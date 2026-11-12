https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/trumptan-meksikaya-gocmen-tehdidi-gumruk-vergileri-iki-katina-cikacak-1110298446.html

Trump'tan Meksika'ya göçmen tehdidi: 'Gümrük vergileri iki katına çıkacak'

Trump'tan Meksika'ya göçmen tehdidi: 'Gümrük vergileri iki katına çıkacak'

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye doğru ilerleyen göçmen gruplarının durdurulmaması halinde Meksika'ya uygulanan gümrük vergilerini iki katına çıkaracağını... 12.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-12T16:28+0300

2026-11-12T16:28+0300

2026-11-12T16:28+0300

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ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Orta ve Güney Amerika ülkelerinden ABD sınırına doğru ilerleyen göçmen gruplarına ilişkin açıklamalarda bulundu.ABD'de 3 Kasım'da düzenlenen ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin hem Senato hem de Temsilciler Meclisinde çoğunluğu kaybetmesine değinen Trump, "İşte yine başlıyoruz! Cumhuriyetçilerin ara seçimlerde yenilmiş algılanmasıyla birlikte (Ben aday listesinde yoktum) ülkemize yönelik istila yeniden başlıyor" ifadelerini kullandı.ABD-Meksika sınırına doğru ilerleyen büyük göçmen gruplarını 'karavan' olarak nitelendiren Trump, bu gruplarda başka ülkelerin kabul etmek istemediği kişilerin bulunduğunu öne sürdü.Meksika'ya çağrıda bulunan Trump, göçmenlerin ABD'ye alınmayacağını belirterek şu açıklamayı yaptı:'Yaklaşık 1500 kişilik göçmen grubu ABD yolunda'ABD basınında yer alan haberlere göre, Meksika'nın güneyindeki Tapachula kentinden salı günü yola çıkan 1000'den fazla göçmen, kuzeye doğru ilerliyor. Chiapas eyalet yönetiminden bir kaynağa dayandırılan Reuters haberinde, çoğunluğu Orta Amerika ülkelerinden gelen ailelerin oluşturduğu grubun yaklaşık 1500 kişiden oluştuğu belirtildi.ABD'deki ara seçimlerde Demokratların elde ettiği başarının göçmenler arasında ABD'nin göç politikalarının daha esnek hale gelebileceğine yönelik beklentileri artırdığı aktarıldı.Göçmenlerin ilk hedefinin, Guatemala sınırına yakın Tapachula kentinden 1000 kilometreden fazla uzaklıktaki Meksiko'ya ulaşarak federal hükümetten yardım istemek ve ABD sınırına doğru ilerlerken gözaltına alınmamak için koruma talep etmek olduğu kaydedildi.ABD'nin ülkeye giriş kısıtlamaları ve sınır dışı uygulamaları nedeniyle binlerce göçmenin Tapachula'da mahsur kaldığı, kentte iş, sağlık hizmetleri ve eğitim olanaklarına erişimde sıkıntı yaşadığı bildirildi.Haberde görüşlerine yer verilen göçmenlerden bazıları, ABD'deki siyasi değişimin kendilerine ülkede yaşama ve çalışma fırsatı sağlayabileceğini umduklarını ifade etti.

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