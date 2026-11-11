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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/radyo-sputnike-meme-kanseri-farkindaligina-katkilarindan-dolayi-plaket-1110272969.html
Radyo Sputnik’e meme kanseri farkındalığına katkılarından dolayı plaket
Radyo Sputnik’e meme kanseri farkındalığına katkılarından dolayı plaket
Sputnik Türkiye
Radyo Sputnik, meme kanseri farkındalık ayı kapsamında gerçekleştirdiği yayınlarla Pembe İzler Kadın Kanserleri Derneği tarafından plakete layık görüldü... 11.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-11T16:33+0300
2026-11-11T16:40+0300
radyo sputnik
radyo
radyo
meme kanseri
plaket
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Meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekmek, toplumda bilinç düzeyini artırmak ve kadınları düzenli sağlık kontrollerine teşvik etmek amacıyla her yıl ekim ayında çeşitli farkındalık çalışmaları yürütülüyor. Radyo Sputnik, bu kapsamda gerçekleştirdiği yayınlarla meme kanserine ilişkin doğru bilgiyi daha geniş kitlelere ulaştırmaya çalıştı.Yayınlarda meme kanserinin erken teşhisinin öneminin, düzenli taramaların ve sağlık kontrollerinin gerekliliği ile hastalıkla mücadelede toplumsal farkındalığın rolü öne çıkarıldı.Kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden biri olan meme kanserinde erken tanı, tedavi başarısını artıran en önemli unsurlar arasında yer alıyor. Hastalığın erken evrede tespit edilmesi, tedavi seçeneklerini ve iyileşme şansını önemli ölçüde etkiliyor. Bu nedenle kadınların kendi bedenlerini tanımaları, olası değişiklikleri dikkate almaları ve hekim önerileri doğrultusunda kontrollerini aksatmamaları büyük önem taşıyor.Radyo Sputnik, meme kanseri farkındalık ayı dolayısıyla gerçekleştirdiği yayınlar nedeniyle Pembe İzler Kadın Kanserleri Derneği tarafından ödüllendirildi. Radyo Sputnik’e ödülü, Dernek Başkanı Seral Çelik takdim etti.
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Fethi Yılmaz
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radyo sputnik, radyo, radyo, meme kanseri, plaket
radyo sputnik, radyo, radyo, meme kanseri, plaket

Radyo Sputnik’e meme kanseri farkındalığına katkılarından dolayı plaket

16:33 11.11.2026 (güncellendi: 16:40 11.11.2026)
pembe izler kadın kanserleri derneği
pembe izler kadın kanserleri derneği - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2026
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Fethi Yılmaz
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Radyo Sputnik, meme kanseri farkındalık ayı kapsamında gerçekleştirdiği yayınlarla Pembe İzler Kadın Kanserleri Derneği tarafından plakete layık görüldü. Plaket, Pembe İzler Kadın Kanserleri Derneği Başkanı Seral Çelik tarafından takdim edildi.
Meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekmek, toplumda bilinç düzeyini artırmak ve kadınları düzenli sağlık kontrollerine teşvik etmek amacıyla her yıl ekim ayında çeşitli farkındalık çalışmaları yürütülüyor. Radyo Sputnik, bu kapsamda gerçekleştirdiği yayınlarla meme kanserine ilişkin doğru bilgiyi daha geniş kitlelere ulaştırmaya çalıştı.
Yayınlarda meme kanserinin erken teşhisinin öneminin, düzenli taramaların ve sağlık kontrollerinin gerekliliği ile hastalıkla mücadelede toplumsal farkındalığın rolü öne çıkarıldı.
pembe izler
pembe izler - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2026
Kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden biri olan meme kanserinde erken tanı, tedavi başarısını artıran en önemli unsurlar arasında yer alıyor. Hastalığın erken evrede tespit edilmesi, tedavi seçeneklerini ve iyileşme şansını önemli ölçüde etkiliyor. Bu nedenle kadınların kendi bedenlerini tanımaları, olası değişiklikleri dikkate almaları ve hekim önerileri doğrultusunda kontrollerini aksatmamaları büyük önem taşıyor.
Radyo Sputnik, meme kanseri farkındalık ayı dolayısıyla gerçekleştirdiği yayınlar nedeniyle Pembe İzler Kadın Kanserleri Derneği tarafından ödüllendirildi. Radyo Sputnik’e ödülü, Dernek Başkanı Seral Çelik takdim etti.
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