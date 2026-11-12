‘Türkiye’de 500 milyar liralık gıda çöpe gidiyor’

“Resmî raporlara göre Türkiye’de her yıl 25 milyon ton gıda çöpe gidiyor. Üstelik israf edilen her gıda kayıtlara geçmiyor. Kayıtlara yansımayan miktar da hesaba katıldığında, yıllık gıda israfının 35 ila 40 milyon tona ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Geçtiğimiz günlerde basına yansıyan bir örnek, israfın boyutunu gösteriyor. Antalya’da her şey dâhil sistemle çalışan, 850 yataklı, beş yıldızlı bir tatil köyünde ayda 5 ton gıda çöpe atılıyor. Bu miktar yıl boyunca aynı düzeyde kalsa, tek bir tatil köyünde yılda 60 ton gıda israf edilmiş olur. Kahvaltıdan akşam yemeğine kadar açık büfelerde sunulan ve tüketilmeyen yiyecekler çöpe gidiyor. Öte yandan geçinmekte zorlanan insanlar, pazar yerlerindeki çöp konteynerlerinden yiyecek toplamak zorunda kalıyor. Büyük bir çelişkiyle karşı karşıyayız.

Bir de bunun ekonomiye maliyeti var. Resmî raporlardaki 25 milyon ton üzerinden yapılan hesaplamalara göre, çöpe giden gıdanın yıllık maliyeti 200 ila 300 milyar lira arasında. Kayıtlara yansımayan israf da hesaba katıldığında, bu maliyetin 500 milyar liraya kadar çıkabileceği tahmin ediliyor.”