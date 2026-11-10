Bakan Gürlek Yeni Partili vekili neden tehdit etti?

Ben tabii ki adalet bakanı böyle bir açıklama yapınca bir İBB duruşmasında yaşanan bir ifade üzerinden bu cümleleri kurmaya başlayınca aslında ben adalet bakanı adına üzüldüm. Çünkü kurduğu cümleler yanlış, verilen ifade o şekilde bir ifade değil. Ben çok rahattım, fark etmişsinizdir belki izlediyseniz videoları. Ülkem adına üzüldüm yani. Ülkemde bir bakan orayı bir mahkeme salonuna çevirmişcesine, kesin hükümler kullanarak yani işte sana bunlar verildi, bu paraları evine taşıdın gibi, tutanaklarla sabit bu arada, ben bunları kendim uydurmuyorum yani ve şimdi tutanakların tamamına da geçti. Bu cümleleri sarf edince ilk önce ülke adına bir üzüldüm yani. Çünkü biz daha önce de orada adalet bakanları gördük, daha önce de bütçe konuşmaları yapıldı, başka bakanlar da konuştu ve buna ilişkin konuşmakla yükümlüsün ama meseleler orada şahsileştirildi. Mustafa Bey ben böyle bir şey yapsam, herhangi bir milletvekiliyle ilgili veya herhangi bir kişiyle ilgili böyle bir beyanda bulunsam, muhalefet milletvekili olduğum için yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla hemen fezlekem anında geliyor.