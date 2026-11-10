https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/bakan-gurlek-yeni-partili-vekili-neden-tehdit-etti-1110247568.html
Bakan Gürlek Yeni Partili vekili neden tehdit etti?
Bakan Gürlek Yeni Partili vekili neden tehdit etti?
Sputnik Türkiye
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konuğu Yeni Parti İstanbul Milletvekili Avukat Turan Taşkın Özer oldu. Özer, TBMM’deki komisyonda Adalet Bakanı Akın... 10.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-10T19:04+0300
2026-11-10T19:04+0300
2026-11-10T19:04+0300
mustafa hoş i̇le yol arkadaşi
mustafa hoş
radyo sputnik
radyo
radyo
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
tbmm
akın gürlek
türkiye
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097967008_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d2f009ae00afadc581d9b944a9ca0c00.png
Yeni Parti İstanbul Milletvekili ve avukat Turan Taşkın Özer, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile TBMM’deki komisyonda yaşadığı tartışmayı anlattı. Gürlek’in İBB davasındaki bir ifadeye dayanarak kesin hükümler içeren sözler sarf ettiğini savunan Özer, “Bir bakan orayı mahkeme salonuna çevirmişçesine kesin hükümler kullandı” dedi.Mustafa Hoş’la Yol Arkadaşı’nın bugünkü konuğu Yeni Parti İstanbul Milletvekili Avukat Turan Taşkın Özer oldu. Özer, TBMM’deki komisyonda Adalet Bakanı Akın Gürlek ile arasında geçen tartışmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Özer, şunları söyledi:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Mustafa Hoş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg
Mustafa Hoş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097967008_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_dffd04abac9bf97e018b0f3ce741f178.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Mustafa Hoş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg
mustafa hoş, radyo sputnik, radyo, radyo, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), tbmm, akın gürlek, türkiye, haberler
mustafa hoş, radyo sputnik, radyo, radyo, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), tbmm, akın gürlek, türkiye, haberler
Bakan Gürlek Yeni Partili vekili neden tehdit etti?
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konuğu Yeni Parti İstanbul Milletvekili Avukat Turan Taşkın Özer oldu. Özer, TBMM’deki komisyonda Adalet Bakanı Akın Gürlek ile arasında geçen tartışmayı anlattı.
Yeni Parti İstanbul Milletvekili ve avukat Turan Taşkın Özer, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile TBMM’deki komisyonda yaşadığı tartışmayı anlattı. Gürlek’in İBB davasındaki bir ifadeye dayanarak kesin hükümler içeren sözler sarf ettiğini savunan Özer, “Bir bakan orayı mahkeme salonuna çevirmişçesine kesin hükümler kullandı” dedi.
Mustafa Hoş’la Yol Arkadaşı’nın bugünkü konuğu Yeni Parti İstanbul Milletvekili Avukat Turan Taşkın Özer oldu. Özer, TBMM’deki komisyonda Adalet Bakanı Akın Gürlek ile arasında geçen tartışmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Ben tabii ki adalet bakanı böyle bir açıklama yapınca bir İBB duruşmasında yaşanan bir ifade üzerinden bu cümleleri kurmaya başlayınca aslında ben adalet bakanı adına üzüldüm. Çünkü kurduğu cümleler yanlış, verilen ifade o şekilde bir ifade değil. Ben çok rahattım, fark etmişsinizdir belki izlediyseniz videoları. Ülkem adına üzüldüm yani. Ülkemde bir bakan orayı bir mahkeme salonuna çevirmişcesine, kesin hükümler kullanarak yani işte sana bunlar verildi, bu paraları evine taşıdın gibi, tutanaklarla sabit bu arada, ben bunları kendim uydurmuyorum yani ve şimdi tutanakların tamamına da geçti. Bu cümleleri sarf edince ilk önce ülke adına bir üzüldüm yani. Çünkü biz daha önce de orada adalet bakanları gördük, daha önce de bütçe konuşmaları yapıldı, başka bakanlar da konuştu ve buna ilişkin konuşmakla yükümlüsün ama meseleler orada şahsileştirildi. Mustafa Bey ben böyle bir şey yapsam, herhangi bir milletvekiliyle ilgili veya herhangi bir kişiyle ilgili böyle bir beyanda bulunsam, muhalefet milletvekili olduğum için yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla hemen fezlekem anında geliyor.