklamalar geldi. Kredi piyasası ve zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe karar verildi. Merkez Bankası kredi kullanımına yönelik sınırlamaları bir miktar genişletmiş gibi görünüyor. Ancak bu kredi faizlerinin indirildiği veya herkesin daha yüksek tutarda kredi çekebileceği anlamına gelmiyor. İhtiyaç ve taşıt kredilerine erişim biraz daha kolaylaşabilir. Merkez Bankası finansal istikrarı ve para politikasının ekonomiye aktarımını desteklemeyi hedefliyor.”