Yılın son enflasyon raporu açıklandı: Kredi düzenlemeleri ne anlama geliyor?

“TCMB Başkanı Fatih Karahan yılın son enflasyon raporunu açıkladı. Enflasyonun ana eğiliminde iyileşmenin belirginleştiğini bildirdi, jeopolitik gelişmelerin oluşturduğu risklere dikkat çekti, sıkı para politikası duruşunu sürdüreceğini vurguladı. Karahan’ın bir önceki raporda 2026 yılı sonu için açıkladığı yüzde 28’lik enflasyon tahmininin ardından yeni değerlendirme de merak konusu oldu. Kredilerle ilgili de açıklamalar geldi. Kredi piyasası ve zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe karar verildi. Merkez Bankası kredi kullanımına yönelik sınırlamaları bir miktar genişletmiş gibi görünüyor. Ancak bu kredi faizlerinin indirildiği veya herkesin daha yüksek tutarda kredi çekebileceği anlamına gelmiyor. İhtiyaç ve taşıt kredilerine erişim biraz daha kolaylaşabilir. Merkez Bankası finansal istikrarı ve para politikasının ekonomiye aktarımını desteklemeyi hedefliyor.”