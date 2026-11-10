Son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarında sahte ambalaj iddiası
Enflasyon, sosyal barışı bozuyor
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Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konu başlıklarından biri, son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarının yeniden ambalajlanarak piyasaya sürüldüğü iddiasına ilişkin soruşturma oldu. Özgan, soruşturmada 15 yeni şüpheli ve 3 iş yerinin daha tespit edildiğini aktardı.
Son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarının yeni kutu ve prospektüslerle yeniden ambalajlanarak piyasaya sürüldüğü iddiasıyla yürütülen soruşturmada yeni bir operasyon gerçekleştirildi.
Soruşturma kapsamında 15 yeni şüpheli ile 3 iş yerinin tespit edildiği, 3 ilde toplam 21 adrese operasyon düzenlendiği belirtildi. Aynı soruşturma kapsamında 2 Kasım’da da 11 ilde operasyon yapılmış, 24 şüpheli ve 5 iş yeri hakkında işlem gerçekleştirilmişti.
Konuyu Yeri ve Zamanı programında değerlendiren gazeteci Güçlü Özgan, soruşturmanın sağlık sistemindeki denetim mekanizmalarını da yeniden gündeme getirdiğini söyledi.
Özgan, şöyle konuştu:
“Son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarının yeni kutu ve prospektüslerle ambalajlanarak piyasaya sürüldüğü iddiasıyla başlatılan soruşturmada 15 yeni şüpheli ve 3 iş yeri daha tespit edildi. Toplam 3 ilde 21 adrese operasyon düzenlendi. Bu ilk operasyon değil. 2 Kasım’da da aynı gerekçeyle 11 ilde bir operasyon gerçekleştirilmişti. 24 şüpheli ve 5 iş yeri hedefteydi. Ele geçirilen dijital materyaller de MASAK tarafından incelemeye alınmıştı.”
'Resmi sistemde bunun yapılması teknik olarak mümkün değil'
Özgan, eczanelerde satılan ilaçların İlaç Takip Sistemi ve karekod uygulamasıyla izlendiğini belirterek, soruşturmadaki iddiaların kayıt dışı bir dolaşıma işaret ettiğini söyledi:
“Eczane kanalından satılan ilaçlar İlaç Takip Sistemi ve karekod entegrasyonuyla uçtan uca izlendiği için resmi bir eczaneden son kullanma tarihi geçmiş bir ilacın sistem üzerinden hastaya verilmesi teknik olarak mümkün değil. Ama soruşturmayla birlikte illegal ağların ve bu usulsüzlüklerin tespitini engelleyen bazı mekanizmaların bulunduğu iddiasını görüyoruz. Kayıt üzerinde sistem kusursuz işleyebilir ama fiziki ilacın el değiştirdiği aşamada suistimaller yapılabiliyor.”
'İmha edilmesi gereken ilaçlar yeniden ambalajlanıyor'
Özgan, soruşturmadaki iddialara göre son kullanma tarihi geçmiş ilaçların ambalajlarının değiştirilerek yeniden dolaşıma sokulduğunu aktardı:
“İmha edilmesi gerektiği halde edilmeyen, hastane ya da kurum stoklarından bir şekilde çıkarılan son kullanma tarihi geçmiş ilaçların kutuları ve prospektüsleri yeniden bastırılarak tarihi geçmemiş gibi gösterildiği iddia ediliyor. İlacın üzerindeki karekod ile kutunun birbirinden ayrılması halinde dijital denetimin de aşılması mümkün hale gelebiliyor. Soruşturmada doktor ve hemşirelerin de bulunduğunun belirtilmesi, sistem içerisindeki olası bağlantıların da araştırılması gerektiğini gösteriyor.”
'İmha süreçleri anlık olarak izlenmeli'
Özgan, benzer olayların önüne geçilebilmesi için uzmanların önerdiği denetim yöntemlerini de aktardı:
“Uzmanların üç temel önerisi var. Birincisi, son kullanma tarihi dolan ilaçların imha süreçlerinin sensör, kamera ve tutanak sistemiyle anlık olarak izlenmesi. İkincisi, ambalajların kopyalanmasını engelleyecek hologram ve güvenlik mührü gibi teknolojilerin artırılması. Bir diğer öneri de hastanelerdeki envanter denetiminin daha güçlü hale getirilmesi. İlaç kullanım oranları ile stoktan düşen miktarların bağımsız müfettişler tarafından sahada birebir kontrol edilmesi gerektiği belirtiliyor. Bunlar yapılırsa bu tür sahtekarlıkların önüne geçilebileceği ifade ediliyor.”