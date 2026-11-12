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CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Çatışmalar,Sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler,gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar.Hepsi Ceyhun Bozkurt’la Bölgenin Kalbi programında.Ceyhun Bozkurt’la Bölgenin Kalbi, her Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günü saat 19.00’da Radyo Sputnik’te.
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Irak mutabakatı için üç kırmızı çizgi
Irak mutabakatı için üç kırmızı çizgi
Sputnik Türkiye
Siyasal İletişimci Hande Karacasu, Türkiye ile Irak arasında 8 Kasım'da açıklanan üç maddelik güvenlik mutabakatının terörle mücadele sürecine etkilerini... 12.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-12T18:09+0300
2026-11-12T18:09+0300
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Radyo Sputnik'te Ceyhun Bozkurt'un sunduğu Bölgenin Kalbi programına konuk olan Siyasal İletişimci Hande Karacasu, Türkiye ile Irak arasında 8 Kasım'da eş zamanlı açıklanan güvenlik mutabakatını değerlendirdi.Karacasu, mutabakatın açıklanmasından hemen önce Erbil ile Süleymaniye arasındaki siyasi ortaklığın çöktüğünü belirterek, KDP ve KYB arasındaki gerilimin bölgesel dengeler açısından önem taşıdığını ifade etti.Karacasu şunları söyledi:Karacasu, Türkiye'nin aşiretler arasındaki ve bölgesel siyasi çekişmelerden ayrı olarak Irak Federal Hükümeti ile doğrudan muhatap olma yaklaşımını benimsediğini belirtti.Başika ve Zelikan'dan çekilme sürecinde üç riskTürkiye'nin Başika ve Zelikan askeri üslerinden kademeli olarak çekilme ve bu üsleri Irak Federal Hükümeti'ne devretme planına değinen Karacasu, sürecin beraberinde kritik riskler getirdiğini söyledi.Karacasu, Irak Federal Hükümeti'nin KYB'yi kayıran ve KDP'ye yönelik baskı içeren bir politika izlediğini ileri sürerek, KYB'nin de geçmişte PKK ve örgütün yerel yapılanması YBŞ'ye destek verdiğini ifade etti.Karacasu şunları söyledi:Karacasu, Türkiye'nin çekilme sürecinde KYB'nin PKK'ya güvenli alan oluşturduğu iddialarının da dikkate alınması gerektiğini belirtti.“Başika'da ateş gücü sahada doğrulama yapılmadan azaltılmamalı”Karacasu, Türkiye'nin askeri üslerden çekilme sürecinde üç kırmızı çizgi belirlemesi gerektiğini ifade etti. İlk olarak, Türk istihbarat birimleri ve subayların sahada kesin doğrulama yapmadan Başika'daki ateş gücünün azaltılmaması gerektiğini söyledi.Karacasu şunları söyledi:“Başika-Zelikan'a Haşdi Şabi veya yerel milis yerleştirilmemeli”Karacasu'nun ikinci kırmızı çizgisi, Başika ve Zelikan üslerinin devri sırasında Haşdi Şabi ya da yerel milis güçlerinin bu bölgelere yerleştirilmemesi oldu.Karacasu, üçüncü olarak Türkiye ile Irak arasında yürütülen güvenlik mekanizmasının yalnızca Sincar'la sınırlı tutulmaması gerektiğini belirtti.Karacasu şunları söyledi:Mahmur-Kerkük-Süleymaniye hattına dikkat çektiKaracasu, Türkiye'nin güvenlik perspektifinde Mahmur, Kerkük ve Süleymaniye hattının önemine dikkat çekerek, bu hattın örgütün hareketliliğini destekleyen bir yapıya dönüşmesinin önlenmesi gerektiğini söyledi.Karacasu, söz konusu bölgelerin güvenlik mekanizması kapsamında dikkatle takip edilmesi gerektiğini belirtti:
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radyo, radyo, radyo, radyo sputnik, türkiye, hande karacasu, irak, kürdistan yurtseverler birliği'nin (kyb), kürdistan demokrat partisi (kdp), pkk

Irak mutabakatı için üç kırmızı çizgi

18:09 12.11.2026
bölgenin kalbi
bölgenin kalbi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2026
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Siyasal İletişimci Hande Karacasu, Türkiye ile Irak arasında 8 Kasım'da açıklanan üç maddelik güvenlik mutabakatının terörle mücadele sürecine etkilerini değerlendirdi. Türkiye'nin Başika ve Zelikan askeri üslerinden kademeli çekilme planına dikkat çeken Karacasu, çekilme sürecinde üç kritik başlığın gözetilmesi gerektiğini söyledi.
Radyo Sputnik'te Ceyhun Bozkurt'un sunduğu Bölgenin Kalbi programına konuk olan Siyasal İletişimci Hande Karacasu, Türkiye ile Irak arasında 8 Kasım'da eş zamanlı açıklanan güvenlik mutabakatını değerlendirdi.
Karacasu, mutabakatın açıklanmasından hemen önce Erbil ile Süleymaniye arasındaki siyasi ortaklığın çöktüğünü belirterek, KDP ve KYB arasındaki gerilimin bölgesel dengeler açısından önem taşıdığını ifade etti.
Karacasu şunları söyledi:
“Öncelikle tabii, bu 8 Kasım için çalışılmış, planlanmış bir süreç olsa da tam o arada, 4-5 Kasım'da Erbil ile Süleymaniye arasında da ortaklık çöktü. Dolayısıyla 30 yıl aradan sonra başa dönmüş olduk. Biliyorsunuz, onların ‘brakuci’ dedikleri, yani iç savaş dedikleri bir şey yaşanmıştı 30 yıl önce. KDP ile KYB arasında diyelim. Dolayısıyla iki ayrı hükümet ve bir kardeş kavgasının eşiğine geldiler.”
Karacasu, Türkiye'nin aşiretler arasındaki ve bölgesel siyasi çekişmelerden ayrı olarak Irak Federal Hükümeti ile doğrudan muhatap olma yaklaşımını benimsediğini belirtti.

Başika ve Zelikan'dan çekilme sürecinde üç risk

Türkiye'nin Başika ve Zelikan askeri üslerinden kademeli olarak çekilme ve bu üsleri Irak Federal Hükümeti'ne devretme planına değinen Karacasu, sürecin beraberinde kritik riskler getirdiğini söyledi.
Karacasu, Irak Federal Hükümeti'nin KYB'yi kayıran ve KDP'ye yönelik baskı içeren bir politika izlediğini ileri sürerek, KYB'nin de geçmişte PKK ve örgütün yerel yapılanması YBŞ'ye destek verdiğini ifade etti.
Karacasu şunları söyledi:
“Şimdi biz Irak Federal Hükümeti ile böyle bir karar alıyoruz ama Irak Federal Hükümeti, yan yana yürürken de aslında biraz KYB'yi kayıran ve KDP'ye ayar veren bir politika izliyor. Dolayısıyla şimdi KYB de sahada bugüne kadar hep PKK ve onun böyle yerel perdesi olan YBŞ'yi kayıran bir politika izliyordu.”
Karacasu, Türkiye'nin çekilme sürecinde KYB'nin PKK'ya güvenli alan oluşturduğu iddialarının da dikkate alınması gerektiğini belirtti.

“Başika'da ateş gücü sahada doğrulama yapılmadan azaltılmamalı”

Karacasu, Türkiye'nin askeri üslerden çekilme sürecinde üç kırmızı çizgi belirlemesi gerektiğini ifade etti. İlk olarak, Türk istihbarat birimleri ve subayların sahada kesin doğrulama yapmadan Başika'daki ateş gücünün azaltılmaması gerektiğini söyledi.
Karacasu şunları söyledi:
“Ben üç kırmızı çizgi olması gerektiğini düşünüyorum. Türk istihbaratı ve subaylar tarafından sahada kesin olarak doğrulama yapılmadan Başika'daki ateş gücü azaltılmamalı.”

“Başika-Zelikan'a Haşdi Şabi veya yerel milis yerleştirilmemeli”

Karacasu'nun ikinci kırmızı çizgisi, Başika ve Zelikan üslerinin devri sırasında Haşdi Şabi ya da yerel milis güçlerinin bu bölgelere yerleştirilmemesi oldu.
Karacasu, üçüncü olarak Türkiye ile Irak arasında yürütülen güvenlik mekanizmasının yalnızca Sincar'la sınırlı tutulmaması gerektiğini belirtti.
Karacasu şunları söyledi:
“Başika-Zelikan üssünde de hiçbir şartta, Haşdi Şabi veya yerel milis varlığının oraya yerleştirilmemesi gerektiğini ve Bağdat'la yürütülen bu güvenlik mekanizmasının sadece Sincar'la sınırlı kalmaması gerektiğini söylüyorum”

Mahmur-Kerkük-Süleymaniye hattına dikkat çekti

Karacasu, Türkiye'nin güvenlik perspektifinde Mahmur, Kerkük ve Süleymaniye hattının önemine dikkat çekerek, bu hattın örgütün hareketliliğini destekleyen bir yapıya dönüşmesinin önlenmesi gerektiğini söyledi.
Karacasu, söz konusu bölgelerin güvenlik mekanizması kapsamında dikkatle takip edilmesi gerektiğini belirtti:
“PKK’nın asıl nefes borusu dediğimiz Mahmur-Kerkük-Süleymaniye hattının kurutulması gerekiyor. Süleymaniye'ye akışkanlık sağlayan yapıya dönüşmeden çok dikkatli izlenmesi gerektiğini vurguluyoruz. Bu üç kırmızı çizgi çok önemli.”
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