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Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu'ndan 10 Kasım paylaşımı
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu'ndan 10 Kasım paylaşımı
Sputnik Türkiye
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 88. yıldönümünde Rusya'nın Türkiye'deki iki diplomatik misyonundan 10 Kasım paylaşımları geldi. 10.11.2026, Sputnik Türkiye
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Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, 10 Kasım Atatürk Anma Günü'nde bu acı olayın SSCB'de nasıl karşılandığını hatırlatan bir mesaja yer verdi.11 Kasım 1938 tarihli Pravda gazetesinin başyazısını aktaran elçilik, SSCB Yüksek Sovyet Prezidyumu Başkanı Mihail Kalinin ile Sovyetler Birliği Dışişleri Halk Komiseri Maksim Litvinov'un anma mesajlarını öne çıkardı.Kalinin mesajında "Dost Cumhuriyetin seçkin Cumhurbaşkanı, büyük Türk halkının bağımsızlık ve refah için kahramanca mücadelesinin bir dönemini simgeleyen Kemal Atatürk'ün vefat haberinden derin üzüntü duyuyorum. En içten taziyelerimi kabul edin" ifadeleri yer alırken, Litvinov ise taziyelerini şu sözlerle dile getirdi:İstanbul Başkonsolosluğu'ndan 'Rusya'nın büyük dostu' vurgusuRusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu da, Atatürk'ün iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişimine katkılarına dikkat çekti.Mesajda, "Ülkelerimiz arasındaki dostluk ve işbirliğinin temellerini atan, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve Rusya’nın büyük dostu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikalinin 88. yıl dönümünde derin saygı ve minnetle anıyoruz" dendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/evrensel-yas-dunya-basini-10-kasim-1938de-ataturkun-olumunu-nasil-duyurdu-1110227342.html
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sscb, litvinov, rusya, i̇stanbul başkonsolosluğu, pravda, mustafa kemal atatürk, 10 kasım, rus büyükelçiliği, rusya federasyonu ankara büyükelçiliği
sscb, litvinov, rusya, i̇stanbul başkonsolosluğu, pravda, mustafa kemal atatürk, 10 kasım, rus büyükelçiliği, rusya federasyonu ankara büyükelçiliği

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu'ndan 10 Kasım paylaşımı

10:21 10.11.2026 (güncellendi: 10:27 10.11.2026)
© Fotoğraf : Rusya'nın Ankara BüyükelçiliğiDünyaca ünlü Rus ressam Yevgeniy Lansere’nin Milli Mücadele döneminde Anadolu’da çizdiği eserler bugün sanatseverlerle buluşuyor.
Dünyaca ünlü Rus ressam Yevgeniy Lansere’nin Milli Mücadele döneminde Anadolu’da çizdiği eserler bugün sanatseverlerle buluşuyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2026
© Fotoğraf : Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği
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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 88. yıldönümünde Rusya'nın Türkiye'deki iki diplomatik misyonundan 10 Kasım paylaşımları geldi.
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, 10 Kasım Atatürk Anma Günü'nde bu acı olayın SSCB'de nasıl karşılandığını hatırlatan bir mesaja yer verdi.

11 Kasım 1938 tarihli Pravda gazetesinin başyazısını aktaran elçilik, SSCB Yüksek Sovyet Prezidyumu Başkanı Mihail Kalinin ile Sovyetler Birliği Dışişleri Halk Komiseri Maksim Litvinov'un anma mesajlarını öne çıkardı.

Kalinin mesajında "Dost Cumhuriyetin seçkin Cumhurbaşkanı, büyük Türk halkının bağımsızlık ve refah için kahramanca mücadelesinin bir dönemini simgeleyen Kemal Atatürk'ün vefat haberinden derin üzüntü duyuyorum. En içten taziyelerimi kabul edin" ifadeleri yer alırken, Litvinov ise taziyelerini şu sözlerle dile getirdi:

"Türkiye'nin bağımsızlığı ve genel barış davası için yorulmadan mücadele eden, Sovyet-Türk dostluğunun ilham kaynağı olan en seçkin devlet adamlarından biri olan Kemal Atatürk'ün vefat haberinden son derece etkilendim, en derin ve içten taziyelerimi sunmak istiyorum."

pravda 10 Kasım
pravda 10 Kasım - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2026

İstanbul Başkonsolosluğu'ndan 'Rusya'nın büyük dostu' vurgusu

Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu da, Atatürk'ün iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişimine katkılarına dikkat çekti.

Mesajda, "Ülkelerimiz arasındaki dostluk ve işbirliğinin temellerini atan, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve Rusya’nın büyük dostu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikalinin 88. yıl dönümünde derin saygı ve minnetle anıyoruz" dendi.
Mustafa Kemal Atatürk - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2026
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'Evrensel yas': Dünya basını 10 Kasım 1938'de Atatürk'ün ölümünü nasıl duyurdu?
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