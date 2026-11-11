https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/fenerbahce-kuyt-ile-yollar-ayrildi--yolun-acik-olsun-diyerek-duyurdu-1110257811.html

Fenerbahçe, Kuyt ile yollar ayrıldı : Yolun açık olsun diyerek duyurdu

Fenerbahçe, Kuyt ile yollar ayrıldı : Yolun açık olsun diyerek duyurdu

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe Kulübü, Dirk Kuyt ile yolların ayrıldığını duyurdu. 11.11.2026, Sputnik Türkiye

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spor

fenerbahçe

dirk kuyt

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Fenerbahçe, Dirk Kuyt ile yolların ayrıldığını açıkladı.Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Teşekkürler Dirk Kuyt! Sarı Lacivert hikayemiz yıllar önce başladı ve aramızdaki bağ hiç kopmadı. Önce sahada, sonra kulübede bizimleydin. Çubuklu’ya duyduğun sevgi ve bağlılığınla hepimizin kalbinde özel bir yer edindin. Bu renklere kattığın her şey için sana gönülden teşekkür ediyoruz. Bugün sana veda ediyoruz ancak bu büyük ailedeki yerin hiç değişmeyecek. Çünkü bazı vedalar ayrılık değil, sonsuz bir bağın ifadesidir. Yolun açık olsun Dirk! " denildi.

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fenerbahçe, dirk kuyt