OSKEF Başkanı Serdar Tepeöz: “2027’de ehliyet ücretlerinde yüzde 50-80 artış bekleniyor”

“Her yıl taban fiyat tespit komisyonları aralık ayının sonunda toplanıyor ve ehliyet fiyatlarını 81 ilde valilikler nezdinde belirliyor. Geçen yılla bu yıl arasında akaryakıt fiyatlarında ciddi bir fark var. Sigortalardaki artış, araç fiyatları, yakıt maliyetleri ve kiraları üst üste koyduğumuz zaman sürücü kurslarının ayakta kalabilmesi için bu artışları vatandaşa yansıtmak durumundayız. 2026 yılında ehliyet fiyatları bir önceki yıla göre yüzde 35 oranında planlandı. Kursiyerler 1250 lira yazılı sınav harcı, 2 bin lira direksiyon sınav harcı ödüyor. Ehliyeti almaya hak kazanan bir kişinin ödediği maliye harcı ise 8 bin 890 lira. Kurs ücreti de birçok ilde yaklaşık 20 bin liraydı. Toplam maliyet ortalama 34-35 bin lirayı bulurken 2027 yılında bizim beklentimiz, zam oranının 81 ilde yüzde 50 ile yüzde 80 arasında değişmesi.”