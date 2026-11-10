https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/fransadan-irana-sogutma-tesislerine-siber-saldiri-suclamasi-1110247948.html

Fransa’dan İran’a soğutma tesislerine siber saldırı suçlaması

Fransa’dan İran’a soğutma tesislerine siber saldırı suçlaması

Sputnik Türkiye

Fransa, Avrupa’daki endüstriyel soğutma sistemlerine yönelik siber saldırılardan İran’ı sorumlu tutarak AB yaptırımlarını gündeme getirdi. Tahran ise... 10.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-10T19:16+0300

2026-11-10T19:16+0300

2026-11-10T19:16+0300

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Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İran Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlantılı olduğunu belirttiği Şahid Kaveh birimini, Avrupa genelindeki endüstriyel soğutma tesislerine siber saldırı düzenlemekle suçladı.Barrot, saldırıların gıda ürünlerinin bozulmasına ve en az 15 yangına yol açtığını, yalnızca Fransa’da 11-12 Ekim tarihlerinde yaklaşık 700 tesisin etkilendiğini söyledi. Paris yönetimi, İran Büyükelçisi’nin Dışişleri Bakanlığına çağrılacağını ve Avrupa Birliği düzeyinde yaptırımların gündeme gelebileceğini açıkladı.Soğutma sistemlerinin uzaktan kontrol edildiği iddiasıİddiaya göre saldırganlar, soğutma ekipmanlarının kontrolünü uzaktan ele geçirerek buz çözme modunu devreye soktu veya soğuk hava depolarının sıcaklığını 50 dereceye kadar yükseltti. Bunun sonucunda tonlarca gıda kullanılamaz hale geldi.Fransa’nın yanı sıra Belçika, İrlanda, Lüksemburg, Hollanda, Finlandiya, İsveç, Estonya, İtalya ve Portekiz’deki tesislerin de saldırılardan etkilendiği belirtildi.İran suçlamaları reddettiİran Dışişleri Bakanlığı, Paris’in suçlamalarını tamamen “temelsiz” olarak nitelendirerek Avrupa’daki siber olaylarla bağlantısı bulunduğu iddialarını reddetti.Olası sonuçlarFransa, saldırılardan sorumlu tutulacak kişilere karşı AB düzeyinde yeni yaptırımlar hazırlanacağını duyurdu.Ancak, İran'ın Avrupa soğutma ünitelerine yönelik siber saldırılarla ilgili olarak Tahran'a yönelttiği suçlamaların, İran'ın bu olaylara karışmış olduğuna dair net bir teknik kanıt bulunmaması nedeniyle absürt görünüyor. Paris’in tepkisinin, İran’ı yalnızlaştırmak ve AB yaptırımlarını sertleştirmek isteyen ABD’nin siyasi baskısıyla bağlantılı olabileceği öne sürülüyor.Olayın, Avrupa’daki işletmeleri ve düzenleyici kurumları internete bağlı endüstriyel ekipmanların güvenliğini yeniden değerlendirmeye yöneltebileceği ifade ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/son-dakika-haberleri-fransa-supermarketlerin-buzdolaplarina-yonelik-siber-saldiridan-iran-devrim-muhafizlarini-sorumlu-1110223650.html

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