"Cumhuriyetçiler böyle yıkım görmedi, Demokratlar 'mavi melek yapılmaya çalışılıyor"

“Demokratlar ‘Mavi Melek’ haline getirilmeye çalışılıyor. Aralarında Sayed ve sosyalist hareketlere yakın isimler var ancak burada bir illüzyon yaşanmamalı. Demokrat Parti’nin büyük çoğunluğu hala İsrail yanlısı. Birçoğu Trump ve ekibini özellikle Rusya-Ukrayna hattında mumla aratabilecek kadar radikal isimler. Hakeem Jeffries de İsrail yanlısı. Chuck Schumer ise ileri gidip ‘Benim görevim solu İsrail’in yanında tutmaktır’ diyebiliyor. Demokratları, Senatoya sokulan isimlerden değerlendirirsek tarihsel hataya düşeriz. Bu isimleri Rusya-Ukrayna krizinin başlangıcından, Çin’e karşı uyguladıkları yaptırım siyasetinden biliyoruz. Senato’da ve Temsilciler Meclisi’nde güçlenip ‘Trump’ın etrafını dikenli tellerle çevireceğiz’ dediler. Demokratlar, İran ile barış güvercini uçurmak niyetinde değiller ancak Trump’tan farklı bir gerçeği kavradılar. Trump, Amerikan gücünün sınırlı olduğunu ve mühimmatlarının azalabileceğini İran karşısında kavrayamadı. Demokratlar bunu anlasa da Rusya konusunda radikal fikirler içindeler. Demokratlar, gelecekte Rusya-Ukrayna hattı ile Çin meselesinde sancılı bir süreç yaşatmak isteyebilirler. 2028’i kazanmak istiyorlarsa İran meselesini çözmek zorundalar. İran meselesini bitirmek için Çin’den yardım isteyecekler. Bu sürpriz olmaz. Çin’e gitmeden önce ‘Nükleer materyallerin İran’dan alınıp stoklanmasını başarabilecek iki ülke var. Onlardan biri Çin diğeri de ABD’ demişti. Şu an tekrar Çin kartını devreye sokup rasyonel bir çıkış yapmak istiyor olabilir. Diğer taraftan Netanyahu, ‘Başladığımız işi bitirmeliyiz’ diyor ve Trump’ı sıkıştırmayı sürdürecek. İran’a sınırlı bir saldırı ihtimalini dışlamıyorum. Nükleeri yok etmek ve granit mermerleri delmek için yeterli olmayan ancak yatay olarak menzili geniş bombaları kullanabilirler. İran’da 250 köprüyü vurma hedefleri de var. ABD, savaşı noktalayacak oldu bittiye getirmek için bir hamle yapabilir. İran ise savaşı farklı yerlerde yatay olarak yayacak. İnternet kablolarından Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki veri merkezlerine kadar pek çok yer hedefe alınabilir. Yenilen bir düşmanın daha da saldırganlaşarak çekilmesi gibi bir hamle bekliyorum. Trump’ın, Rusya-Ukrayna hattında iki ayı var. Çözüm bulması gereken nokta sadece Rusya-Ukrayna arasında sınırlı bir ateşkes değil. Ruslar da savaşın kök nedeninin çözülmesinin altını çiziyor. Avrupa güvenlik mimarisinin kurulması çok önemli. Trump da bunu söyledi. Bir taraftan kapsamlı bir güvenlik mimarisini kurmak için yeterli zaman yok. Trump’ın liyakatli isimleri yok. Bu görevi sürdüren isimler Witkoff ve Kushner. Bu isimler Gazze’de tıkanmışlardı. Demokratlar bütçe hazırlarken Ukrayna’ya yardımların sürmesini tasarıya ekleyeceklerdir. Trump, Donroe Doktiri uyarınca güçlerini Avrupa’dan çekip kendi kıtasına taşımaya çalışıyor. Demokratlar buna da karşı çıkacaktır. Trump, o kadar kibirli ve hoyrat biriydi ki insanlar Trump’tan daha kötüsünün olamayacağını düşünüyor. Çin meselesinde Trump rasyonel bir yerde durmaya çalıştı. Büyük güç rekabetinin savaşa dönüşmemesi konusunda ısrarcı oldu. Demokratların bu çizgiyi ne kadar sürdüreceği konusunda şüpheliyim. Çin’e ilk döneminde Trump ticaret savaşı açmıştı. Biden bayrağı dev alıp teknoloji savaşı başlatmıştı. Demokratlar önde gelen isimleri Tayvan’a göndermeye çalıştı. Demokratlar zamanında ABD-Çin ilişkileri savaşın eşiğinden dönmüştü. Demokratları izlemek gerek. Trump’ın son iki yılı topal ördek olacak. Kararnameleri ve vetolar elinde olacak ancak Demokratlarla pazarlık yapmak durumunda kalacak ve bu da Rusya-Ukrayna hattına olumlu yansımayacak.”