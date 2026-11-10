https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/kapadokyada-10-kasima-ozel-ucus-gokyuzunde-ataturk-anmasi-1110229303.html
Kapadokya'da 10 Kasım'a özel uçuş: Gökyüzünde Atatürk anması
Kapadokya'da 10 Kasım'a özel uçuş: Gökyüzünde Atatürk anması
Sputnik Türkiye
Nevşehir'in Göreme beldesinde sıcak hava balonları, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle havalandı. Kapadokya'nın... 10.11.2026, Sputnik Türkiye
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Kapadokya'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü, gökyüzünde düzenlenen özel bir etkinlikle anıldı. Nevşehir'in Göreme beldesinde, bazı sıcak hava balonları sepetlerine asılan Türk bayrakları ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk posterleriyle havalandı.Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88'inci yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte, bölgenin simgelerinden sıcak hava balonları anma uçuşuna katıldı.Turistlerin de yer aldığı balonlar, Kapadokya'nın peribacalarıyla kaplı vadileri üzerinde yaklaşık bir saat boyunca süzülerek uçuşlarını tamamladı.Kapadokya semalarında Türk bayrağı ve Atatürk posterleri10 Kasım'a özel uçuşlar kapsamında bazı balonların sepetlerine Türk bayrağı ve Atatürk posterleri asıldı. Bir balon firması ise etkinlik için kalp şeklindeki sıcak hava balonunu hazırladı.Uçuş öncesinde hazırlıkların tamamlanmasının ardından turistler balon sepetlerine alındı. Havalanan balonlar, Göreme'nin peribacaları ve doğal kaya oluşumları üzerinde ilerledi.Etkinlik boyunca Türk bayrakları ve Atatürk posterleri taşıyan balonlar, bölgenin doğal manzarasıyla birlikte dikkat çekici görüntüler oluşturdu.Balon pilotundan 10 Kasım açıklamasıSıcak hava balonu pilotu Türker Oğuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak amacıyla düzenlendiğini söyledi.Oğuz, Kapadokya'daki balon uçuşlarını 10 Kasım'ın anlam ve önemine uygun biçimde gerçekleştirdiklerini belirtti.Yaklaşık bir saat süren uçuşların ardından sıcak hava balonları inişlerini tamamlarken, Atatürk'ün vefatının 88'inci yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen anma etkinliği sona erdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/evrensel-yas-dunya-basini-10-kasim-1938de-ataturkun-olumunu-nasil-duyurdu-1110227342.html
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mustafa kemal atatürk, gazi mustafa kemal atatürk, kapadokya, türkiye cumhuriyeti, cumhuriyet
mustafa kemal atatürk, gazi mustafa kemal atatürk, kapadokya, türkiye cumhuriyeti, cumhuriyet
Kapadokya'da 10 Kasım'a özel uçuş: Gökyüzünde Atatürk anması
08:54 10.11.2026 (güncellendi: 08:55 10.11.2026)
Nevşehir'in Göreme beldesinde sıcak hava balonları, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle havalandı. Kapadokya'nın peribacaları üzerinde yaklaşık bir saat süren uçuş, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88'inci yıl dönümüne özel olarak gerçekleştirildi.
Kapadokya'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü, gökyüzünde düzenlenen özel bir etkinlikle anıldı. Nevşehir'in Göreme beldesinde, bazı sıcak hava balonları sepetlerine asılan Türk bayrakları ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk posterleriyle havalandı.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88'inci yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte, bölgenin simgelerinden sıcak hava balonları anma uçuşuna katıldı.
Turistlerin de yer aldığı balonlar, Kapadokya'nın peribacalarıyla kaplı vadileri üzerinde yaklaşık bir saat boyunca süzülerek uçuşlarını tamamladı.
Kapadokya semalarında Türk bayrağı ve Atatürk posterleri
10 Kasım'a özel uçuşlar kapsamında bazı balonların sepetlerine Türk bayrağı ve Atatürk posterleri asıldı. Bir balon firması ise etkinlik için kalp şeklindeki sıcak hava balonunu hazırladı.
Uçuş öncesinde hazırlıkların tamamlanmasının ardından turistler balon sepetlerine alındı. Havalanan balonlar, Göreme'nin peribacaları ve doğal kaya oluşumları üzerinde ilerledi.
Etkinlik boyunca Türk bayrakları ve Atatürk posterleri taşıyan balonlar, bölgenin doğal manzarasıyla birlikte dikkat çekici görüntüler oluşturdu.
Balon pilotundan 10 Kasım açıklaması
Sıcak hava balonu pilotu Türker Oğuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak amacıyla düzenlendiğini söyledi.
Oğuz, Kapadokya'daki balon uçuşlarını 10 Kasım'ın anlam ve önemine uygun biçimde gerçekleştirdiklerini belirtti.
Yaklaşık bir saat süren uçuşların ardından sıcak hava balonları inişlerini tamamlarken, Atatürk'ün vefatının 88'inci yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen anma etkinliği sona erdi.