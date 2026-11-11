ABD’den insanlığa ambargo: Küba’nın demans mucizesine neden ulaşamıyoruz
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Gazeteci Çağlar Tekin, Küba'nın Alzheimer ve demans tedavisinde zihinsel kaybı durdurup iyileşme sağlayabilen yeni bir ilaç geliştirdiğini belirtti. Tekin, ABD ambargosunun bu çalışmalara ve ilaca erişime engel olduğunu savunarak, sağlıkta kârın değil insan hayatının merkeze alınması gerektiğini vurguladı.
Gazeteci Çağlar Tekin, Fethi Yılmaz’la Yazı-Yorum programında Küba'nın Alzheimer ve demans hastalıklarına yönelik geliştirdiği bir ilacın etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İlacın hastalardaki zihinsel kaybı durdurabildiğini ve belirli ölçüde iyileşme sağlayabildiğini belirten Tekin, ABD ambargosunun Küba'nın sağlık alanındaki çalışmalarını ve ilacın uluslararası erişimini olumsuz etkilediğini savundu. Tekin, sağlık sistemlerinde kârlılık yerine insan hayatının merkeze alınması gerektiğini söyledi
“Küba'nın bulduğu ilaç, zihinsel kaybı durdurabiliyor”
Küba'nın Alzheimer ve demans hastalıklarına yönelik geliştirdiği ilacın etkilerine değinen Tekin, hastalığın ilerleyişini yavaşlatan mevcut ilaçlarla Küba'nın geliştirdiği ilacın sonuçları arasında fark bulunduğunu ifade etti.
Tekin şunları söyledi:
“Uluslararası hakemli dergilerde de yayımlanmış veriler üzerinden söyleyeyim; elde edilen sonuç şu: Bir demans hastasının zihinsel yapısını 0 ila 70 arasında puanladığınızda, her sene 5 puan gerileyerek aşağı yukarı 15 yıl içerisinde tüm zihinsel kapasitesini yok ediyor. Şimdiye kadar Küba'nın bulduğu bu ilaç dışındaki ilaçlar, bu yıllık 5 puanlık kaybı 4 veya 3 puana düşürebiliyor idi. Küba'nın bulduğu ilacın şu ana kadar yapılan testleri sonucunda yıllık 5 puan kayba karşılık yıllık 7 veya 8 puanlık bir kazanç yaratabilen hâle geldi.”
Tekin, ilacın etkisini şu sözlerle özetledi:
“Zihinsel kayıp duruyor, belli noktalarda iyileşme sağlıyor.”
ABD ambargosu Küba'nın sağlık çalışmalarını etkiliyor
Küba'nın geliştirdiği ilacın uluslararası alanda kullanılmasının önünde ABD ambargosunun engel oluşturduğunu savunan Tekin, ambargonun ülkenin sağlık sistemi üzerinde de ciddi sonuçlara yol açtığını belirtti:
“Küba'nın devrim niteliğindeki buluşu, ABD ambargosu nedeniyle tüm dünyada saklanıyor. Küba Dışişleri Bakanı, BM kürsüsüne çıkıp Küba'nın ürettiği, özellikle Alzheimer ve demans hastalıklarını iyileştiren ilacı anlattı. BM kürsüsünde ABD temsilcisi konuşurken bir gerginlik oldu.”
Ambargonun yalnızca ilaçların erişimini değil, sağlık alanındaki üretim faaliyetlerini de etkilediğini ifade eden Tekin, Küba'nın enjektör üretiminde yaşadığı sorunlara dikkat çekti.
Tekin, “Küba'nın sağlık sistemi muazzam. Aşı geliştirme alanında vesaire de çok güçlü ama enjektör elde edemiyorlar çünkü plastik basit bir aparat. Ancak petrole erişemediğiniz oranda bunu yapamıyorsunuz.” dedi.
“Sağlık piyasaya terk edildiğinde insan hayatı önemini kaybediyor”
Sağlık hizmetlerinin piyasa koşullarına bırakılmasını eleştiren Tekin, ilaç sektöründe kârlılığın insan hayatının önüne geçtiğini savundu. Küba'nın sağlık sisteminde ise önceliğin kâr değil, insan hayatı olduğunu ifade etti.
Tekin şunları söyledi:
“Sağlık işi piyasaya terk edildiği andan itibaren artık sizin sağlıklı olmanız, olmamanız, hayatınızın kurtulması bunlar önemli değil. O saatten sonra sizin hastalığınız üzerinden kâr edilmesi başlığı önemli hâle geliyor. Nitekim ABD'de de bu işler ilaç şirketleri üzerinden yürüyor. Karlılık varsa insan hayatı çok önemli değildir.”
Küba'nın sosyalist sistemine dikkat çeken Tekin, “Şimdi Küba'daysa, yani sosyalist bir sistemden bahsediyoruz. Hâliyle öncelik kâr değil, öncelikle insan hayatı.” ifadelerini kullandı.
“Pandemide Küba İtalya'ya ciddi yardım gönderdi”
Küba'nın pandemi döneminde uluslararası dayanışma örneği sergilediğini belirten Tekin, ülkenin özellikle İtalya'ya yardım gönderdiğini hatırlattı. Tekin, pandemi sırasında ülkeler arasında yaşanan tıbbi malzeme rekabetini de eleştirdi.
Tekin şöyle konuştu:
“Pandemi döneminde Küba, yani dünyanın izole edilmiş devleti, özellikle İtalya hattına ciddi bir yardım göndermişti. Gönderdikleri maskeyi bile çaldı Avrupalılar. Birbirlerinin elinden çaldılar, birbirlerinin gemilerini çaldılar. Böyle bir açgözlülük dünyası.”
“İlaç şirketleri insanları kobay olarak kullandı”
İlaç şirketlerinin geçmişteki uygulamalarını da eleştiren Tekin, Pfizer'ın tüberküloz ilacı kapsamında Afrika'da çocuklar üzerinde deneyler yaptığını öne sürdü.
Tekin, “Pfizer'ın vardı mesela böyle bir tüberküloz ilacı ve bu ilacı Afrika'da, Nijerya'da çocukların üzerinde denemişlerdi. Çocukları kobay olarak kullanmışlardı.” dedi.
Türkiye'de aşı karşıtlığı ve yeniden ortaya çıkan hastalıklar
Türkiye'de modern tıbba yönelik güvenin azalmasının sonuçlarına da değinen Tekin, çocukluk çağı aşılarında ciddi düşüş yaşandığını ve bazı hastalıkların yeniden ortaya çıktığını ifade etti. Bu durumun nedenleri arasında aşı karşıtlığını ve ilaç şirketlerine yönelik güvensizliği gösterdi.
Tekin şunları söyledi:
“Türkiye'de hâlâ açıklanmayan verilerin bir kısmında, hem pandemi dönemi için hem de bugün çocuklara uygulanan aşılarda çok ciddi bir düşüş var. Türkiye'de yıllar yıllar sonra pek çok hastalık yeniden ortaya çıkıyor.”
Tekin, çözümün insan sağlığını merkeze alan bir sistem olduğunu belirterek sözlerini şöyle tamamladı:
“Bunun temel sebebi de o gericiliğin insanların üzerindeki etkisi, bir de haklı olarak ilaç şirketlerinin insanları birer kobaya dönüştürmüş olması. Bunun temel çözümü de kârlılık üzerine kurulan bir yöntem değil, insan sağlığını merkeze alan bir yöntem. İşte Küba'yı diğer ülkelerden ayıran temel özellik.”