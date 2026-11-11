https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/radyo-sputnike-meme-kanseri-farkindaligina-katkilarindan-dolayi-plaket-1110272969.html

Radyo Sputnik’e meme kanseri farkındalığına katkılarından dolayı plaket

Radyo Sputnik’e meme kanseri farkındalığına katkılarından dolayı plaket

Sputnik Türkiye

Radyo Sputnik, meme kanseri farkındalık ayı kapsamında gerçekleştirdiği yayınlarla Pembe İzler Kadın Kanserleri Derneği tarafından plakete layık görüldü... 11.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-11T16:33+0300

2026-11-11T16:33+0300

2026-11-11T16:40+0300

radyo sputnik

radyo

radyo

meme kanseri

plaket

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Meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekmek, toplumda bilinç düzeyini artırmak ve kadınları düzenli sağlık kontrollerine teşvik etmek amacıyla her yıl ekim ayında çeşitli farkındalık çalışmaları yürütülüyor. Radyo Sputnik, bu kapsamda gerçekleştirdiği yayınlarla meme kanserine ilişkin doğru bilgiyi daha geniş kitlelere ulaştırmaya çalıştı.Yayınlarda meme kanserinin erken teşhisinin öneminin, düzenli taramaların ve sağlık kontrollerinin gerekliliği ile hastalıkla mücadelede toplumsal farkındalığın rolü öne çıkarıldı.Kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden biri olan meme kanserinde erken tanı, tedavi başarısını artıran en önemli unsurlar arasında yer alıyor. Hastalığın erken evrede tespit edilmesi, tedavi seçeneklerini ve iyileşme şansını önemli ölçüde etkiliyor. Bu nedenle kadınların kendi bedenlerini tanımaları, olası değişiklikleri dikkate almaları ve hekim önerileri doğrultusunda kontrollerini aksatmamaları büyük önem taşıyor.Radyo Sputnik, meme kanseri farkındalık ayı dolayısıyla gerçekleştirdiği yayınlar nedeniyle Pembe İzler Kadın Kanserleri Derneği tarafından ödüllendirildi. Radyo Sputnik’e ödülü, Dernek Başkanı Seral Çelik takdim etti.

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2026

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Fethi Yılmaz https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/19/1070148892_0:0:1536:1536_100x100_80_0_0_4120fed203a4ad40821e0f67a71f66e3.jpg

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Fethi Yılmaz https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/19/1070148892_0:0:1536:1536_100x100_80_0_0_4120fed203a4ad40821e0f67a71f66e3.jpg

radyo sputnik, radyo, radyo, meme kanseri, plaket