https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/kiracilar-sendika-kurdu-beklenti-ve-hedefleri-ne-1110278090.html

Kiracılar sendika kurdu: Beklenti ve hedefleri ne?

Kiracılar sendika kurdu: Beklenti ve hedefleri ne?

Sputnik Türkiye

Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konuğu, Kiracılar Sendikası’ndan Çağla Aydın oldu. Aydın, sendikanın neden kurulduğunu ve faaliyetlerini canlı yayında... 11.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-11T18:54+0300

2026-11-11T18:54+0300

2026-11-11T18:54+0300

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Mustafa Hoş’la Yol Arkadaşı’nın konuğu Kiracılar Sendikası’ndan Çağla Aydın oldu. Sendikanın kuruluş amaçlarını ve faaliyetlerini anlatan Aydın, barınma krizinin bireysel değil, yapısal bir sorun olduğunu vurguladı. Aydın, “Tekil tekil yaşadığımızı düşündüğümüz sorunların ancak birlikte mücadele ederek çözülebileceğine inanıyoruz” dedi.Kiracıların yaşadığı sorunların ortak ve sistemsel olduğunu belirten Çağla Aydın, bu sorunlara karşı örgütlü mücadele yürütmek amacıyla Kiracılar Sendikası oluşumunu başlattıklarını söyledi. Resmi kuruluş sürecini başlattıklarını ve onay beklediklerini aktaran Aydın, klasik sendika modelinin ötesinde bir örgütlenme hedeflediklerini ifade etti.“Bütün kiracıların katkı sunabileceği bir mücadele örgütü kuruyoruz”Aydın, yalnızca resmi bir sendika yapısı oluşturmayı değil, geniş katılımlı bir dayanışma ağı kurmayı amaçladıklarını belirtti.Kiracılar Meclisi fikrini de gündemlerine aldıklarını söyleyen Aydın, konutun barınma ihtiyacını karşılayan bir hak olmaktan çıkarılıp rant aracına dönüştürülmesinden etkilenen herkesi mücadeleye katılmaya çağırdı.Aydın, “Bütün kiracıların ve konutun finansallaşmasının, yani konutun bir rant aracına dönüşmesinin mağduru olan herkesin katkı sunabileceği bir mücadele örgütü kurmaya çalışıyoruz” diye konuştu.“İstanbul’da ortalama kira 45 bin lira”Kira fiyatlarının hane bütçeleri üzerindeki yüküne dikkat çeken Aydın, Türkiye genelindeki kira ortalamasının asgari ücret seviyesine denk geldiğini, İstanbul’da ise ortalama kiranın 45 bin liraya ulaştığını söyledi.Aydın, barınma giderlerinin hane gelirindeki payının özellikle tek yaşayanlarda ve yoksul hanelerde daha da yükseldiğini belirterek şöyle konuştu:“İnsanlar gelirinin yüzde 30’unu barınmaya ayırıyor. Tek yaşayanlar için bu oran yüzde 40’lara, daha yoksul hanelerde yüzde 50’lere varıyor. Bu, toplamda bütün hayat standardını değiştiren bir şey.”“İnsanlar barınabilmek için sağlığından, eğitiminden, gıdasından kısıyor”Barınma krizinin yalnızca ev bulma sorunundan ibaret olmadığını vurgulayan Aydın, yüksek kiraların insanların diğer temel ihtiyaçlarından vazgeçmesine neden olduğunu söyledi.Aydın, “Bir barınacak mekân bulmak problem. Ama bu, insanların hayatta kalabilmek için diğer giderlerinden; sağlığından, eğitiminden, gıdasından kısıyor olması demek” ifadelerini kullandı.“Boş konutlar için yaptırımlar gerekiyor”Konutun yatırım aracına dönüşmesiyle birlikte bir kesimin ev sahibi olma ihtimalinin giderek azaldığını, diğer tarafta ise çok sayıda konuta sahip olanların bulunduğunu belirten Aydın, boş konutlara yönelik yaptırımların gündeme alınması gerektiğini savundu.Aydın, “Bir tarafta neredeyse asla konut sahibi olamayacak, kiracılığın kalıcı bir statü hâline geldiği bir durumda yaşamak zorunda kalan insanlar var. Diğer tarafta 200-250 tane konut alıp bunları kiraya vermeye bile ihtiyaç duymayacak büyük şirket sahipleriyle karşı karşıyayız” dedi.

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Mustafa Hoş https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg

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