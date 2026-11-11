https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/veri-merkezleri-ne-tartismalar-neden-buyuduabd-secimlerinden-avrupa-sokaklarina-turkiyedeki-1110219648.html
Veri Merkezleri ne, tartışmalar neden büyüdü?ABD seçimlerinden Avrupa sokaklarına, Türkiye'deki yatırımlara
Veri Merkezleri ne, tartışmalar neden büyüdü?ABD seçimlerinden Avrupa sokaklarına, Türkiye'deki yatırımlara
Sputnik Türkiye
ABD'de ara seçim kampanyalarının önemli başlıklarından biri haline gelen veri merkezleri, Avrupa'da 15 ülkede düzenlenen eylemlerle gündeme geldi. İşte detaylar, dünya ve Türkiye'ye son durum...
2026-11-11T16:04+0300
2026-11-11T16:04+0300
2026-11-11T16:04+0300
ekonomi̇
abd
ankara
rönesans holding
google cloud
amazon
microsoft
google
veri merkezi
türkiye
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Veri merkezleri denilen kavram 1940'larda fiziksel veri depolamayı kastederek telaffuz edilmeye başlamış olsa da bugün anladığımız anlamdaki dijital veri merkezleri tanımı 1990'ların başında internet devriminin hemen ardından ortaya çıktı. Yakın zamanda çokça konuşulmasının nedeni ise yapay zekanın gelişmesi. Yapay zekanın büyümesiyle gedirik artan veri depolama ihtiyacı, dijital ekonomi açısından kritik bir kavram haline gelmeye başladı.Veri merkezleri, dünyanın birçok kentinde artmaya başlarken eş zamanlı olarak da enerji ve su tüketimi, çevre kirliliği ve yerel altyapı üzerindeki yük gibi sorunlar da gündeme geldi. Özellikle tesislerin kurulacağı ya da kurulduğu bölgelerde yaşayanlar, artan elektrik faturalarıyla yatırımların maliyetini kendilerinin üstlendiği savunuyor. Tepkiler yalnızca yerel çevre hareketleriyle sınırlı değil. Veri merkezlerinin enerji ihtiyacının elektrik faturalarını artırabileceği, su kaynaklarını zorlayabileceği ve kamu kaynaklarının büyük teknoloji şirketlerinin çıkarları doğrultusunda kullanılabileceği yönündeki eleştiriler siyasete de taşınıyor.ABD'de ara seçimlerin kritik başlıklarından olduABD'de 3 Kasım'da yapılan ara seçimlerde muhalefet yani Demokrat Parti tarafından Trump yönetimine ve teknoloji devleriyle ilişkilerine yönelik eleştirilerin başında her eyalette mantar gibi biten veri merkezleri öne çıkan argümanlardan oldu. Eyalet senatörlerinin, temsilciler meclisi üyelerinin seçildiği seçimlerin sonuçları, veri merkezlerinin geleceğini de tartışmalı hale getirdi. Yapay Zeka hisselerindeki düşüşle ABD borsasında kayıplar yaşandı.Demokratların Kongre'nin iki kanadında da çoğunluğu kazanması ve bazı eyaletlerde yönetimleri ele geçirmesi, veri merkezi yatırımlarına yönelik daha sıkı düzenlemelerin gündeme gelebileceği beklentisini artırdı.Avrupa'da veri merkezi protestolarıAvrupa genelinde ise ekim ayından bu yana hem yapay zekaya hem de teknoloji tekellerinin kenti kentlerinde kurdukları veri merkezlerine yönelik protestolar arttı.‘Kirli Veri Merkezlerini Durdur’ Koalisyonu tarafından bugüne kadar 100’den fazla çevre ve dijital hak grubunun organizasyonunda eylemler gerçekleştirildi.Son olarak geçen hafta Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da yüzlerce protestocu, Microsoft’un yeni veri merkezi inşaatına giderek, vinçlere tırmandı.Veri merkezleri neden tepki çekiyor?Sayıları her geçen gün artan veri merkezlerine yönelik tepkileri farklı başlıklarda incelemek mümkün. Devasa elektrik tüketimi: Veri merkezlerinde 7/24 çalışan sunucuların kesintisiz faaliyet göstermesi ve ayrıca soğutulması yine devasa miktarda elektrik tüketimi gerektiriyor. Bu, sadece harcadığı elektrik bakımından değil, bölgelerdeki elektrik faturalarının artması konusunda da endişeleri artıyor.Su tüketimi: Veri merkezlerinde sunucuların soğutulması için kullanılan sistemler, tesisin teknolojisine ve iklim koşullarına bağlı olarak önemli miktarda su tüketebiliyor. Kuraklık riski bulunan bölgelerde bu durum, içme suyu ve tarımsal sulama kaynaklarıyla rekabet yaratabiliyor.Çevresel etkiler ve gürültü: Veri merkezlerindeki soğutma sistemleri ile yedek jeneratörler hava kirliliğini artırıyor. Bunun yanında yeni tesislerin inşasının doğal alanlar ve tarımsal araziler için alanları küçültmesi de başlıca eleştiri noktaları arasında. İş gücü 'yaratmıyor' eleştirisi: İnşası sırasında çok sayıda insan gücüne ihtiyaç duyulan veri merkezlerin faaliyete geçtikten sonra gereken insan iş gücü yetersiz bulunuyor. Bölgedeki halklar da bu merkezlere harcanan yatırımların, kendilerine dönmediğini söylüyor. Teknoloji şirketlerinin tekelleşmesi ve 'kontrolsüz' güç: Veri merkezlerinin parmakla sayılan teknoloji devlerinin elinde oluşu, yapay zeka ekonomisinin arttığı bir dönemde 'kontrolün' de bu şirketlerde olacağı endişelerini beraberinde getiriyor. Türkiye'deki durum ne? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Hizmet-Ticaret Sektörü Nihai Enerji Tüketim Araştırması sonuçlarına göre, veri merkezlerinde 2025 yılında tüketilen elektrik miktarı 3 bin 97 terajul (860 GWh) oldu.Anadolu Ajansı tarafından aktarılan en güncel verilere göre Türkiye'de 81 veri merkezi var.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260606/bmden-yapay-zeka-uyarisi-veri-merkezleri-insanligin-icme-suyundan-fazlasini-tuketebilir-1106304740.html
abd
ankara
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Pınar Tarcan Solak
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1c/1100546606_0:53:1202:1255_100x100_80_0_0_17ef7f60da3ef67c4e9ca01d9a418c96.jpg
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Veri Merkezleri ne, tartışmalar neden büyüdü?ABD seçimlerinden Avrupa sokaklarına, Türkiye'deki yatırımlara
Sputnik Türkiye
Veri Merkezleri ne, tartışmalar neden büyüdü?ABD seçimlerinden Avrupa sokaklarına, Türkiye'deki yatırımlara
2026-11-11T16:04+0300
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PT1M07S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Pınar Tarcan Solak
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1c/1100546606_0:53:1202:1255_100x100_80_0_0_17ef7f60da3ef67c4e9ca01d9a418c96.jpg
abd, ankara, rönesans holding, google cloud, amazon, microsoft, google, veri merkezi, türkiye
abd, ankara, rönesans holding, google cloud, amazon, microsoft, google, veri merkezi, türkiye
Veri Merkezleri ne, tartışmalar neden büyüdü?ABD seçimlerinden Avrupa sokaklarına, Türkiye'deki yatırımlara
Özel
ABD'de ara seçim kampanyalarının önemli başlıklarından biri haline gelen veri merkezleri, Avrupa'da 15 ülkede düzenlenen eylemlerle gündeme geldi. Veri merkezlerinin çoğalması ve daha tartışılır hale gelmesinin ardında yapay zeka sistemleri var. Türkiye’de mevcut durumda 81 veri merkezi ve çeşitli hedefler var.
Veri merkezleri denilen kavram 1940'larda fiziksel veri depolamayı kastederek telaffuz edilmeye başlamış olsa da bugün anladığımız anlamdaki dijital veri merkezleri tanımı 1990'ların başında internet devriminin hemen ardından ortaya çıktı. Yakın zamanda çokça konuşulmasının nedeni ise yapay zekanın gelişmesi. Yapay zekanın büyümesiyle gedirik artan veri depolama ihtiyacı, dijital ekonomi açısından kritik bir kavram haline gelmeye başladı.
Veri merkezleri, dünyanın birçok kentinde artmaya başlarken eş zamanlı olarak da enerji ve su tüketimi, çevre kirliliği ve yerel altyapı üzerindeki yük gibi sorunlar da gündeme geldi. Özellikle tesislerin kurulacağı ya da kurulduğu bölgelerde yaşayanlar, artan elektrik faturalarıyla yatırımların maliyetini kendilerinin üstlendiği savunuyor.
Tepkiler yalnızca yerel çevre hareketleriyle sınırlı değil. Veri merkezlerinin enerji ihtiyacının elektrik faturalarını artırabileceği, su kaynaklarını zorlayabileceği ve kamu kaynaklarının büyük teknoloji şirketlerinin çıkarları doğrultusunda kullanılabileceği yönündeki eleştiriler siyasete de taşınıyor.
ABD'de ara seçimlerin kritik başlıklarından oldu
ABD'de 3 Kasım'da yapılan ara seçimlerde muhalefet yani Demokrat Parti tarafından Trump yönetimine ve teknoloji devleriyle ilişkilerine yönelik eleştirilerin başında her eyalette mantar gibi biten veri merkezleri öne çıkan argümanlardan oldu. Eyalet senatörlerinin, temsilciler meclisi üyelerinin seçildiği seçimlerin sonuçları, veri merkezlerinin geleceğini de tartışmalı hale getirdi. Yapay Zeka hisselerindeki düşüşle ABD borsasında kayıplar yaşandı.
Demokratların Kongre'nin iki kanadında da çoğunluğu kazanması ve bazı eyaletlerde yönetimleri ele geçirmesi, veri merkezi yatırımlarına yönelik daha sıkı düzenlemelerin gündeme gelebileceği beklentisini artırdı.
Avrupa'da veri merkezi protestoları
Avrupa genelinde ise ekim ayından bu yana hem yapay zekaya hem de teknoloji tekellerinin kenti kentlerinde kurdukları veri merkezlerine yönelik protestolar arttı.
‘Kirli Veri Merkezlerini Durdur’ Koalisyonu tarafından bugüne kadar 100’den fazla çevre ve dijital hak grubunun organizasyonunda eylemler gerçekleştirildi.
Son olarak geçen hafta Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da yüzlerce protestocu, Microsoft’un yeni veri merkezi inşaatına giderek, vinçlere tırmandı.
Veri merkezleri neden tepki çekiyor?
Sayıları her geçen gün artan veri merkezlerine yönelik tepkileri farklı başlıklarda incelemek mümkün.
Devasa elektrik tüketimi: Veri merkezlerinde 7/24 çalışan sunucuların kesintisiz faaliyet göstermesi ve ayrıca soğutulması yine devasa miktarda elektrik tüketimi gerektiriyor. Bu, sadece harcadığı elektrik bakımından değil, bölgelerdeki elektrik faturalarının artması konusunda da endişeleri artıyor.
Su tüketimi: Veri merkezlerinde sunucuların soğutulması için kullanılan sistemler, tesisin teknolojisine ve iklim koşullarına bağlı olarak önemli miktarda su tüketebiliyor. Kuraklık riski bulunan bölgelerde bu durum, içme suyu ve tarımsal sulama kaynaklarıyla rekabet yaratabiliyor.
Çevresel etkiler ve gürültü: Veri merkezlerindeki soğutma sistemleri ile yedek jeneratörler hava kirliliğini artırıyor. Bunun yanında yeni tesislerin inşasının doğal alanlar ve tarımsal araziler için alanları küçültmesi de başlıca eleştiri noktaları arasında.
İş gücü 'yaratmıyor' eleştirisi: İnşası sırasında çok sayıda insan gücüne ihtiyaç duyulan veri merkezlerin faaliyete geçtikten sonra gereken insan iş gücü yetersiz bulunuyor. Bölgedeki halklar da bu merkezlere harcanan yatırımların, kendilerine dönmediğini söylüyor.
Teknoloji şirketlerinin tekelleşmesi ve 'kontrolsüz' güç: Veri merkezlerinin parmakla sayılan teknoloji devlerinin elinde oluşu, yapay zeka ekonomisinin arttığı bir dönemde 'kontrolün' de bu şirketlerde olacağı endişelerini beraberinde getiriyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Hizmet-Ticaret Sektörü Nihai Enerji Tüketim Araştırması sonuçlarına göre, veri merkezlerinde 2025 yılında tüketilen elektrik miktarı 3 bin 97 terajul (860 GWh) oldu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakanı Alparslan Bayraktar
ise 5 Kasım'da yaptığı açıklamada "2040 öngörümüz Türkiye'nin 55 teravatsaatlik bir ilave elektriğe
veri merkezlerinde ihtiyaç duyacağını gösteriyor" ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı tarafından aktarılan en güncel verilere göre Türkiye'de 81 veri merkezi var.
Bunların 33'ü İstanbul'da, 13'ü Ankara'da, 10'u İzmir'de, 8'i Bursa'da. An itibarıyla veri merkezi bulunan diğer şehirler arasında Denizli, Kocaeli ve Gaziantep de bulunuyor.