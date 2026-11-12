https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/irak-mutabakati-icin-uc-kirmizi-cizgi-1110301116.html

Irak mutabakatı için üç kırmızı çizgi

Irak mutabakatı için üç kırmızı çizgi

Sputnik Türkiye

Siyasal İletişimci Hande Karacasu, Türkiye ile Irak arasında 8 Kasım'da açıklanan üç maddelik güvenlik mutabakatının terörle mücadele sürecine etkilerini... 12.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-12T18:09+0300

2026-11-12T18:09+0300

2026-11-12T18:09+0300

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Radyo Sputnik'te Ceyhun Bozkurt'un sunduğu Bölgenin Kalbi programına konuk olan Siyasal İletişimci Hande Karacasu, Türkiye ile Irak arasında 8 Kasım'da eş zamanlı açıklanan güvenlik mutabakatını değerlendirdi.Karacasu, mutabakatın açıklanmasından hemen önce Erbil ile Süleymaniye arasındaki siyasi ortaklığın çöktüğünü belirterek, KDP ve KYB arasındaki gerilimin bölgesel dengeler açısından önem taşıdığını ifade etti.Karacasu şunları söyledi:Karacasu, Türkiye'nin aşiretler arasındaki ve bölgesel siyasi çekişmelerden ayrı olarak Irak Federal Hükümeti ile doğrudan muhatap olma yaklaşımını benimsediğini belirtti.Başika ve Zelikan'dan çekilme sürecinde üç riskTürkiye'nin Başika ve Zelikan askeri üslerinden kademeli olarak çekilme ve bu üsleri Irak Federal Hükümeti'ne devretme planına değinen Karacasu, sürecin beraberinde kritik riskler getirdiğini söyledi.Karacasu, Irak Federal Hükümeti'nin KYB'yi kayıran ve KDP'ye yönelik baskı içeren bir politika izlediğini ileri sürerek, KYB'nin de geçmişte PKK ve örgütün yerel yapılanması YBŞ'ye destek verdiğini ifade etti.Karacasu şunları söyledi:Karacasu, Türkiye'nin çekilme sürecinde KYB'nin PKK'ya güvenli alan oluşturduğu iddialarının da dikkate alınması gerektiğini belirtti.“Başika'da ateş gücü sahada doğrulama yapılmadan azaltılmamalı”Karacasu, Türkiye'nin askeri üslerden çekilme sürecinde üç kırmızı çizgi belirlemesi gerektiğini ifade etti. İlk olarak, Türk istihbarat birimleri ve subayların sahada kesin doğrulama yapmadan Başika'daki ateş gücünün azaltılmaması gerektiğini söyledi.Karacasu şunları söyledi:“Başika-Zelikan'a Haşdi Şabi veya yerel milis yerleştirilmemeli”Karacasu'nun ikinci kırmızı çizgisi, Başika ve Zelikan üslerinin devri sırasında Haşdi Şabi ya da yerel milis güçlerinin bu bölgelere yerleştirilmemesi oldu.Karacasu, üçüncü olarak Türkiye ile Irak arasında yürütülen güvenlik mekanizmasının yalnızca Sincar'la sınırlı tutulmaması gerektiğini belirtti.Karacasu şunları söyledi:Mahmur-Kerkük-Süleymaniye hattına dikkat çektiKaracasu, Türkiye'nin güvenlik perspektifinde Mahmur, Kerkük ve Süleymaniye hattının önemine dikkat çekerek, bu hattın örgütün hareketliliğini destekleyen bir yapıya dönüşmesinin önlenmesi gerektiğini söyledi.Karacasu, söz konusu bölgelerin güvenlik mekanizması kapsamında dikkatle takip edilmesi gerektiğini belirtti:

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