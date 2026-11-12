YENİ Parti’den kurultay öncesi peş peşe kararlar: Parti Meclisi büyüyor, mahalle meclisleri kuruluyor

“Parti Meclisi sayımızı 150’ye çıkardık. Şu anda 80 parti meclisi üyemiz 150’ye çıkmış oldu ve üç ana eksenden oluşan bir yapı oldu. Biri yasama meclisi dediğimiz, şu andaki kurucular kurulu dediğimiz partiyi kuran meclis grubundan yine 80 kişi olacak.

Onun yanı sıra politika kurulu dediğimiz, daha önce uzmanlık alanlarında öne çıkan, kamuoyunda bilinen isimlerin yer alacağı; tarım, eğitim, ekonomi, dış politika, sanayi, ticaret… yani Türkiye’nin ihtiyacı olan, üretim ekonomisine yönelik alanlarda uzmanlığı olan isimlerin yer alacağı bir politika kurulu olacak. Yaklaşık 40 kişilik de bir örgüt ayağı olacak. O da yine 81 ildeki örgütlerimizin arasından seçilecek. Bunun nasıl yapılacağı Kurultayın ilk gününde belirlenecek.

Ancak nasıl olursa olsun birbirini destekleyen üç çalışma pratiğinin bir araya geleceği; uzmanlar, 81 ildeki örgütümüz ve TBMM’deki grubumuzu birleştiren sağlam bir Parti Meclisi yapılanması. Türkiye’nin sorunlarına hem Meclis’te hem alanda hem de masa başında proje üretme, bunların nasıl hayata geçirileceğini belirleme noktasında birbirini destekleyen bir anlayışla güçlü bir Parti Meclisi ile iktidara hazır olduğumuzu milletimize göstereceğiz.”