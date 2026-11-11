“Mekke Anlaşması İran ile uzlaşıda köprü görevi görebilir”

“Amerika için seçimlerden önce saldırı beklentisi olabilirdi. Seçimleri kazanması için son bir hamle yapılabilirdi. Bu yapılmadığına ve seçim sonuçları aleyhine olduğuna göre siyasi bir amaç yok gibi görünüyor. Siyasi amacın olmadığı ortamda askeri amaç da bulunamaz. Askerleri sevk edecek bir askeri hedef de kalmaz. Saldırı olmayacağını düşünmemiz lazım. Savaşın olacağı yönündeki yorumlara katılamıyorum. Amerika’nın bu savaşa İsrail’in kuyruğuna takılarak girdiği gerçeği de var ve bu kuyruk da koptu. Netanyahu’nun tekrar seçilme, kendini güçlü hissetme ve bunun için Amerika’yı tahrik etme fırsatları da ortadan kalkmış gibi görünüyor. Bölgeye üçüncü bir uçak gemisi getiriliyor. Ancak bunun bir şey değiştireceğini sanmıyorum. İran, hava saldırılarıyla yıldıracak bir yapıda değil. İran’ın karşı saldırı yapma ve füze saldırısı yapma kabiliyeti var. İran kartını korkusuzca oynuyor. Çekingen politikalardan vazgeçtiler. İran, ‘İnisiyatif kullanıp saldırı başlatabilirim’ boyutunda. İran bunu yapmaz muhtemelen. Onlar da ekonomik olarak dar boğazda. Ancak Amerika’nın saldırması halinde kaybedilen kongrenin iki kanadının iş birliğiyle başkanın azil sürecini de başlatabilirler. Başkan, azil sürecinden endişe ettiğini, seçimden hemen sonra yaptığı açıklamalarda belirtti. Hegseth için başlayan süreç sürüyor. Politik kartlar Trump’tan yana değil, aldığı yara derinleşiyor. Askeri olarak yapılacaklar yapılsa da sonuç değişmeyecek. İran vuruş imkanlarını daha serbestçe kullanacak ve Amerika daha ciddi zararlar görecek. İran tarafından vurulacak başka hedefler de var. Amerika’nın risk alacağını düşünmüyorum. Bence olaylar akışına bırakılarak soğutulmuş kriz alanına dönüştürülecek. Amerika, nükleer meselede küçük bir adımı kendi kamuoyuna büyük bir başarı olarak satmak isteyebilir. Amerikan silahlı kuvvetleri çok iyi durumda değil. Kısa sürede sonuç alacak şekilde bir yapıya sahip oldukları için askerlik sistemleri uzun erimli durumlara uymuyor. Amerika’nın büyük bir lojistik sıkıntısı da var. 2 bin 200 milden lojistik getirerek gemileri muhafaza etmeye çalışıyorlar. Bir yandan İran da blokajdan şikayetçi. Amerikan tarafının Pakistan karasularında hareketleri olduğuna dair duyumlar da var. Buradan bir sızma harekatı yapılarak zafer gibi sunulabilir. Amerika bir kara harekatı yapamaz. Yapsa da başarılı olamaz. Hava harekatı yaptı ve sonuç alamadı. Denizde zaten faaliyetleri yok. O yüzden ortada sadece nükleer seçenek kalır. Bunu yapmak mümkün. Ancak bu İsrail’in yok edilmesi gibi bir sonuç verebilir. Sınırları belli olmayan bir nükleer tırmanmaya yol açılabilir. Çok kutuplu dünyanın liderleri yani Çin ve Rusya da buna hoş bakmayacaktır”