‘Türkiye’de 500 milyar liralık gıda çöpe gidiyor’
‘Türkiye’de 500 milyar liralık gıda çöpe gidiyor’
“Resmî raporlara göre Türkiye’de her yıl 25 milyon ton gıda çöpe gidiyor. Üstelik israf edilen her gıda kayıtlara geçmiyor. Kayıtlara yansımayan miktar da hesaba katıldığında, yıllık gıda israfının 35 ila 40 milyon tona ulaşabileceği tahmin ediliyor.
Geçtiğimiz günlerde basına yansıyan bir örnek, israfın boyutunu gösteriyor. Antalya’da her şey dâhil sistemle çalışan, 850 yataklı, beş yıldızlı bir tatil köyünde ayda 5 ton gıda çöpe atılıyor. Bu miktar yıl boyunca aynı düzeyde kalsa, tek bir tatil köyünde yılda 60 ton gıda israf edilmiş olur. Kahvaltıdan akşam yemeğine kadar açık büfelerde sunulan ve tüketilmeyen yiyecekler çöpe gidiyor. Öte yandan geçinmekte zorlanan insanlar, pazar yerlerindeki çöp konteynerlerinden yiyecek toplamak zorunda kalıyor. Büyük bir çelişkiyle karşı karşıyayız.
Bir de bunun ekonomiye maliyeti var. Resmî raporlardaki 25 milyon ton üzerinden yapılan hesaplamalara göre, çöpe giden gıdanın yıllık maliyeti 200 ila 300 milyar lira arasında. Kayıtlara yansımayan israf da hesaba katıldığında, bu maliyetin 500 milyar liraya kadar çıkabileceği tahmin ediliyor.”
Turizm sektörüne vergi ertelemesi ve istihdam desteği
“Turizm sektörüne destek açıklaması geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinin görüşmeleri sırasında. Konaklama vergisi geçen yıl yürürlüğe girmesine rağmen ertelenmişti. Bu yıl İran savaşı nedeni ile Türkiye’ye gelen turist sayısı azalınca bir kez daha bir erteleme sürecine geçildi. Bunun yanı sıra turizm sektörünün kayıplarını karşılamak için bir de istihdam desteği sağlandı. Cumhurbaşkanı yetkisi kullanılarak bu kez konaklama vergisinin erteleme süresi önümüzdeki yıla kadar uzatıldı. Turizm kurumlarına istihdam desteği uygulaması da 2028’e kadar uzatıldı. Bu iki gelişme Türkiye’de turizm sektörünün kayıplarının telafi edilmesi açısından önemli bir karardı. Sayın Cumhurbaşkanı burada yetkisini bir kez daha kullandı.”