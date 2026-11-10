https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/radyo-sputnik-10-kasim-gundem-ozel-ataturkun-biraktigi-miras-ve-cumhuriyetin-kazanimlari-1110241915.html

Radyo Sputnik 10 Kasım Gündem Özel: Atatürk’ün bıraktığı miras ve Cumhuriyet’in kazanımları

Radyo Sputnik 10 Kasım Gündem Özel: Atatürk’ün bıraktığı miras ve Cumhuriyet’in kazanımları

Sputnik Türkiye

10 Kasım Gündem Özel programında Fethi Yılmaz ve Selin Yazıcı, konuklarıyla Atatürk’ün mirasını, Cumhuriyet devrimlerini ve liderlik özelliklerini ele aldı... 10.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-10T16:32+0300

2026-11-10T16:32+0300

2026-11-10T16:34+0300

10 kasım

atatürk

cumhuriyet

dolmabahçe sarayı

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Gazeteciler Fethi Yılmaz ve Selin Yazıcı ile 10 Kasım Gündem Özel programında; Atatürk’ün yaşamından Cumhuriyet’in kuruluşuna, askerî başarılarından devrimlerine, kadınlara kazandırdığı haklardan günümüzdeki düşünsel mirasına kadar pek çok başlık ele alındı.Prof. Dr. Barış Doster, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkanı Ayşe Yüksel ve emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz’un konuk olduğu programda, Radyo Sputnik editörleri Alkan Şahin ve Caner Polat da 10 Kasım sabahı Dolmabahçe Sarayı’ndaki anma törenlerinden izlenimlerini aktardı.Atatürk’ün yaşamını Türk milletine adadığını vurgulayan Yılmaz, Falih Rıfkı Atay’ın “Atatürk’ün eseri bir bütün olarak tek bir kelimeyle toplanabilir: Kurtuluş” sözlerini hatırlattı. Yılmaz, “Atatürk’e ve Cumhuriyet’e sahip çıkma iradesini büyük holdinglerin reklamlarında değil, o yurttaşın gözünden akan yaşta, küçücük bir çocuğun samimi duygusunda, saat 09.05’te bütün Türkiye’nin saygı duruşunda görüyorum” dedi.‘Hayatını bir ülkeye vakfeden lider’Atatürk’ün çocukluk yıllarından Cumhuriyet’in kuruluşuna uzanan yaşamını anlatan Fethi Yılmaz, 13 yaşında Selanik Askerî Rüştiyesi’nde, 15 yaşında Manastır Askerî İdadisi’nde ve 18 yaşında İstanbul Harp Okulu’nda eğitim gördüğünü hatırlattı.Atatürk’ün 24 yaşında kurmay yüzbaşı olarak Şam’da görev yaptığını, ardından Trablusgarp, Balkan Savaşları, Çanakkale ve Kafkas cephelerinde mücadele ettiğini aktaran Yılmaz, 38 yaşında Samsun’a çıktığını, 39 yaşında TBMM’yi açtığını, 40 yaşında Sakarya Meydan Muharebesi’ni kazandığını, 41 yaşında Büyük Taarruz’u gerçekleştirdiğini ve 42 yaşında Cumhuriyet’i ilan ettiğini belirtti.Yılmaz, “Gerçekten hayatını bir ülkeye vakfetmek nedir? Belki bir sayfaya sığıyor bu ama o bir sayfanın içinde yıllarca konuşulacak bir isim var” ifadelerini kullandı.‘Dolmabahçe’de Atatürk’e sevgi seli: Çocuklar da 71 numaralı odanın önünde’Radyo Sputnik editörleri Alkan Şahin ve Caner Polat, 10 Kasım sabahı Dolmabahçe Sarayı'ndan yaptıkları canlı bağlantılarda, Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu 71 numaralı odayı ziyaret etmek isteyen vatandaşların oluşturduğu kalabalığı ve anma törenlerinde yaşanan duygusal anları aktardı.Sabahın erken saatlerinde itibaren ziyaretçilerin yağmur altında uzun kuyruklar oluşturduğunu belirten Şahin, “Genç, yaşlı, çocuk herkes burada Atatürk'ün huzuruna çıkmak için bekliyordu. Ellerinde karanfillerle sabahın erken saatlerinde buraya geldiler. Konuştuğumuz vatandaşlarla çok duygu dolu anlar yaşandı. Çoğu duygularını ifade edemedi” dedi.Dolmabahçe Sarayı'nın içinden izlenimlerini paylaşan Polat ise özellikle çocukların Atatürk'e duyduğu sevgiye dikkat çekerek şunları söyledi: Atatürk'ün yalnızca bir devlet kurucusu ve başarılı bir komutan olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Barış Doster, onun anti-emperyalist, tam bağımsızlıkçı ve ulusal egemenlikçi kimliğine dikkat çekti. ‘Atatürk'ün ölümsüzlüğünün sebebi fikirleridir’Atatürk'ün İngiliz emperyalizmine karşı mücadelesinin bugün de hatırlandığını aktaran Doster, şöyle konuştu:‘Çanakkale'nin Mustafa Kemal'ini sahiplenenler devrimlerine itiraz ediyor’Atatürk’ün askerî başarılarının yanı sıra siyasi mücadelesinin de önemine değinen Doster, şunları söyledi:‘Cumhuriyet'in kuruluş felsefesini hatırlamak gerekiyor’Cumhuriyet'in kazanımlarının önemine değinen Doster, akıl ve bilimden uzaklaşmanın gençlerin yurt dışına göçünü artırdığına dikkat çekerek şöyle konuştu: ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, Atatürk’ün kadınlara kazandırdığı hakların önemini anlattı. Yüksel, Türkan Saylan’ın Cumhuriyet değerlerini yaşatmak ve kız çocuklarının eğitimine katkı sağlamak için verdiği mücadeleye de değindi.‘Cumhuriyet bir kadın devrimidir’Atatürk’ün kadınlara kazandırdığı hakları anlatan Prof. Dr. Ayşe Yüksel, şöyle konuştu:‘Türkan Saylan, Atatürk’e olan borcunu hayatı boyunca ödedi’Türkan Saylan'ın Atatürk'ün izinden giderek eğitim için verdiği mücadeleyi anlatan Yüksel, şöyle konuştu:Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, Atatürk'ün askerî başarılarının ötesinde, onu diğer komutanlardan ayıran liderlik özelliklerini anlattı. Atatürk'ün Cumhuriyet'i kurarken benimsediği hedeflere değinen Yavuz, onun düşüncelerinin bugün de doğru anlaşılması gerektiğini vurguladı.‘Atatürk'ün kafasında iki şey vardı’Atatürk'ün diğer komutanlardan farklı olarak Cumhuriyet'i kurma hedefiyle hareket ettiğini belirten Yavuz, şöyle konuştu:‘Her komutan lider değildir’Atatürk’ün liderlik özelliklerine değinen Yavuz, komutanlık ve liderlik arasındaki farkı şöyle anlattı:‘Atatürk'ü sevmek başka, doğru anlamak başka’Atatürk’ün doğru anlaşılmasının önemine ve Cumhuriyet’in kuruluş felsefesine değinen Yavuz, şöyle konuştu:‘Atatürk, hayatı boyunca birçok hastalıkla mücadele etti’Fethi Yılmaz, Atatürk’ün çocukluk yıllarından itibaren sıtma, böbrek rahatsızlıkları ve kalp krizleri başta olmak üzere pek çok sağlık sorunuyla mücadele ettiğini hatırlattı:‘Atatürk’ün son yolculuğunda binlerce kişi onu uğurladı’Atatürk’ün vefatının ardından düzenlenen cenaze törenlerini anlatan Fethi Yılmaz, Dolmabahçe Sarayı’ndaki ziyaretler sırasında yaşanan izdihama ve cenaze namazına ilişkin tartışmalara değinerek programı şöyle noktaladı:

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2026

Fethi Yılmaz https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/19/1070148892_0:0:1536:1536_100x100_80_0_0_4120fed203a4ad40821e0f67a71f66e3.jpg

Fethi Yılmaz https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/19/1070148892_0:0:1536:1536_100x100_80_0_0_4120fed203a4ad40821e0f67a71f66e3.jpg

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10 kasım, atatürk, cumhuriyet, dolmabahçe sarayı