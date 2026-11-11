https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/abdden-insanliga-ambargo-kubanin-demans-mucizesine-neden-ulasamiyoruz-1110266253.html

ABD’den insanlığa ambargo: Küba’nın demans mucizesine neden ulaşamıyoruz

ABD’den insanlığa ambargo: Küba’nın demans mucizesine neden ulaşamıyoruz

Sputnik Türkiye

Gazeteci Çağlar Tekin, Küba'nın Alzheimer ve demans tedavisinde zihinsel kaybı durdurup iyileşme sağlayabilen yeni bir ilaç geliştirdiğini belirtti. Tekin, ABD... 11.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-11T13:36+0300

2026-11-11T13:36+0300

2026-11-11T13:36+0300

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Gazeteci Çağlar Tekin, Fethi Yılmaz’la Yazı-Yorum programında Küba'nın Alzheimer ve demans hastalıklarına yönelik geliştirdiği bir ilacın etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İlacın hastalardaki zihinsel kaybı durdurabildiğini ve belirli ölçüde iyileşme sağlayabildiğini belirten Tekin, ABD ambargosunun Küba'nın sağlık alanındaki çalışmalarını ve ilacın uluslararası erişimini olumsuz etkilediğini savundu. Tekin, sağlık sistemlerinde kârlılık yerine insan hayatının merkeze alınması gerektiğini söyledi“Küba'nın bulduğu ilaç, zihinsel kaybı durdurabiliyor”Küba'nın Alzheimer ve demans hastalıklarına yönelik geliştirdiği ilacın etkilerine değinen Tekin, hastalığın ilerleyişini yavaşlatan mevcut ilaçlarla Küba'nın geliştirdiği ilacın sonuçları arasında fark bulunduğunu ifade etti.Tekin şunları söyledi:Tekin, ilacın etkisini şu sözlerle özetledi:ABD ambargosu Küba'nın sağlık çalışmalarını etkiliyorKüba'nın geliştirdiği ilacın uluslararası alanda kullanılmasının önünde ABD ambargosunun engel oluşturduğunu savunan Tekin, ambargonun ülkenin sağlık sistemi üzerinde de ciddi sonuçlara yol açtığını belirtti:Ambargonun yalnızca ilaçların erişimini değil, sağlık alanındaki üretim faaliyetlerini de etkilediğini ifade eden Tekin, Küba'nın enjektör üretiminde yaşadığı sorunlara dikkat çekti.Tekin, “Küba'nın sağlık sistemi muazzam. Aşı geliştirme alanında vesaire de çok güçlü ama enjektör elde edemiyorlar çünkü plastik basit bir aparat. Ancak petrole erişemediğiniz oranda bunu yapamıyorsunuz.” dedi.“Sağlık piyasaya terk edildiğinde insan hayatı önemini kaybediyor”Sağlık hizmetlerinin piyasa koşullarına bırakılmasını eleştiren Tekin, ilaç sektöründe kârlılığın insan hayatının önüne geçtiğini savundu. Küba'nın sağlık sisteminde ise önceliğin kâr değil, insan hayatı olduğunu ifade etti.Tekin şunları söyledi:Küba'nın sosyalist sistemine dikkat çeken Tekin, “Şimdi Küba'daysa, yani sosyalist bir sistemden bahsediyoruz. Hâliyle öncelik kâr değil, öncelikle insan hayatı.” ifadelerini kullandı.“Pandemide Küba İtalya'ya ciddi yardım gönderdi”Küba'nın pandemi döneminde uluslararası dayanışma örneği sergilediğini belirten Tekin, ülkenin özellikle İtalya'ya yardım gönderdiğini hatırlattı. Tekin, pandemi sırasında ülkeler arasında yaşanan tıbbi malzeme rekabetini de eleştirdi.Tekin şöyle konuştu:“İlaç şirketleri insanları kobay olarak kullandı”İlaç şirketlerinin geçmişteki uygulamalarını da eleştiren Tekin, Pfizer'ın tüberküloz ilacı kapsamında Afrika'da çocuklar üzerinde deneyler yaptığını öne sürdü.Tekin, “Pfizer'ın vardı mesela böyle bir tüberküloz ilacı ve bu ilacı Afrika'da, Nijerya'da çocukların üzerinde denemişlerdi. Çocukları kobay olarak kullanmışlardı.” dedi.Türkiye'de aşı karşıtlığı ve yeniden ortaya çıkan hastalıklarTürkiye'de modern tıbba yönelik güvenin azalmasının sonuçlarına da değinen Tekin, çocukluk çağı aşılarında ciddi düşüş yaşandığını ve bazı hastalıkların yeniden ortaya çıktığını ifade etti. Bu durumun nedenleri arasında aşı karşıtlığını ve ilaç şirketlerine yönelik güvensizliği gösterdi.Tekin şunları söyledi:Tekin, çözümün insan sağlığını merkeze alan bir sistem olduğunu belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

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Fethi Yılmaz https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/19/1070148892_0:0:1536:1536_100x100_80_0_0_4120fed203a4ad40821e0f67a71f66e3.jpg

Fethi Yılmaz https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/19/1070148892_0:0:1536:1536_100x100_80_0_0_4120fed203a4ad40821e0f67a71f66e3.jpg

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radyo, radyo, radyo, radyo sputnik, abd, küba, pfizer, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi