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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/trump-iranda-catismanin-sona-ermesine-yonelik-olumlu-bir-ivme-yakalandigini-goruyoruz-1110226328.html
Trump: İran'da çatışmanın sona ermesine yönelik olumlu bir ivme yakalandığını görüyoruz
Trump: İran'da çatışmanın sona ermesine yönelik olumlu bir ivme yakalandığını görüyoruz
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, İran’la yaşanan çatışmanın sona erdirilmesine yönelik olumlu gelişmeler kaydedildiğini belirterek, olası bir değişiklik durumunda... 10.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-10T02:21+0300
2026-11-10T02:21+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
donald trump
birleşik arap emirlikleri (bae)
i̇ran
katar
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ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı çatışmanın sona ermesi yönünde olumlu bir ivme görüldüğünü ancak gerektiğinde saldırı düzenlemeye hazır olduklarını söyledi.Truth Social'da yaptığı paylaşımda Trump, şu ifadeleri kullandı:
birleşik arap emirlikleri (bae)
i̇ran
katar
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donald trump, birleşik arap emirlikleri (bae), i̇ran, katar
donald trump, birleşik arap emirlikleri (bae), i̇ran, katar

Trump: İran'da çatışmanın sona ermesine yönelik olumlu bir ivme yakalandığını görüyoruz

02:21 10.11.2026
© REUTERS Kevin LamarqueDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2026
© REUTERS Kevin Lamarque
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ABD Başkanı Donald Trump, İran’la yaşanan çatışmanın sona erdirilmesine yönelik olumlu gelişmeler kaydedildiğini belirterek, olası bir değişiklik durumunda ABD’nin askeri müdahaleye hazır olduğunu söyledi. Trump ayrıca, Katar ve Körfez ülkelerinin mevcut durumun devamından yana olduğunu ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı çatışmanın sona ermesi yönünde olumlu bir ivme görüldüğünü ancak gerektiğinde saldırı düzenlemeye hazır olduklarını söyledi.
Truth Social'da yaptığı paylaşımda Trump, şu ifadeleri kullandı:

Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdim. Görüşmede, İran'a ilişkin birçok konu ele alındı.

En önemlisi, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Kuveyt ve diğer ülkeler mevcut durumun korunmasını tercih ediyor. Başka bir deyişle, tarihin en büyük deniz ablukasının ve yeni Demir Kapı Operasyonu'nun (Operation Iron Gate) sürdürülmesini, yani hem karadan hem de denizden devam etmesini istiyorlar. Tüm taraflar, İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağı konusunda mutabık. Bu, müzakereye açık olmayan bir konu!

Ortadoğu'daki gelişmelerde herhangi bir değişiklik yaşanması durumunda ABD, harekete geçmeye hazır ve tüm gücüyle beklemede. Ancak şu aşamada böyle bir ihtimal oldukça düşük görünüyor.

İsrail ve tüm Orta Doğu, İran'dan kaynaklanan tehlike ve tehditlere karşı koruma altında.

Bu çatışmanın sona ermesine yönelik olumlu bir ivme yakalandığını görüyoruz. ABD'nin çıkarlarının her koşulda korunmasını sağlayacağız.

Bu askeri angajmanın sona ermesiyle birlikte Amerikan halkı ve tüm dünya çok daha güvenli bir ortamda olacak.

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