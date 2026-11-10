https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/son-kullanma-tarihi-gecmis-kanser-ilaclarinda-sahte-ambalaj-iddiasi-1110237890.html

Son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarında sahte ambalaj iddiası

Son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarında sahte ambalaj iddiası

Sputnik Türkiye

Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konu başlıklarından biri, son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarının yeniden... 10.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-10T13:26+0300

2026-11-10T13:26+0300

2026-11-10T13:26+0300

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Son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarının yeni kutu ve prospektüslerle yeniden ambalajlanarak piyasaya sürüldüğü iddiasıyla yürütülen soruşturmada yeni bir operasyon gerçekleştirildi.Soruşturma kapsamında 15 yeni şüpheli ile 3 iş yerinin tespit edildiği, 3 ilde toplam 21 adrese operasyon düzenlendiği belirtildi. Aynı soruşturma kapsamında 2 Kasım’da da 11 ilde operasyon yapılmış, 24 şüpheli ve 5 iş yeri hakkında işlem gerçekleştirilmişti.Konuyu Yeri ve Zamanı programında değerlendiren gazeteci Güçlü Özgan, soruşturmanın sağlık sistemindeki denetim mekanizmalarını da yeniden gündeme getirdiğini söyledi.Özgan, şöyle konuştu:'Resmi sistemde bunun yapılması teknik olarak mümkün değil'Özgan, eczanelerde satılan ilaçların İlaç Takip Sistemi ve karekod uygulamasıyla izlendiğini belirterek, soruşturmadaki iddiaların kayıt dışı bir dolaşıma işaret ettiğini söyledi:'İmha edilmesi gereken ilaçlar yeniden ambalajlanıyor'Özgan, soruşturmadaki iddialara göre son kullanma tarihi geçmiş ilaçların ambalajlarının değiştirilerek yeniden dolaşıma sokulduğunu aktardı:'İmha süreçleri anlık olarak izlenmeli'Özgan, benzer olayların önüne geçilebilmesi için uzmanların önerdiği denetim yöntemlerini de aktardı:

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2026

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Güçlü Özgan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg

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