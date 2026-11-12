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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/yeni-partiden-kurultay-oncesi-pes-pese-kararlar-parti-meclisi-buyuyor-mahalle-meclisleri-kuruluyor-1110295766.html
YENİ Parti’den kurultay öncesi peş peşe kararlar: Parti Meclisi büyüyor, mahalle meclisleri kuruluyor
YENİ Parti’den kurultay öncesi peş peşe kararlar: Parti Meclisi büyüyor, mahalle meclisleri kuruluyor
Sputnik Türkiye
YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Utku Çakırözer, Parti Meclisi’nin 150 üyeye çıkarılarak üç kanatlı bir yapıya kavuşturulacağını söyledi. Çakırözer, parti... 12.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-12T15:19+0300
2026-11-12T15:19+0300
ankara farki
radyo
yeni parti
kurultay
parti meclisi
seçim
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Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programının konuğu olan YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Utku Çakırözer, partisinin kurultay öncesinde benimsediği yeni örgütlenme modeli ile ilgili açıklamalarda bulundu. Parti Meclisi’nin yeni yapısını anlatan Çakırözer, yurttaşların doğrudan siyasete katılmasını sağlayacak mahalle meclisleri, Etik Kurulu ve kurultayda izlenecek seçim süreci hakkında bilgi verdi.‘YENİ Parti’de Parti Meclisi üç ayrı kanattan oluşacak’Çakırözer, 150 üyeye çıkarılan Parti Meclisinin TBMM grubu, uzmanların yer alacağı politika kurulu ve 81 ili temsil eden örgüt kadroları olmak üzere üç temel yapıdan oluşacağını söyledi. Yeni yapılanmayla parti politikalarının sahadan gelen talepler ve uzmanlık çalışmalarıyla şekillendirileceğini belirten Çakırözer, şunları kaydetti:‘Her mahallede yurttaşa açık meclis kurulacak’81 ilde, 900’ü aşkın ilçede ve binlerce mahallede parti üyesi olmayan yurttaşların da katılabileceği meclisler oluşturacaklarını bildiren Çakırözer, taleplerin mahalleden il ve ilçe düzeyine taşınacağını belirtti. Çakırözer, şeffaflık ve hesap verebilirliği güvence altına almak amacıyla beş kişilik Etik Kurulunun da kurulacağını aktardı:‘Kurultayla iktidar yolculuğunun ilk adımını atacağız’YENİ Parti kurultayında üyelerin adaylığının önüne herhangi bir engel konulmayacağını ve Parti Meclisi için demokratik bir yarış yaşanacağını dile getiren Çakırözer, Kurultayın asıl mesajının iktidar kararlılığı olacağını söyledi:
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İsmet Özçelik
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radyo, yeni parti, kurultay, parti meclisi, seçim
radyo, yeni parti, kurultay, parti meclisi, seçim

YENİ Parti’den kurultay öncesi peş peşe kararlar: Parti Meclisi büyüyor, mahalle meclisleri kuruluyor

15:19 12.11.2026
Ankara Farkı
Ankara Farkı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2026
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İsmet Özçelik
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YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Utku Çakırözer, Parti Meclisi’nin 150 üyeye çıkarılarak üç kanatlı bir yapıya kavuşturulacağını söyledi. Çakırözer, parti üyesi olmayanların da katılabileceği mahalle meclisleri ile beş kişilik Etik Kurulunun oluşturulacağını açıkladı.
Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programının konuğu olan YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Utku Çakırözer, partisinin kurultay öncesinde benimsediği yeni örgütlenme modeli ile ilgili açıklamalarda bulundu. Parti Meclisi’nin yeni yapısını anlatan Çakırözer, yurttaşların doğrudan siyasete katılmasını sağlayacak mahalle meclisleri, Etik Kurulu ve kurultayda izlenecek seçim süreci hakkında bilgi verdi.

‘YENİ Parti’de Parti Meclisi üç ayrı kanattan oluşacak’

Çakırözer, 150 üyeye çıkarılan Parti Meclisinin TBMM grubu, uzmanların yer alacağı politika kurulu ve 81 ili temsil eden örgüt kadroları olmak üzere üç temel yapıdan oluşacağını söyledi. Yeni yapılanmayla parti politikalarının sahadan gelen talepler ve uzmanlık çalışmalarıyla şekillendirileceğini belirten Çakırözer, şunları kaydetti:

“Parti Meclisi sayımızı 150’ye çıkardık. Şu anda 80 parti meclisi üyemiz 150’ye çıkmış oldu ve üç ana eksenden oluşan bir yapı oldu. Biri yasama meclisi dediğimiz, şu andaki kurucular kurulu dediğimiz partiyi kuran meclis grubundan yine 80 kişi olacak.

Onun yanı sıra politika kurulu dediğimiz, daha önce uzmanlık alanlarında öne çıkan, kamuoyunda bilinen isimlerin yer alacağı; tarım, eğitim, ekonomi, dış politika, sanayi, ticaret… yani Türkiye’nin ihtiyacı olan, üretim ekonomisine yönelik alanlarda uzmanlığı olan isimlerin yer alacağı bir politika kurulu olacak. Yaklaşık 40 kişilik de bir örgüt ayağı olacak. O da yine 81 ildeki örgütlerimizin arasından seçilecek. Bunun nasıl yapılacağı Kurultayın ilk gününde belirlenecek.

Ancak nasıl olursa olsun birbirini destekleyen üç çalışma pratiğinin bir araya geleceği; uzmanlar, 81 ildeki örgütümüz ve TBMM’deki grubumuzu birleştiren sağlam bir Parti Meclisi yapılanması. Türkiye’nin sorunlarına hem Meclis’te hem alanda hem de masa başında proje üretme, bunların nasıl hayata geçirileceğini belirleme noktasında birbirini destekleyen bir anlayışla güçlü bir Parti Meclisi ile iktidara hazır olduğumuzu milletimize göstereceğiz.”

‘Her mahallede yurttaşa açık meclis kurulacak’

81 ilde, 900’ü aşkın ilçede ve binlerce mahallede parti üyesi olmayan yurttaşların da katılabileceği meclisler oluşturacaklarını bildiren Çakırözer, taleplerin mahalleden il ve ilçe düzeyine taşınacağını belirtti. Çakırözer, şeffaflık ve hesap verebilirliği güvence altına almak amacıyla beş kişilik Etik Kurulunun da kurulacağını aktardı:

“Tüzüğümüzde iki önemli karar aldık. Birincisi, 81 ilde, 900’ü aşkın ilçede ve binlerce mahallede meclisler kuracağız. Dün Parti Meclisimizde aldığımız karara göre her mahallede bir mahalle meclisi olacak. Bu meclislerde yalnızca parti üyelerimiz yer almayacak. Partimize üye olsun olmasın, gönüllü olarak katılmak isteyen komşularımız, esnafımız, kırsalda çiftçilerimiz de söz sahibi olacak.

Mahallede dile getirilen talepler önce ilçe meclisine, oradan da il meclisine taşınacak. Burada partimizin il ve ilçe örgütlerinden söz etmiyorum. Kuracağımız bu meclisler parti dışından katılıma da açık olacak. Böylece yurttaşlarımız ihtiyaçlarını, beklentilerini ve taleplerini doğrudan Yeni Parti’ye iletebilecek.

Biz yalnızca 150 Parti Meclisi üyesine görev vermiyoruz. Hem 800 bin üyemize hem de partimize üye olmayan milyonlarca yurttaşımıza, “Buyurun, siyasette yerinizi alın, sözünüzü söyleyin. Biz sizi dinlemeye hazırız” diyoruz. Tüzüğümüzde bu taleplerin takip edilmesini ve yanıtlanmasını da güvence altına alıyoruz. Mahallenizde gördüğünüz bir sorunu dile getirdiğinizde, talebiniz ilgili kademede mutlaka yanıtlanacak.

İkinci önemli kararımız ise etik ilkeleri ve bu ilkelerin uygulanmasını izleyecek Etik Kurulunu tüzüğümüze koymak oldu. Şeffaflığı ve hesap verebilirliği tüzükte güvence altına alıyoruz. Genel başkan, geçmişte siyasette, kamuda üst düzey görevlerde ya da partimizde önemli sorumluluklar üstlenmiş isimler arasından 10 aday önerecek. Kurultayımızın bu adaylar arasından seçeceği beş kişi Etik Kurulunu oluşturacak. Şeffaflık ve hesap verebilirlikle ilgili bir şikâyet ya da sorun olduğunda kurul gecikmeden devreye girecek.”

‘Kurultayla iktidar yolculuğunun ilk adımını atacağız’

YENİ Parti kurultayında üyelerin adaylığının önüne herhangi bir engel konulmayacağını ve Parti Meclisi için demokratik bir yarış yaşanacağını dile getiren Çakırözer, Kurultayın asıl mesajının iktidar kararlılığı olacağını söyledi:

“İl yönetimlerinde isteyen herkes aday olabildi. Kurultayda da üyelerimizin aynı şekilde rahatlıkla aday olabileceğini düşünüyorum. Seçimin çarşaf listeyle mi, blok listeyle mi yapılacağı henüz netleşmedi ama kimsenin önüne engel konulmayacak.

Elbette Parti Meclisi için bir rekabet olur. Ama bence kurultaya damgasını vuracak olan, bu yarıştan çok iktidara gelme kararlılığımız olacak. Türkiye’nin dört bir yanından on binlerce parti üyemizin Ankara’ya geleceğini düşünüyorum. Ankara’dan da on binlerce yurttaşımız katılacak. Bu vesileyle herkesi kurultayımıza davet ediyorum.

İlçe ve il kongrelerimiz milletimizle birlikte, bayram havasında geçti. Kurultayımızda da aynı coşkuyu yaşayacağız. Asıl önemli olan, bu kurultayla yeni bir dönemin başlayacağını ilan etmek.

Cumhuriyetimizin temel değerlerinden, millet egemenliğinden, eşit yurttaşlıktan, özgürlükten ve kalkınma hedefimizden güç alıyoruz. Türkiye’nin geleceğini birlikte kurma kararlılığımızı milletimize gösterecek, bize güven duymalarını sağlayacak bu yolculuğun ilk adımını da hep birlikte atacağız.”

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