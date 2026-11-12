OSKEF Başkanı Serdar Tepeöz: “2027’de ehliyet ücretlerinde yüzde 50-80 artış bekleniyor”
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Gazeteci Güçlü Özgan’ın Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programının bugünkü konuğu, Orta Anadolu Sürücü Kursları Federasyonu Başkanı Serdar Tepeöz oldu. 2027’de ehliyet ücretlerinde yüzde 50 ile 80 arasında artış beklendiğini belirten Tepeöz, “Zamlı tarifeden etkilenmek istemeyenler 30 Aralık’a kadar kayıt yaptırmalı” dedi.
Sürücü kursu ücretleri ve ehliyet harçlarında yeni yılda beklenen artışlar gündemde. Akaryakıt, sigorta, araç, kira ve personel maliyetlerindeki yükselişin sürücü kursu fiyatlarına yansıyacağını belirten sektör temsilcileri, 2027 tarifelerinin aralık ayı sonunda belirleneceğini ifade ediyor.
Konuyla ilgili Yeri ve Zamanı programında gazeteci Güçlü Özgan’a konuk olan Orta Anadolu Sürücü Kursları Federasyonu Başkanı Serdar Tepeöz, 2027’de sürücü kursu ücretlerinde illere göre değişen oranlarda artış beklendiğini söyledi.
Tepeöz, şöyle konuştu:
“Her yıl taban fiyat tespit komisyonları aralık ayının sonunda toplanıyor ve ehliyet fiyatlarını 81 ilde valilikler nezdinde belirliyor. Geçen yılla bu yıl arasında akaryakıt fiyatlarında ciddi bir fark var. Sigortalardaki artış, araç fiyatları, yakıt maliyetleri ve kiraları üst üste koyduğumuz zaman sürücü kurslarının ayakta kalabilmesi için bu artışları vatandaşa yansıtmak durumundayız. 2026 yılında ehliyet fiyatları bir önceki yıla göre yüzde 35 oranında planlandı. Kursiyerler 1250 lira yazılı sınav harcı, 2 bin lira direksiyon sınav harcı ödüyor. Ehliyeti almaya hak kazanan bir kişinin ödediği maliye harcı ise 8 bin 890 lira. Kurs ücreti de birçok ilde yaklaşık 20 bin liraydı. Toplam maliyet ortalama 34-35 bin lirayı bulurken 2027 yılında bizim beklentimiz, zam oranının 81 ilde yüzde 50 ile yüzde 80 arasında değişmesi.”
“Yeni yılda zamlı tarife uygulanacak”
OSKEF Başkanı Serdar Tepeöz, yeni tarifeden etkilenmek istemeyen adayların yıl bitmeden kayıt yaptırması gerektiğini belirtti:
“Vatandaşlarımızın 30 Aralık’a kadar kayıt yaptırmaları gerekiyor. Yeni dönem ocak ayında başlıyor ve ocak ayında muhtemelen zamlı tarife uygulanacak. Şu anda sürücü kurslarında yüzde 70-80 bandında bir yoğunluk var. Yıl sonuna kadar bunun yüzde 100’e ulaşacağını düşünüyoruz.”
Tepeöz, maliyetlerdeki artış nedeniyle sürücü kurslarının kâr marjlarının oldukça düştüğünü söyledi:
“Şu anda neredeyse başa baş çalışıyoruz. Kâr marjımız çok düşük ve riskli bir iş yapıyoruz. Bu nedenle yüzde 40-50’lik bir artış bizi bir miktar rahatlatacaktır.”
Direksiyon sınavlarında yeni dönem
OSKEF Başkanı Serdar Tepeöz, Milli Eğitim Bakanlığının üzerinde çalıştığı yeni düzenlemeyle direksiyon sınavlarının da değişeceğini belirtti:
“Şu anda sınavlarda sabit parkur uygulaması ve belli istasyonlar var. Bunların kaldırılması, sınavların akan trafikte ve kamera karşısında yapılması planlanıyor. Bu da direksiyon sınavlarının zorlaşacağı anlamına geliyor. Adaylar şu anda 16 saat eğitim alıp sınava giriyor. Eğitim saatinin de artması bekleniyor. Bu da maliyeti otomatik olarak artıracaktır.Vatandaşlarımızın hem yeni tarifeden hem de yeni sınav sisteminden etkilenmeden kayıt yaptırmaları yararlı olacaktır.”