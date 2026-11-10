‘Atatürk milleti için yaşadı, milleti için öldü’
gün ortası
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Tarihçi yazar Sinan Meydan ve gazeteci Nebil Özgentürk, Radyo Sputnik’te Okan Aslan’ın sunduğu Gün Ortası 10 Kasım özel programına konuk oldu. Meydan, Atatürk’ün son yıllarında Türkiye’nin geleceği ve Hatay için verdiği mücadeleye dikkat çekerken, Özgentürk milyonların Atatürk’e ve Cumhuriyet’e bağlılığının sürdüğünü vurguladı.
Tarihçi yazar Sinan Meydan ve gazeteci Nebil Özgentürk, Radyo Sputnik’te Okan Aslan’ın sunduğu Gün Ortası programına konuk olarak 10 Kasım’da Atatürk’ün mirasını ve son dönemindeki mücadelesini değerlendirdi. Meydan, Atatürk’ün fikirlerinin bugün de yol göstermeye devam ettiğini vurguladı.
Atatürk’ün dünya tarihindeki yerinin benzersiz olduğunu belirten Meydan, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden süreci ve Kurtuluş Savaşı’nın önemini şu sözlerle anlattı:
“Atatürk hâlâ çok canlı, hâlâ çok diri. Fikirleriyle, eylemleriyle, devrimleriyle yol göstermeye, ilham vermeye devam ediyor. Sadece Türk milletine değil, bütün ezilen, sömürülen, mazlum uluslara yol göstermeye devam ediyor. Mustafa Kemal Atatürk'ü dünyadaki diğer liderlerle, komutanlarla, devlet adamlarıyla kıyaslıyorlar. Son 150-200 yıla baktığınızda bir ulusun kaderini bu kadar olumlu yönde değiştirmiş başka bir lider yok. Atatürk'ün unutulmamasının, bugün hâlâ büyük bir özlemle anılmasının temel nedeni de budur. Çünkü varlığımızı Sakarya Meydan Muharebesi'ne, Büyük Taarruz'a ve bütün Kurtuluş Savaşı mücadelesine borçluyuz. Bu savaşlar kaybedilseydi Türk milletinin bu topraklardaki hikâyesi bambaşka olurdu. Bugün bu topraklarda olmayabilirdik.”
‘Atatürk’ün en büyük kaygısı Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceğiydi’
Atatürk’ün son yıllarında Türkiye’nin güvenliği ve Hatay’ın bağımsızlığı üzerinde durduğunu belirten Meydan, yaklaşan İkinci Dünya Savaşı’na karşı alınan diplomatik önlemleri ve Atatürk’ün son dönemindeki mücadelesini anlattı.
“Atatürk'ün son dönemlerinde iki temel sorunu vardı. Birincisi, yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin ayakta kalmasıydı. 1934-1935 yıllarından itibaren İkinci Dünya Savaşı'nın çıkacağını tahmin ediyordu. Balkan Antantı'nı kurdu, ardından Sadabat Paktı'nı oluşturdu. Çünkü yaklaşan savaşa karşı Türkiye'yi güvence altına almak istiyordu. Gelecek bir savaşta Türkiye'nin bu savaşa girmemesi gerektiğini düşünüyordu. İkinci önemli mesele ise Hatay'dı. Atatürk, 'Milletime söz verdim, Hatay'ı kurtaracağım' diyordu. 'Hatay benim şahsi davamdır' sözünü kullanıyordu. 19 Mayıs 1938'de, doktorların dinlenmesi gerektiğini söylemesine rağmen törenlere katıldı, ardından Adana ve Mersin'e gitti. Orada ordulara resmi geçit yaptırdı. Çünkü Fransız basınında Atatürk'ün artık ayakta duramayacak kadar hasta olduğu yönünde haberler çıkıyordu. Atatürk, hasta haliyle ordusunu denetleyerek hâlâ görev başında olduğunu ve kararlılığını bütün dünyaya gösterdi. Bu ziyaretin ardından rahatsızlığı daha da ağırlaştı. Ama o, kendi sağlığından önce milletinin ve ülkesinin geleceğini düşünüyordu. Atatürk milleti için yaşadı, milleti için öldü.”
Nebil Özgentürk: Atatürk'ü yok edemiyorlar, çünkü milyonların kalbinde yaşıyor
Gazeteci Nebil Özgentürk ise, 10 Kasım dolayısıyla Atatürk’ün mirasını, Cumhuriyet’in kazanımlarını ve toplumdaki Atatürk sevgisini değerlendirdi. Atatürk’e yönelik olumsuz söylemlere rağmen toplumun Cumhuriyet’e ve kurucu lidere sahip çıktığını vurgulayan Özgentürk, bu bağlılığın giderek güçlendiğini ifade etti.
Özgentürk, Atatürk’ün toplumdaki yerinin ve Cumhuriyet’in köklü temellerinin önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
“Milyonlarca insanın kalbinden Atatürk'ü atamıyorlar. Özellikle son 20-25 yıldır inanılmaz bir Anıtkabir coşkusu var. Eskiden 10 Kasım'da, Cumhuriyet Bayramı'nda okullarda Atamızı anardık. Şimdi sahiplenme duygusu arttıkça Anıtkabir yürüyüşleri de büyüyor. İnsanlarda büyük bir heyecan var. Çünkü bir ülke kuruluyor, binlerce sorun ve dert yaşanıyor ama sonuçta büyük bir kararlılıkla ilerici, çağdaş bir ülkenin temelleri atılıyor. Herkes dönüp dolaşıp o Cumhuriyet fikrinin etrafında buluşuyor. Zaman zaman yıpratılmaya çalışılıyor ama 103 yıldır dimdik ayakta duran bir Cumhuriyet var. O temeli yıkamazlar.”
‘Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in temeli yıkılamaz’
Cumhuriyet’in eğitimden ekonomiye, toplumsal yaşamdan kültüre kadar pek çok alanda köklü değişimler gerçekleştirdiğini belirten Özgentürk, babasının okuma yazmayı askerlikte öğrenmesini Cumhuriyet’in kazanımlarına örnek gösterdi.
“Benim babam bir Cumhuriyet çocuğudur. 1915 doğumlu. Babam 21 yaşında askerlikte öğreniyor okuma yazmayı. O zaman okuma yazma bilmeyen çocuklara askerlerimiz okuma yazma öğretsin deniyor. Babam da o güzellikle, cennet gibi gördüğü okuma yazma fikrini alıp geliyor, berber dükkânında yıllarca bizi okutarak, bize okumayı sevdirerek işliyor. Al sana bir Cumhuriyet fikri. Köy Enstitüleri meselesi, harf devrimi, kıyafet devrimi, aklına gelen her şey... Olağanüstü bir dönüşüm var. Cumhuriyet'in verdiği imkânlarla yetişen insanlar bu ülkeye katkı sunmaya devam ediyor.”
Özgentürk, Atatürk’ün yalnızca geçmişte değil, bugün de toplumun ortak değerlerinden biri olduğunu belirterek Cumhuriyet’e sahip çıkma çağrısında bulundu.