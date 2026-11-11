https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/rusyanin-abd-buyukelcisi-darciyev-hayatini-kaybetti-1110278973.html

Rusya’nın ABD Büyükelçisi Darçiyev hayatını kaybetti

Rusya’nın ABD Büyükelçisi Darçiyev hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Rusya'nın ABD Büyükelçisi Aleksandr Darçiyev'in 66 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi. 11.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-11T19:40+0300

2026-11-11T19:40+0300

2026-11-11T19:40+0300

dünya

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

aleksandr darçiyev

abd

büyükelçi

ölüm

kuzey amerika

amerikan devletleri örgütü (oas)

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın ABD Büyükelçisi Aleksandr Darçiyev'in 66 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu.Bakanlığın açıklamasında, "Rusya Dışişleri Bakanlığı yönetimi ve personeli, Rusya Federasyonu'nun Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi Aleksandr Nikitiç Darçiyev'in 11 Kasım günü 66 yaşında aniden hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle duyurur" ifadelerine yer verildi.Darchiev, 1992 yılından bu yana diplomatik hizmette bulunuyordu. Rusya Dışişleri Bakanlığı merkez teşkilatında ve yurt dışında çeşitli görevlerde yer alan Darçiyev, 2014-2020 yılları arasında Rusya’nın Kanada Büyükelçisi iken Şubat 2016’da 'Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçi' unvanını aldı.Mart 2025'te ABD Büyükelçisi görevini üstlenen Darçiyev aynı zamanda, Rusya'nın Washington'daki Amerikan Devletleri Örgütü nezdindeki daimi gözlemcisi oldu.2005-2010 yılları arasında Rusya'nın ABD Büyükelçiliği'nde Müsteşar olarak görev yaptı. 2021-2024 yılları arasında Kuzey Amerika Departmanı Direktörü görevini üstlendi; 2024-2025 yılları arasında ise Kuzey Atlantik Departmanı'nın başkanlığını yürüttü.Rusya Dışişleri Bakanlığı ve Devlet Başkanı tarafından onur belgeleri, 'Askeri İşbirliğini Güçlendirme' madalyası, Dışişleri Bakanlığı'nın Üstün Hizmet Nişanı ile Dostluk Nişanı ve Şeref Nişanı gibi ödüllere layık görülmüştür.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/abdde-is-basi-yapan-yeni-rus-buyukelci-darciyev-ikili-isbirliginde-firsatlar-penceresi-belirdi-1094906014.html

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, aleksandr darçiyev, abd, büyükelçi, ölüm, kuzey amerika, amerikan devletleri örgütü (oas)