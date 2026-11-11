https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/abd-kongresi-raporu-epsteinin-suclari-federal-makamlarin-ihmalleri-nedeniyle-onlenemedi-1110258600.html

ABD Kongresi raporu: Epstein'in suçları federal makamların ihmalleri nedeniyle önlenemedi

ABD Kongresi raporu: Epstein'in suçları federal makamların ihmalleri nedeniyle önlenemedi

Sputnik Türkiye

ABD Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi'nin yayımladığı nihai raporda, Jeffrey Epstein'in 2005 sonrasında işlediği suçların federal soruşturmacıların ve... 11.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-11T11:27+0300

2026-11-11T11:27+0300

2026-11-11T11:27+0300

dünya

jeffrey epstein

ghislaine maxwell

donald trump

abd

adalet bakanlığı

temsilciler meclisi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0b/1103410978_0:320:683:704_1920x0_80_0_0_a756aa822df6c0dd74f608a1ab184f1d.jpg

ABD Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi tarafından yürütülen soruşturmanın nihai raporunda, Jeffrey Epstein'in 2005 sonrasında işlediği suçların federal yetkililerin başarısızlıkları nedeniyle önlenebileceği sonucuna varıldı.ABD'de Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi, Epstein ve uzun yıllar birlikte hareket ettiği Ghislaine Maxwell hakkındaki cezai soruşturmaların onlarca yıl boyunca ele alınış biçimine ilişkin nihai raporunu salı günü yayımladı.15 ay süren inceleme kapsamında tanıklarla yapılan görüşmeler ve ifadeler, hükümet dosyaları ve mali kayıtlar değerlendirildi. Raporda, bazı aksaklıkların ABD Savcılık Ofisi'nin (USAO) hatalı kararlarından kaynaklandığı, bazılarının ise Epstein'in geniş kapsamlı nüfuzunun sonucu olduğu ifade edildi.Rapora göre, Florida Güney Bölgesi ABD Savcılık Ofisi, diğer eyaletlerdeki suç iddialarını kapsamlı biçimde soruşturmak yerine 2007 yılında Epstein ile federal kovuşturmadan kaçınmasına imkan tanıyan bir anlaşma yaptı. Epstein, insan ticareti suçlamalarıyla yargılanmayı beklediği sırada 2019 yılında New York'taki cezaevinde ölü bulunmuştu.Epstein'in cezaevindeki ölümüyle ilgili sorular yanıtlanamadıRaporda, Epstein'in New York'taki cezaevinde ölmesinin, kurum içindeki bir dizi aksaklığın sonucu olduğu belirtildi. Personel yetersizliği, çalışanların aşırı iş yükü, kayıt tutmadaki eksiklikler ve güvenlik uygulamalarındaki gevşeklik bu aksaklıklar arasında sıralandı.Komitenin talep ettiği ifadelerin, Epstein'in ölümüne ilişkin bazı teorileri kesin olarak çürütemediği kaydedildi. Özellikle güvenlik kamerası kayıtlarındaki bir boşluğun nedeninin açıklığa kavuşturulamadığı belirtildi.Epstein dosyalarının yayımlanmasında mağdurların bilgileri açığa çıktıRaporda, ABD Adalet Bakanlığı'nın Epstein dosyalarının yayımlanma süreci hakkında yeterli iletişim kurmadığı ve belgelerdeki kişisel bilgilerin gizlenmesindeki eksikliklerin mağdurların hassas bilgilerinin açığa çıkmasına neden olduğu ifade edildi. Kongre tarafından çıkarılan yasal düzenleme kapsamında ABD Adalet Bakanlığı milyonlarca sayfalık Epstein bağlantılı belgeyi kamuoyuyla paylaşmıştı. Ancak mağdurların kimliklerinin ifşa edildiğini bildirmesinin ardından bakanlık, bu yılın başlarında internet sitesindeki binlerce belgeyi kaldırmak zorunda kaldı.Raporda, Epstein'in mağdurları susturmak için kullandığı gizlilik anlaşmalarının kötüye kullanılmasını önleyecek bir yasal düzenlemenin Kongre tarafından kabul edilmesi de önerildi.Komite başkanı Adalet Bakanlığı'na çağrı yaptıTemsilciler Meclisi Gözetim Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi James Comer, Epstein'in güçlü bağlantılar ve adalet sistemindeki tekrarlanan başarısızlıklar sayesinde cezasız hareket ettiğini savundu.Comer, Adalet Bakanlığı'na önemli tanıklarla yeniden görüşülmesi, suç faaliyetleriyle suçlanan Epstein bağlantılarının soruşturulması ve mağdurların kendi kayıtlarına erişiminin sağlanması çağrısında bulundu.Adalet Bakanlığı Sözcüsü ise Comer'ın önerilerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Başkan'ın tavsiyeleri zaten ele alındı" ifadesini kullandı. Sözcü, Adalet Bakanı'nın Epstein dosyasının kapanmadığını ve insan ticareti suçlarında zamanaşımı bulunmadığını defalarca söylediğini belirtti.Mağdurların ailesinden çağrıEpstein'in en tanınmış mağdurlarından Virginia Roberts Giuffre'nin ailesi ise raporun yayımlanmasını memnuniyetle karşıladı. Aile üyeleri Sky ve Amanda Roberts, Adalet Bakanlığı'nın ilgili tüm belgeleri yayımlayıp yayımlamadığına ilişkin soruların devam ettiğini belirterek 7 milyondan fazla dosyanın tamamının açıklanması çağrısında bulundu.Aile, henüz kimliği belirlenmemiş ve adalet karşısına çıkarılmamış çok sayıda kişinin bulunduğunu ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/abdde-kongre-demokratlara-gecti-trumpi-ne-bekliyor-1110120292.html

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

jeffrey epstein, ghislaine maxwell, donald trump, abd, adalet bakanlığı, temsilciler meclisi