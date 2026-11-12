“ABD tek kutuplu dünyayı hedefleme gücünden yoksun, sorunlar yapısal”

“ABD ve Trump açısından parlak bir durum görünmüyor. Amerikan hegemonyasının varlığı ve geleceği, sadece dış politika bağlamında değil Amerika’nın iç siyaseti ile birliği noktasında da ciddi anlamda tartışma sürecini hızlandırmış vaziyette. Sorun sadece hegemonyanın bekası değil Amerika’nın kendi varlığını devam ettirebilmesiyle ilgili. Kanada Başbakanının ‘Zavallı Meksika, Tanrı’ya uzak Amerika’ya yakınsın’demesi akılların ucundan geçmiyordu belki ancak Kanada bile böyle söylemeye başladı. ABD’nin soruları konjonktürel değil. Amerika’nın gücüyle ciddi yapısal sorunlar var. Hegemonya sorununa bağlı olarak yeni bir denge inşası süreci söz konusu. Ancak ABD bu konuda güven arz etmiyor. ABD; Avrupa ile Grönland, Kanada, Rusya-Ukrayna ve NATO üzerinden karşı karşıya geliyor. Diğer taraftan da Rusya ve Çin gibi yükselen aktörler nezdinde ‘Ben güçlüyüm ve uluslararası sistemi sizle inşa edebilirim’ gibi bir çıkış yapıyor. Trump’ın ilk seçildiği andan itibaren hedefi Amerikan ekonomisine meydan okuyan Çin’i diskalifiye etmek. Trump, Çin’in hem projelerini hem de ikili veya çoklu ilişkilerini baskı altına alarak darbe vurmak istiyor. Monroe Doktrini’nde Venezuela ve Küba dahil her tarafı tehdit ediyorlar. Dünyanın adı dahi değiştirilmek isteniyor. Amerika, tek kutuplu bir dünyayı hedefliyor ancak bu güçten yoksun. Türkiye’nin yakın çevresi de dahil olmak üzere krizlerden geçiyor. Trump’ın, Çin ve Rusya ile aynı masaya oturma hedefini çok kutuplu dünya arayışını sulandırma girişimi olarak görüyorum. Çin ve Rusya çok net bir şekilde ABD’ye ve Batı’ya, ’Biz çok kutuplu adil bir dünyadan yanayız. Batı’nın her türlü dayatmasını reddeden bir arayış içindeyiz’ mesajı veriyor. Trump, Shenzhen’de APEC Zirvesi bağlamında ‘Dünyayı kendi aramızda kontrollü bir iki kutuplu dünya gibi’ mesajı verecek. Bu da ABD’nin stratejik akıl olarak bütün dünyaya lanse edileceği bir görüntü olacak. Alman Cumhurbaşkanı, Şi Cinping ile görüşme gerçekleştirdi. Şi Cinping o görüşmede ‘Avrupa’yı bağımsız bir aktör olarak görüyoruz. Avrupa’nın işlerine karışmak istemiyoruz’ dedi. APEC Zirvesi bağlamında Alman Cumhurbaşkanının ‘Rusya, Çin ve Amerika olarak bir araya gelme durumunuz var. Gündem maddelerinden biri de Rusya-Ukrayna’ demesi çizdiğim profile dair somut bir örnek ortaya çıkıyor. Almanya, kafasının karıştığını söylüyor. Ara seçimler Trump’ın sadece içerde değil dışarda da elini zayıflattı. Trump, önceki döneminde ne dediyse bunu ikinci döneminde de devam etirmeye çalışacak. ABD yeni bir kurgu peşinde. ABD’nin hegemonya noktasında Çin’i zayıflatmaya yönelik iki temel hedefi var. Bunların birincisi koridorların kontrolü. Arktik’e doğru da aşama kaydedildi. Güney koridoruna Malakka’dan itibaren istikrarsızlık var. İran ve Yemen ile bu daha da zirve yaptı. ABD, Çin’in iki güzergahını büyük ölçüde etkisizleştirmiş vaziyette. Geriye orta koridor kalıyor. Yani Çin, Orta Asya, Hazar ve Kafkaslar...Kafkaslar bağlamında da suni gündemlerle sürecin Trump koridoru dahil olmak üzere ipotek altına alınmaya çalışıldığını görüyoruz. ABD ve Trump, koridorlar ya da stratejik kaynakların kontrolü bağlamında bunu yürütürken artık İran’ı karadan da kuşatmaya çalışıyor.”