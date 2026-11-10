Trump: İran'da çatışmanın sona ermesine yönelik olumlu bir ivme yakalandığını görüyoruz

Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdim. Görüşmede, İran'a ilişkin birçok konu ele alındı.

En önemlisi, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Kuveyt ve diğer ülkeler mevcut durumun korunmasını tercih ediyor. Başka bir deyişle, tarihin en büyük deniz ablukasının ve yeni Demir Kapı Operasyonu'nun (Operation Iron Gate) sürdürülmesini, yani hem karadan hem de denizden devam etmesini istiyorlar. Tüm taraflar, İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağı konusunda mutabık. Bu, müzakereye açık olmayan bir konu!

Ortadoğu'daki gelişmelerde herhangi bir değişiklik yaşanması durumunda ABD, harekete geçmeye hazır ve tüm gücüyle beklemede. Ancak şu aşamada böyle bir ihtimal oldukça düşük görünüyor.

İsrail ve tüm Orta Doğu, İran'dan kaynaklanan tehlike ve tehditlere karşı koruma altında.

Bu çatışmanın sona ermesine yönelik olumlu bir ivme yakalandığını görüyoruz. ABD'nin çıkarlarının her koşulda korunmasını sağlayacağız.

Bu askeri angajmanın sona ermesiyle birlikte Amerikan halkı ve tüm dünya çok daha güvenli bir ortamda olacak.