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Ekonomiden siyasete, dış politikadan spora, dünya ve Türkiye’de olup bitenler sonuçlarıyla Güçlü Özgan ile Yeri ve Zamanı programında konuşuluyor.
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Siber Güvenlik Uzmanı Burak Bozkurtlar: “Cebimizde casus taşıyoruz”
Siber Güvenlik Uzmanı Burak Bozkurtlar: “Cebimizde casus taşıyoruz”
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Gazeteci Güçlü Özgan’ın Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programının bugünkü konuğu, Siber Güvenlik Uzmanı Burak Bozkurtlar oldu. Akıllı cihazların ve ev... 11.11.2026, Sputnik Türkiye
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Avrupa’da market soğutma sistemleri başta olmak üzere çeşitli dijital altyapılara yönelik saldırılar, siber tehditlerin günlük yaşam üzerindeki etkisini yeniden gündeme getirdi.Konuyla ilgili Yeri ve Zamanı programında gazeteci Güçlü Özgan’a konuk olan Siber Güvenlik Uzmanı Burak Bozkurtlar, internete bağlı cihazların sayısının milyarlarla ölçüldüğünü belirterek, siber saldırıların artık enerji, sağlık, tedarik ve havacılık gibi birçok alanı etkileyebildiğini söyledi.Bozkurtlar, şöyle konuştu:'Modemin fabrika ayarlarıyla kullanılmaması gerekiyor'Bozkurtlar, bireysel olarak alınabilecek önlemlerin başında ev interneti ve modem güvenliğinin geldiğini belirtti:'Kameraların ayarları kullanıcı tarafından değiştirilmeli'Bozkurtlar, evlerde kullanılan kamera ve diğer akıllı cihazlarda fabrika ayarlarının değiştirilmesinin de önemli olduğunu söyledi:'Cebimizde casus taşıyoruz'Bozkurtlar, akıllı telefon ve diğer teknolojik cihazların günlük yaşamın her alanında kullanılmasına da dikkat çekti:'Çocukların odalarına kadar ulaşabilecek riskler var'Bozkurtlar, özellikle çocukların kullandığı cihazlarda temel siber güvenlik önlemlerinin ihmal edilmemesi gerektiğini belirtti:
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Siber Güvenlik Uzmanı Burak Bozkurtlar: “Cebimizde casus taşıyoruz”

11:06 11.11.2026 (güncellendi: 11:07 11.11.2026)
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Güçlü Özgan
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Gazeteci Güçlü Özgan’ın Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programının bugünkü konuğu, Siber Güvenlik Uzmanı Burak Bozkurtlar oldu. Akıllı cihazların ve ev ağlarının güvenliğine dikkat çeken Bozkurtlar, “Cebimizde casus taşıyoruz, bunu bilerek hareket etmek gerekiyor” dedi.
Avrupa’da market soğutma sistemleri başta olmak üzere çeşitli dijital altyapılara yönelik saldırılar, siber tehditlerin günlük yaşam üzerindeki etkisini yeniden gündeme getirdi.
Konuyla ilgili Yeri ve Zamanı programında gazeteci Güçlü Özgan’a konuk olan Siber Güvenlik Uzmanı Burak Bozkurtlar, internete bağlı cihazların sayısının milyarlarla ölçüldüğünü belirterek, siber saldırıların artık enerji, sağlık, tedarik ve havacılık gibi birçok alanı etkileyebildiğini söyledi.
Bozkurtlar, şöyle konuştu:
“Şu an dünyada bağlı cihazların sayısı milyarlarla ölçülüyor. İnsan nüfusundan çok daha fazla. Bu da konvansiyonel olmayan savaşlar içerisinde siber savaşın artık önemli bir yer aldığını gösteriyor. Avrupa’da yaşanan son durum bunun en büyük göstergelerinden biri. Siber saldırılar hayatın akışını etkileyecek seviyeye geldi. Bu bazen tedarik zincirlerinde, bazen enerji hatlarında, bazen sağlık sisteminde, zaman zaman da havacılık sistemlerinde karşımıza çıkıyor.”

'Modemin fabrika ayarlarıyla kullanılmaması gerekiyor'

Bozkurtlar, bireysel olarak alınabilecek önlemlerin başında ev interneti ve modem güvenliğinin geldiğini belirtti:
“Öncelikle evimizdeki modemlerin üretici ya da servis sağlayıcısı tarafından verilen ayarlarla kullanılmaması, kullanıcı tarafından yeniden yapılandırılması gerekiyor. Modemin arkasında yazan şifreyi doğrudan kullanmak yerine güvenlik seviyesini artıracak önlemler alınmalı. Mümkünse evde kullanılan cihazların MAC adresleri modeme tanıtılabilir. Böylece bu cihazların dışında başka cihazların bağlanmasının önüne geçilebilir.”

'Kameraların ayarları kullanıcı tarafından değiştirilmeli'

Bozkurtlar, evlerde kullanılan kamera ve diğer akıllı cihazlarda fabrika ayarlarının değiştirilmesinin de önemli olduğunu söyledi:
“Ev içinde ya da dışında kullanılan kameraların yapılandırma ayarlarının fabrika ayarlarında bırakılmaması gerekiyor. Kullanıcı tarafından güncellenmeli. Modemin yapılandırılması sırasında farklı bir yazılım yüklenip yüklenmediğinin de kontrol edilmesi gerekiyor. Bu biraz uzmanlık gerektirebilir ama güvenlik açısından önemli.”

'Cebimizde casus taşıyoruz'

Bozkurtlar, akıllı telefon ve diğer teknolojik cihazların günlük yaşamın her alanında kullanılmasına da dikkat çekti:
“Teknolojiyle bir işiniz yoksa telefonu sürekli cebinizde gezdirmemelisiniz. Özel alanlarımızda, herhangi bir teknolojik cihazın gözetimine maruz kalmayacağımız alanlar oluşturmak gerekiyor. Bunlara sessiz odalar deniyor. Yemek yerken bile telefonu elinden bırakmayan bir toplum haline geldik. Yatak odamızda, salonda, her yerde telefon bizimle beraber geziyor. Bütün yurttaşların şunu bilmesi gerekiyor: Artık cebimizde biraz casus taşıyoruz. Bunu bilerek hareket etmek gerekiyor.”

'Çocukların odalarına kadar ulaşabilecek riskler var'

Bozkurtlar, özellikle çocukların kullandığı cihazlarda temel siber güvenlik önlemlerinin ihmal edilmemesi gerektiğini belirtti:
“Kapımız çalındığında hiç tanımadığımız birine doğrudan ‘Gel içeri’ demiyorsak, dijital dünyada da aynı dikkati göstermemiz gerekiyor. Modem ayarlarını yapmazsak ve güvenli internet hizmeti gibi önlemleri kullanmazsak, hiç tanımadığımız kişilerin ya da yapay zeka ajanlarının çocukların kullandığı cihazlara kadar ulaşabileceğini bilmemiz gerekiyor. Standart siber güvenlik önlemleri mutlaka alınmalı. Teknolojiyle iç içe geçmiş durumdayız ama teknolojiyi hayatımızdan biraz ayırmayı da öğrenmemiz gerekiyor.”
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