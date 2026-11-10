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‘Atatürk milleti için yaşadı, milleti için öldü’

‘Atatürk milleti için yaşadı, milleti için öldü’

Sputnik Türkiye

Tarihçi yazar Sinan Meydan ve gazeteci Nebil Özgentürk, Radyo Sputnik’te Okan Aslan’ın sunduğu Gün Ortası 10 Kasım özel programına konuk oldu. Meydan... 10.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-10T16:16+0300

2026-11-10T16:16+0300

2026-11-10T16:16+0300

okan aslan i̇le gün ortasi

radyo sputnik

radyo

radyo

nebil özgentürk

sinan meydan

mustafa kemal atatürk

türkiye cumhuriyeti

10 kasım

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Tarihçi yazar Sinan Meydan ve gazeteci Nebil Özgentürk, Radyo Sputnik’te Okan Aslan’ın sunduğu Gün Ortası programına konuk olarak 10 Kasım’da Atatürk’ün mirasını ve son dönemindeki mücadelesini değerlendirdi. Meydan, Atatürk’ün fikirlerinin bugün de yol göstermeye devam ettiğini vurguladı.Atatürk’ün dünya tarihindeki yerinin benzersiz olduğunu belirten Meydan, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden süreci ve Kurtuluş Savaşı’nın önemini şu sözlerle anlattı:‘Atatürk’ün en büyük kaygısı Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceğiydi’Atatürk’ün son yıllarında Türkiye’nin güvenliği ve Hatay’ın bağımsızlığı üzerinde durduğunu belirten Meydan, yaklaşan İkinci Dünya Savaşı’na karşı alınan diplomatik önlemleri ve Atatürk’ün son dönemindeki mücadelesini anlattı.Nebil Özgentürk: Atatürk'ü yok edemiyorlar, çünkü milyonların kalbinde yaşıyorGazeteci Nebil Özgentürk ise, 10 Kasım dolayısıyla Atatürk’ün mirasını, Cumhuriyet’in kazanımlarını ve toplumdaki Atatürk sevgisini değerlendirdi. Atatürk’e yönelik olumsuz söylemlere rağmen toplumun Cumhuriyet’e ve kurucu lidere sahip çıktığını vurgulayan Özgentürk, bu bağlılığın giderek güçlendiğini ifade etti.Özgentürk, Atatürk’ün toplumdaki yerinin ve Cumhuriyet’in köklü temellerinin önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:‘Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in temeli yıkılamaz’Cumhuriyet’in eğitimden ekonomiye, toplumsal yaşamdan kültüre kadar pek çok alanda köklü değişimler gerçekleştirdiğini belirten Özgentürk, babasının okuma yazmayı askerlikte öğrenmesini Cumhuriyet’in kazanımlarına örnek gösterdi.Özgentürk, Atatürk’ün yalnızca geçmişte değil, bugün de toplumun ortak değerlerinden biri olduğunu belirterek Cumhuriyet’e sahip çıkma çağrısında bulundu.

türkiye cumhuriyeti

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2026

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radyo sputnik, radyo, radyo, nebil özgentürk, sinan meydan, mustafa kemal atatürk, türkiye cumhuriyeti, 10 kasım