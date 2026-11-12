https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/basit-bir-kagit-hastaliginizi-tespit-edebilecek-1110301854.html

Basit bir kağıt hastalığınızı tespit edebilecek

Basit bir kağıt hastalığınızı tespit edebilecek

Sputnik Türkiye

Doç. Dr. Tuğçe Nihal Gevrek Civan, ışığa duyarlı monomerlerle modifiye edilen kâğıt yüzeylerini biyoteknolojik analiz platformlarına dönüştürmeyi hedefleyen... 12.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-12T18:17+0300

2026-11-12T18:17+0300

2026-11-12T18:17+0300

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Radyo Sputnik'te Serhat Ayan'ın sunduğu Yeni Şeyler Rehberi programına konuk olan Doç. Dr. Tuğçe Nihal Gevrek Civan, polimer kimyası alanındaki çalışmalarını ve TÜBİTAK destekleri kapsamında geliştirmeyi hedefledikleri projeyi anlattı.Civan, kâğıt yüzeylerini biyoteknolojik platformlara dönüştürmek amacıyla ışıkla aktifleşebilen malzemeler geliştirdiklerini ifade etti.Civan şunları söyledi:Işıkla aktifleşen kâğıt yüzeyleri geliştirilecekProjede, kâğıt yüzeylerinin ışığa duyarlı bir monomerle modifiye edilmesi ve ışık aracılığıyla belirli özellikler kazandırılması hedefleniyor. Böylece kâğıt üzerine istenilen desenlerin oluşturulması ve bu desenler üzerinden protein ya da farklı biyomoleküllerin bağlanması mümkün olacak.Civan, geliştirmeyi hedefledikleri sistemin çalışma prensibini şöyle anlattı:Işıkla görünmez yazı ve desenler oluşturulabilecekKâğıdın ışığa duyarlı malzemeyle kaplanmasının ardından ışık kullanılarak yüzey üzerinde istenilen yazı veya desenlerin oluşturulabileceğini belirten Civan, bu desenlerin görünmez nitelikte olacağını ifade etti.Civan şunları söyledi:Analiz sonucunda renk, desen veya yazı ortaya çıkacakGeliştirilecek kâğıt tabanlı platformda hedeflenen analitin bulunması durumunda belirli bir renk, desen veya yazının ortaya çıkması amaçlanıyor. Önceden belirlenen desenin ya da rengin konumu ve şekli sayesinde analiz sonucunun pozitif olup olmadığının anlaşılabileceği belirtiliyor.Civan, sistemin çalışma mantığını şu ifadelerle açıkladı:Sağlık, çevre ve gıda analizlerinde kullanılabilecekKâğıt tabanlı platformun farklı örnek türlerine ve analiz hedeflerine göre düzenlenebileceğini belirten Civan, sistemin idrar, kan ve tükürük örneklerinin yanı sıra çevre ve gıda analizlerinde de kullanılabileceğini söyledi.Civan, hedeflenen uygulamalara göre malzemenin özelliklerinin değiştirilebileceğini ifade ederek şöyle konuştu:

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2026

Serhat Ayan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg

Serhat Ayan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg

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Serhat Ayan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg

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