YENİ Parti’den kurultay öncesi peş peşe kararlar: Parti Meclisi büyüyor, mahalle meclisleri kuruluyor
‘YENİ Parti’de Parti Meclisi üç ayrı kanattan oluşacak’
“Parti Meclisi sayımızı 150’ye çıkardık. Şu anda 80 parti meclisi üyemiz 150’ye çıkmış oldu ve üç ana eksenden oluşan bir yapı oldu. Biri yasama meclisi dediğimiz, şu andaki kurucular kurulu dediğimiz partiyi kuran meclis grubundan yine 80 kişi olacak.
Onun yanı sıra politika kurulu dediğimiz, daha önce uzmanlık alanlarında öne çıkan, kamuoyunda bilinen isimlerin yer alacağı; tarım, eğitim, ekonomi, dış politika, sanayi, ticaret… yani Türkiye’nin ihtiyacı olan, üretim ekonomisine yönelik alanlarda uzmanlığı olan isimlerin yer alacağı bir politika kurulu olacak. Yaklaşık 40 kişilik de bir örgüt ayağı olacak. O da yine 81 ildeki örgütlerimizin arasından seçilecek. Bunun nasıl yapılacağı Kurultayın ilk gününde belirlenecek.
Ancak nasıl olursa olsun birbirini destekleyen üç çalışma pratiğinin bir araya geleceği; uzmanlar, 81 ildeki örgütümüz ve TBMM’deki grubumuzu birleştiren sağlam bir Parti Meclisi yapılanması. Türkiye’nin sorunlarına hem Meclis’te hem alanda hem de masa başında proje üretme, bunların nasıl hayata geçirileceğini belirleme noktasında birbirini destekleyen bir anlayışla güçlü bir Parti Meclisi ile iktidara hazır olduğumuzu milletimize göstereceğiz.”
‘Her mahallede yurttaşa açık meclis kurulacak’
“Tüzüğümüzde iki önemli karar aldık. Birincisi, 81 ilde, 900’ü aşkın ilçede ve binlerce mahallede meclisler kuracağız. Dün Parti Meclisimizde aldığımız karara göre her mahallede bir mahalle meclisi olacak. Bu meclislerde yalnızca parti üyelerimiz yer almayacak. Partimize üye olsun olmasın, gönüllü olarak katılmak isteyen komşularımız, esnafımız, kırsalda çiftçilerimiz de söz sahibi olacak.
Mahallede dile getirilen talepler önce ilçe meclisine, oradan da il meclisine taşınacak. Burada partimizin il ve ilçe örgütlerinden söz etmiyorum. Kuracağımız bu meclisler parti dışından katılıma da açık olacak. Böylece yurttaşlarımız ihtiyaçlarını, beklentilerini ve taleplerini doğrudan Yeni Parti’ye iletebilecek.
Biz yalnızca 150 Parti Meclisi üyesine görev vermiyoruz. Hem 800 bin üyemize hem de partimize üye olmayan milyonlarca yurttaşımıza, “Buyurun, siyasette yerinizi alın, sözünüzü söyleyin. Biz sizi dinlemeye hazırız” diyoruz. Tüzüğümüzde bu taleplerin takip edilmesini ve yanıtlanmasını da güvence altına alıyoruz. Mahallenizde gördüğünüz bir sorunu dile getirdiğinizde, talebiniz ilgili kademede mutlaka yanıtlanacak.
İkinci önemli kararımız ise etik ilkeleri ve bu ilkelerin uygulanmasını izleyecek Etik Kurulunu tüzüğümüze koymak oldu. Şeffaflığı ve hesap verebilirliği tüzükte güvence altına alıyoruz. Genel başkan, geçmişte siyasette, kamuda üst düzey görevlerde ya da partimizde önemli sorumluluklar üstlenmiş isimler arasından 10 aday önerecek. Kurultayımızın bu adaylar arasından seçeceği beş kişi Etik Kurulunu oluşturacak. Şeffaflık ve hesap verebilirlikle ilgili bir şikâyet ya da sorun olduğunda kurul gecikmeden devreye girecek.”
‘Kurultayla iktidar yolculuğunun ilk adımını atacağız’
“İl yönetimlerinde isteyen herkes aday olabildi. Kurultayda da üyelerimizin aynı şekilde rahatlıkla aday olabileceğini düşünüyorum. Seçimin çarşaf listeyle mi, blok listeyle mi yapılacağı henüz netleşmedi ama kimsenin önüne engel konulmayacak.
Elbette Parti Meclisi için bir rekabet olur. Ama bence kurultaya damgasını vuracak olan, bu yarıştan çok iktidara gelme kararlılığımız olacak. Türkiye’nin dört bir yanından on binlerce parti üyemizin Ankara’ya geleceğini düşünüyorum. Ankara’dan da on binlerce yurttaşımız katılacak. Bu vesileyle herkesi kurultayımıza davet ediyorum.
İlçe ve il kongrelerimiz milletimizle birlikte, bayram havasında geçti. Kurultayımızda da aynı coşkuyu yaşayacağız. Asıl önemli olan, bu kurultayla yeni bir dönemin başlayacağını ilan etmek.
Cumhuriyetimizin temel değerlerinden, millet egemenliğinden, eşit yurttaşlıktan, özgürlükten ve kalkınma hedefimizden güç alıyoruz. Türkiye’nin geleceğini birlikte kurma kararlılığımızı milletimize gösterecek, bize güven duymalarını sağlayacak bu yolculuğun ilk adımını da hep birlikte atacağız.”