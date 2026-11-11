https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/siber-guvenlik-uzmani-burak-bozkurtlar-cebimizde-casus-tasiyoruz-1110257610.html

Siber Güvenlik Uzmanı Burak Bozkurtlar: “Cebimizde casus taşıyoruz”

Siber Güvenlik Uzmanı Burak Bozkurtlar: “Cebimizde casus taşıyoruz”

Sputnik Türkiye

Gazeteci Güçlü Özgan’ın Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programının bugünkü konuğu, Siber Güvenlik Uzmanı Burak Bozkurtlar oldu. Akıllı cihazların ve ev... 11.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-11T11:06+0300

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Avrupa’da market soğutma sistemleri başta olmak üzere çeşitli dijital altyapılara yönelik saldırılar, siber tehditlerin günlük yaşam üzerindeki etkisini yeniden gündeme getirdi.Konuyla ilgili Yeri ve Zamanı programında gazeteci Güçlü Özgan’a konuk olan Siber Güvenlik Uzmanı Burak Bozkurtlar, internete bağlı cihazların sayısının milyarlarla ölçüldüğünü belirterek, siber saldırıların artık enerji, sağlık, tedarik ve havacılık gibi birçok alanı etkileyebildiğini söyledi.Bozkurtlar, şöyle konuştu:'Modemin fabrika ayarlarıyla kullanılmaması gerekiyor'Bozkurtlar, bireysel olarak alınabilecek önlemlerin başında ev interneti ve modem güvenliğinin geldiğini belirtti:'Kameraların ayarları kullanıcı tarafından değiştirilmeli'Bozkurtlar, evlerde kullanılan kamera ve diğer akıllı cihazlarda fabrika ayarlarının değiştirilmesinin de önemli olduğunu söyledi:'Cebimizde casus taşıyoruz'Bozkurtlar, akıllı telefon ve diğer teknolojik cihazların günlük yaşamın her alanında kullanılmasına da dikkat çekti:'Çocukların odalarına kadar ulaşabilecek riskler var'Bozkurtlar, özellikle çocukların kullandığı cihazlarda temel siber güvenlik önlemlerinin ihmal edilmemesi gerektiğini belirtti:

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2026

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