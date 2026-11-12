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Deneyimli gazeteci Zülfikar Doğan, ‘Ankara’dan Haber Ver’ programında ekonomiye yön veren kararları, etkilerini ve bilinmeyen yönlerini Radyo Sputnik dinleyicileri için her pazartesi ve çarşamba masaya yatırıyor.
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‘Türkiye’de 500 milyar liralık gıda çöpe gidiyor’
‘Türkiye’de 500 milyar liralık gıda çöpe gidiyor’
Sputnik Türkiye
Gazeteci Zülfikar Doğan, Türkiye’de kayıt dışı miktarla birlikte yıllık gıda israfının 40 milyon tona, ekonomik kaybın ise 500 milyar liraya ulaşabileceğini... 12.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-12T19:28+0300
2026-11-12T19:28+0300
ankara'dan haber ver
radyo
kültür ve turizm bakanlığı
ekonomi
gıda israfı
turizm
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Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Ankara’dan Haber Var programında ekonomik gelişmeleri değerlendiren gazeteci Zülfikar Doğan, Türkiye’deki gıda israfının ulaştığı boyutu ve ekonomiye maliyetini ele aldı. Öte yandan Doğan, turist sayısındaki düşüşün ardından turizm sektörüne sağlanan vergi ertelemesi ve istihdam desteğinin ayrıntılarını paylaştı.‘Türkiye’de 500 milyar liralık gıda çöpe gidiyor’Türkiye’de kayıt dışı miktarla birlikte yıllık gıda israfının 35-40 milyon tona, ekonomik kaybın ise 500 milyar liraya ulaşabileceğini dile getiren Doğan, her şey dahil otellerde tonlarca yiyeceğin çöpe atılmasına da dikkat çekti:Turizm sektörüne vergi ertelemesi ve istihdam desteğiDoğan, turist sayısındaki düşüşün ardından konaklama vergisinin uygulanmasının Cumhurbaşkanının yetkisiyle bir kez daha ertelendiğini söyledi. Turizm işletmelerine sağlanan istihdam desteğinin de 2028’e kadar uzatıldığını belirten Doğan, iki kararın sektörün kayıplarını azaltmayı amaçladığını ifade etti:
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radyo, kültür ve turizm bakanlığı, ekonomi, gıda israfı, turizm
radyo, kültür ve turizm bakanlığı, ekonomi, gıda israfı, turizm

‘Türkiye’de 500 milyar liralık gıda çöpe gidiyor’

19:28 12.11.2026
Ankara'dan Haber Var
Ankara'dan Haber Var - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2026
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Zülfikar Doğan
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Gazeteci Zülfikar Doğan, Türkiye’de kayıt dışı miktarla birlikte yıllık gıda israfının 40 milyon tona, ekonomik kaybın ise 500 milyar liraya ulaşabileceğini söyledi. Doğan ayrıca konaklama vergisinin ertelendiğini ve turizm sektörüne yönelik istihdam desteğinin 2028’e kadar uzatıldığını aktardı.
Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Ankara’dan Haber Var programında ekonomik gelişmeleri değerlendiren gazeteci Zülfikar Doğan, Türkiye’deki gıda israfının ulaştığı boyutu ve ekonomiye maliyetini ele aldı. Öte yandan Doğan, turist sayısındaki düşüşün ardından turizm sektörüne sağlanan vergi ertelemesi ve istihdam desteğinin ayrıntılarını paylaştı.

‘Türkiye’de 500 milyar liralık gıda çöpe gidiyor’

Türkiye’de kayıt dışı miktarla birlikte yıllık gıda israfının 35-40 milyon tona, ekonomik kaybın ise 500 milyar liraya ulaşabileceğini dile getiren Doğan, her şey dahil otellerde tonlarca yiyeceğin çöpe atılmasına da dikkat çekti:

“Resmî raporlara göre Türkiye’de her yıl 25 milyon ton gıda çöpe gidiyor. Üstelik israf edilen her gıda kayıtlara geçmiyor. Kayıtlara yansımayan miktar da hesaba katıldığında, yıllık gıda israfının 35 ila 40 milyon tona ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Geçtiğimiz günlerde basına yansıyan bir örnek, israfın boyutunu gösteriyor. Antalya’da her şey dâhil sistemle çalışan, 850 yataklı, beş yıldızlı bir tatil köyünde ayda 5 ton gıda çöpe atılıyor. Bu miktar yıl boyunca aynı düzeyde kalsa, tek bir tatil köyünde yılda 60 ton gıda israf edilmiş olur. Kahvaltıdan akşam yemeğine kadar açık büfelerde sunulan ve tüketilmeyen yiyecekler çöpe gidiyor. Öte yandan geçinmekte zorlanan insanlar, pazar yerlerindeki çöp konteynerlerinden yiyecek toplamak zorunda kalıyor. Büyük bir çelişkiyle karşı karşıyayız.

Bir de bunun ekonomiye maliyeti var. Resmî raporlardaki 25 milyon ton üzerinden yapılan hesaplamalara göre, çöpe giden gıdanın yıllık maliyeti 200 ila 300 milyar lira arasında. Kayıtlara yansımayan israf da hesaba katıldığında, bu maliyetin 500 milyar liraya kadar çıkabileceği tahmin ediliyor.”

Turizm sektörüne vergi ertelemesi ve istihdam desteği

Doğan, turist sayısındaki düşüşün ardından konaklama vergisinin uygulanmasının Cumhurbaşkanının yetkisiyle bir kez daha ertelendiğini söyledi. Turizm işletmelerine sağlanan istihdam desteğinin de 2028’e kadar uzatıldığını belirten Doğan, iki kararın sektörün kayıplarını azaltmayı amaçladığını ifade etti:

“Turizm sektörüne destek açıklaması geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinin görüşmeleri sırasında. Konaklama vergisi geçen yıl yürürlüğe girmesine rağmen ertelenmişti. Bu yıl İran savaşı nedeni ile Türkiye’ye gelen turist sayısı azalınca bir kez daha bir erteleme sürecine geçildi. Bunun yanı sıra turizm sektörünün kayıplarını karşılamak için bir de istihdam desteği sağlandı. Cumhurbaşkanı yetkisi kullanılarak bu kez konaklama vergisinin erteleme süresi önümüzdeki yıla kadar uzatıldı. Turizm kurumlarına istihdam desteği uygulaması da 2028’e kadar uzatıldı. Bu iki gelişme Türkiye’de turizm sektörünün kayıplarının telafi edilmesi açısından önemli bir karardı. Sayın Cumhurbaşkanı burada yetkisini bir kez daha kullandı.”

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