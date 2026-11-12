https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/gazeteci-guler-komurcu-anlatti-erisah-arican-istifa-edecek-mi-1110304066.html

Gazeteci Güler Kömürcü anlattı: Erişah Arıcan istifa edecek mi?

Gazeteci Güler Kömürcü anlattı: Erişah Arıcan istifa edecek mi?

Sputnik Türkiye

Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konuğu Gazeteci Güler Kömürcü oldu. Kömürcü’nün ‘Erişah Arıcan’ ile ilgili kulis haberine tepki gecikmedi. Gazeteci... 12.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-12T19:12+0300

2026-11-12T19:12+0300

2026-11-12T19:12+0300

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Gazeteci Güler Kömürcü, fon vurgununda sorumluluğun birkaç bürokratın üzerine yıkılmaya çalışıldığını savundu. Borsa ve SPK’ya gönderildiğini söylediği uyarı yazılarına dikkat çeken Kömürcü, “Kim talimat verdi, bu mektuplar niye görülmedi?” diye sordu. Kömürcü, son bir buçuk yılda kurulduğunu öne sürdüğü sistemin yaklaşık 2 milyon kişiyi mağdur ettiğini iddia etti.Fon vurgununda sorumluluğun birkaç bürokratın üzerine bırakılmaya çalışıldığını söyleyen Kömürcü, bürokratların talimatlarla hareket ettiğini belirterek asıl sorumluların araştırılması gerektiğini ifade etti.Kömürcü, “Cumhuriyet tarihinin en büyük soygunu, vurgunu. 3-5 bürokratın üzerine yıkılmaya çalışılması çok hatalı. BDDK, Borsa, birkaç bankacı… Hayır, böyle bir şey söz konusu olamaz. Bunlar ne denirse onu yapan emirleri yerine getiren kişiler” dedi.“Son bir buçuk yılda karanlık bir sistem kurmuşlar”Kömürcü, fon vurgununun arkasında son bir buçuk yılda oluşturulduğunu ileri sürdüğü bir sistem bulunduğunu iddia etti. Bu süreçte bazı AK Parti milletvekillerinin ve son dönemde zenginleşen iş insanlarının da rolü olabileceğini öne sürdü.Kömürcü, “Bana göre arkada karanlık bir sistemin kurucuları var. Bir sistem kurmuşlar bunlar. Bunun içerisinde AK Parti’deki milletvekillerinin de olduğunu düşünüyorum. Son dönemde zenginleşen patronların olduğunu da düşünüyorum” diye konuştu.Bu yapının yaklaşık 2 milyon kişiyi mağdur ettiğini savunan Kömürcü, 1-16 Eylül tarihleri arasında parasını çeken 440 kişiye de dikkat çekti.“Uyarı yazıları gönderilmiş, SPK cevap vermemiş”Kömürcü, 2025 Temmuz ayından itibaren borsadaki bazı fonların ve hisselerin risk taşıdığına ilişkin uyarı yazıları gönderildiğini öne sürdü. Söz konusu belgeleri gördüğünü ve bunların İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda da bulunduğunu iddia eden Kömürcü, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) bu uyarılara yanıt vermediğini savundu.Kömürcü, “Diyorlar ki SPK’ya, ‘Bu kâğıtlar patlayacak. Bu fonlar çok tehlikeli, şişti, balon oldu, patlayacak.’ Defalarca uyarıyorlar ve hiçbir cevap vermiyor SPK. Bunu sorgulamak lazım. Kim talimat verdi? Niye görülmedi bu mektup?” ifadelerini kullandı.“Erişah Arıcan, Erdoğan’ın vekili”Kömürcü, tartışmaların odağındaki isimlerden biri olarak Erişah Arıcan’ı gösterdi. Arıcan’ın Türkiye Varlık Fonu’ndaki konumuna dikkat çeken Kömürcü, uyarıların iletilmesi ve değerlendirilmesi sürecinin araştırılması gerektiğini söyledi.Kömürcü, Arıcan’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vekili konumunda olduğunu belirterek, “Türkiye’nin en önemli kurumu Varlık Fonu. Burada sorgulanması gereken şu: Sermaye Piyasası Kurulu bu yazılara niye cevap vermiyor?” dedi.Kömürcü ayrıca SPK’nın uyarıları dikkate almamasının arkasında güçlü bir grubun bulunup bulunmadığı sorusuna “Var” yanıtını verdi. Bu kapsamda Mustafa Varank’ın adının da gündeme geldiği konuşmada, Kömürcü’nün Varank ile ilgili değerlendirmesinin ayrıntıları netleşmedi.“Liste açıklanmazsa Türkiye çete devleti olur”Kömürcü, fon vurgunuyla bağlantılı olduğu öne sürülen 440 kişinin listesinin açıklanmasını istedi. Listede milletvekillerinin ve önemli iş insanlarının da bulunduğunu iddia eden gazeteci, isimlerin kamuoyuyla paylaşılmamasının güven sorununu derinleştireceğini savundu.Kömürcü, “Eğer bu açıklanmazsa Türkiye çete devleti olur. İnsanlar artık bu son vurgunla birlikte çok büyük bir sermaye transferi yaşandığını düşünüyor. İnsanların orta direği kalmadı. Hepimiz fakiriz, yüzde 90’ımız fakir” ifadelerini kullandı.

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2026

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