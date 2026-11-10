https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/rusyanin-ankara-buyukelciligi-ve-istanbul-baskonsoloslugundan-10-kasim-paylasimi-1110231446.html

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu'ndan 10 Kasım paylaşımı

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu'ndan 10 Kasım paylaşımı

Sputnik Türkiye

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 88. yıldönümünde Rusya'nın Türkiye'deki iki diplomatik misyonundan 10 Kasım paylaşımları geldi. 10.11.2026, Sputnik Türkiye

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türki̇ye

sscb

litvinov

rusya

i̇stanbul başkonsolosluğu

pravda

mustafa kemal atatürk

10 kasım

rus büyükelçiliği

rusya federasyonu ankara büyükelçiliği

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Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, 10 Kasım Atatürk Anma Günü'nde bu acı olayın SSCB'de nasıl karşılandığını hatırlatan bir mesaja yer verdi.11 Kasım 1938 tarihli Pravda gazetesinin başyazısını aktaran elçilik, SSCB Yüksek Sovyet Prezidyumu Başkanı Mihail Kalinin ile Sovyetler Birliği Dışişleri Halk Komiseri Maksim Litvinov'un anma mesajlarını öne çıkardı.Kalinin mesajında "Dost Cumhuriyetin seçkin Cumhurbaşkanı, büyük Türk halkının bağımsızlık ve refah için kahramanca mücadelesinin bir dönemini simgeleyen Kemal Atatürk'ün vefat haberinden derin üzüntü duyuyorum. En içten taziyelerimi kabul edin" ifadeleri yer alırken, Litvinov ise taziyelerini şu sözlerle dile getirdi:İstanbul Başkonsolosluğu'ndan 'Rusya'nın büyük dostu' vurgusuRusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu da, Atatürk'ün iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişimine katkılarına dikkat çekti.Mesajda, "Ülkelerimiz arasındaki dostluk ve işbirliğinin temellerini atan, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve Rusya’nın büyük dostu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikalinin 88. yıl dönümünde derin saygı ve minnetle anıyoruz" dendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/evrensel-yas-dunya-basini-10-kasim-1938de-ataturkun-olumunu-nasil-duyurdu-1110227342.html

türki̇ye

sscb

litvinov

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sscb, litvinov, rusya, i̇stanbul başkonsolosluğu, pravda, mustafa kemal atatürk, 10 kasım, rus büyükelçiliği, rusya federasyonu ankara büyükelçiliği