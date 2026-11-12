https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/trumptan-meksikaya-gocmen-tehdidi-gumruk-vergileri-iki-katina-cikacak-1110298446.html
Trump'tan Meksika'ya göçmen tehdidi: 'Gümrük vergileri iki katına çıkacak'
Trump'tan Meksika'ya göçmen tehdidi: 'Gümrük vergileri iki katına çıkacak'
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye doğru ilerleyen göçmen gruplarının durdurulmaması halinde Meksika'ya uygulanan gümrük vergilerini iki katına çıkaracağını... 12.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-12T16:28+0300
2026-11-12T16:28+0300
2026-11-12T16:28+0300
dünya
donald trump
abd
meksika
teksas
reuters
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/03/1108449690_0:151:3086:1887_1920x0_80_0_0_29eff96692c9de469269048304002539.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Orta ve Güney Amerika ülkelerinden ABD sınırına doğru ilerleyen göçmen gruplarına ilişkin açıklamalarda bulundu.ABD'de 3 Kasım'da düzenlenen ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin hem Senato hem de Temsilciler Meclisinde çoğunluğu kaybetmesine değinen Trump, "İşte yine başlıyoruz! Cumhuriyetçilerin ara seçimlerde yenilmiş algılanmasıyla birlikte (Ben aday listesinde yoktum) ülkemize yönelik istila yeniden başlıyor" ifadelerini kullandı.ABD-Meksika sınırına doğru ilerleyen büyük göçmen gruplarını 'karavan' olarak nitelendiren Trump, bu gruplarda başka ülkelerin kabul etmek istemediği kişilerin bulunduğunu öne sürdü.Meksika'ya çağrıda bulunan Trump, göçmenlerin ABD'ye alınmayacağını belirterek şu açıklamayı yaptı:'Yaklaşık 1500 kişilik göçmen grubu ABD yolunda'ABD basınında yer alan haberlere göre, Meksika'nın güneyindeki Tapachula kentinden salı günü yola çıkan 1000'den fazla göçmen, kuzeye doğru ilerliyor. Chiapas eyalet yönetiminden bir kaynağa dayandırılan Reuters haberinde, çoğunluğu Orta Amerika ülkelerinden gelen ailelerin oluşturduğu grubun yaklaşık 1500 kişiden oluştuğu belirtildi.ABD'deki ara seçimlerde Demokratların elde ettiği başarının göçmenler arasında ABD'nin göç politikalarının daha esnek hale gelebileceğine yönelik beklentileri artırdığı aktarıldı.Göçmenlerin ilk hedefinin, Guatemala sınırına yakın Tapachula kentinden 1000 kilometreden fazla uzaklıktaki Meksiko'ya ulaşarak federal hükümetten yardım istemek ve ABD sınırına doğru ilerlerken gözaltına alınmamak için koruma talep etmek olduğu kaydedildi.ABD'nin ülkeye giriş kısıtlamaları ve sınır dışı uygulamaları nedeniyle binlerce göçmenin Tapachula'da mahsur kaldığı, kentte iş, sağlık hizmetleri ve eğitim olanaklarına erişimde sıkıntı yaşadığı bildirildi.Haberde görüşlerine yer verilen göçmenlerden bazıları, ABD'deki siyasi değişimin kendilerine ülkede yaşama ve çalışma fırsatı sağlayabileceğini umduklarını ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/abd-meksika-sinirinda-dron-ucuslarina-kisitlama-getiriliyor-1109623715.html
abd
meksika
teksas
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/03/1108449690_185:0:2902:2038_1920x0_80_0_0_6765b36691651aa41282ad1d93fc7b0c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
donald trump, abd, meksika, teksas, reuters
donald trump, abd, meksika, teksas, reuters
Trump'tan Meksika'ya göçmen tehdidi: 'Gümrük vergileri iki katına çıkacak'
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye doğru ilerleyen göçmen gruplarının durdurulmaması halinde Meksika'ya uygulanan gümrük vergilerini iki katına çıkaracağını açıkladı. ABD basınında Meksika'nın güneyinden yola çıkan binden fazla göçmenin ABD'ye doğru ilerlediği bilgisi aktarılmıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Orta ve Güney Amerika ülkelerinden ABD sınırına doğru ilerleyen göçmen gruplarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
ABD'de 3 Kasım'da düzenlenen ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin hem Senato hem de Temsilciler Meclisinde çoğunluğu kaybetmesine değinen Trump, "İşte yine başlıyoruz! Cumhuriyetçilerin ara seçimlerde yenilmiş algılanmasıyla birlikte (Ben aday listesinde yoktum) ülkemize yönelik istila yeniden başlıyor" ifadelerini kullandı.
ABD-Meksika sınırına doğru ilerleyen büyük göçmen gruplarını 'karavan' olarak nitelendiren Trump, bu gruplarda başka ülkelerin kabul etmek istemediği kişilerin bulunduğunu öne sürdü.
Meksika'ya çağrıda bulunan Trump, göçmenlerin ABD'ye alınmayacağını belirterek şu açıklamayı yaptı:
Meksika onları şimdi durdurmalı, aksi takdirde Meksika'ya yönelik gümrük vergileri hemen iki katına çıkarılacak. Teksas Valisi, Teksas'ın çok liberal yeni valisi, muhteşem sınır devriyemiz ve ilgili sınır güvenliği birimleri bu konuda bilgilendirildi. Hiçbir hoşgörü gösterilmeyecek.
'Yaklaşık 1500 kişilik göçmen grubu ABD yolunda'
ABD basınında yer alan haberlere göre, Meksika'nın güneyindeki Tapachula kentinden salı günü yola çıkan 1000'den fazla göçmen, kuzeye doğru ilerliyor. Chiapas eyalet yönetiminden bir kaynağa dayandırılan Reuters haberinde, çoğunluğu Orta Amerika ülkelerinden gelen ailelerin oluşturduğu grubun yaklaşık 1500 kişiden oluştuğu belirtildi.
ABD'deki ara seçimlerde Demokratların elde ettiği başarının göçmenler arasında ABD'nin göç politikalarının daha esnek hale gelebileceğine yönelik beklentileri artırdığı aktarıldı.
Göçmenlerin ilk hedefinin, Guatemala sınırına yakın Tapachula kentinden 1000 kilometreden fazla uzaklıktaki Meksiko'ya ulaşarak federal hükümetten yardım istemek ve ABD sınırına doğru ilerlerken gözaltına alınmamak için koruma talep etmek olduğu kaydedildi.
ABD'nin ülkeye giriş kısıtlamaları ve sınır dışı uygulamaları nedeniyle binlerce göçmenin Tapachula'da mahsur kaldığı, kentte iş, sağlık hizmetleri ve eğitim olanaklarına erişimde sıkıntı yaşadığı bildirildi.
Haberde görüşlerine yer verilen göçmenlerden bazıları, ABD'deki siyasi değişimin kendilerine ülkede yaşama ve çalışma fırsatı sağlayabileceğini umduklarını ifade etti.