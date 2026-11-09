https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/trump-sonrasi-donem-basliyor-ilk-kez-isim-verdi-1110214348.html

Trump sonrası dönem başlıyor: İlk kez isim verdi

Trump sonrası dönem başlıyor: İlk kez isim verdi

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçilerin 3 Kasım ara seçimlerindeki yenilgisinin ardından verdiği ilk kapsamlı röportajda İran savaşını, göç politikalarını... 09.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-09T13:48+0300

2026-11-09T13:48+0300

2026-11-09T13:48+0300

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ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Parti'nin 3 Kasım 2026 ara seçimlerinde Senato ve Temsilciler Meclisi'ndeki çoğunluğunu kaybetmesinin ardından yaptığı açıklamalarda, 2028 başkanlık seçimlerine ilişkin dikkat çekici mesajlar verdi.CBS televizyonunun 60 Minutes programında konuşan Trump, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yu gelecekte Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı olabilecek isimler arasında değerlendirdi. Ancak 2028 seçimlerinde kimi destekleyeceğine ilişkin kesin bir tercih açıklamadı.Trump, seçim yenilgisinde İran savaşı, yükselen akaryakıt fiyatları ve Cumhuriyetçilerin seçmenlere yeterince güçlü mesajlar verememesinin etkili olduğunu kabul etti.Trump'ın halefi kim olacak? Marco Rubio öne çıktı2028 başkanlık seçimleriyle ilgili soruları yanıtlayan Trump, Marco Rubio'nun başkanlık için uygun isimlerden biri olduğunu söyledi.Bununla birlikte Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance ile Rubio arasında açık bir tercih yapmadı. Cumhuriyetçi Parti'nin gelecekteki liderliğine ilişkin kararını ne zaman açıklayacağı konusunda da kesin bir takvim vermedi.ABD Anayasası'nın 22. değişikliği uyarınca iki kez başkan seçilen Trump'ın yeniden seçilmesi mümkün değil. Bu nedenle 2028 seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'nin adayının kim olacağı, Trump sonrası dönemin en önemli siyasi tartışmalarından biri olarak görülüyor.İran savaşının seçim yenilgisine etkisini kabul ettiTrump, Cumhuriyetçilerin ara seçimlerde yaşadığı kayıplarda İran'la savaşın ekonomik ve siyasi sonuçlarının rol oynadığını belirtti.Başkan Yardımcısı JD Vance'in savaşın seçim sonuçlarını olumsuz etkilediği yönündeki değerlendirmesine katılan Trump, artan enerji maliyetlerinin ve yüksek akaryakıt fiyatlarının seçmenlerin tercihlerinde etkili olduğunu söyledi.Buna karşın Trump, İran'a yönelik askeri operasyonların gerekli olduğunu savunarak Tahran'ın nükleer silah geliştirmesinin engellendiğini ileri sürdü. Savaşın siyasi maliyetine rağmen alınan kararların ABD'nin ulusal güvenliğine hizmet ettiğini iddia etti.İran'a yeni saldırı düzenlenecek mi?Trump, İran'a yönelik askeri operasyonları genişletmek için şu aşamada bir gerekçe görmediğini ifade etti.İran'ın nükleer tesislerinin ağır bombardımanlar sonucunda büyük ölçüde kullanılamaz hale geldiğini öne süren Trump, bazı tesislerin binlerce ton kaya ve enkaz altında kaldığını savundu.Hürmüz Boğazı'nın deniz trafiğine açık olduğunu belirten ABD Başkanı, savaş sırasında Washington'ın güvenlik desteğinden yararlanan ülkelerin askeri operasyonların maliyetine katkıda bulunması gerektiğini de söyledi.Trump'ın İran'ın nükleer kapasitesine ilişkin değerlendirmeleri, ABD yönetiminin açıklamalarına dayanıyor. Tesislerdeki hasarın boyutu ve İran'ın kalan nükleer kapasitesi bağımsız olarak doğrulanmış değil.Göç politikalarında geri adım: Çok sert davrandıkTrump'ın röportajdaki en dikkat çekici açıklamalarından biri de göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik uygulamalar hakkında oldu.ABD Başkanı, yönetiminin bazı göçmenlere karşı gereğinden fazla sert davranmış olabileceğini kabul etti. Özellikle uzun yıllardır ABD'de yaşayan, otelcilik, temizlik ve peyzaj gibi sektörlerde çalışan kişilerin sınır dışı edilmesinin olumsuz sonuçlar doğurduğunu belirtti.Trump, Demokratlarla göç konusunda uzlaşmaya açık olduğunu da söyledi. Uzun süredir ülkede yaşayan bazı göçmenlerin yasal statü kazanmasına yönelik düzenlemelerin değerlendirilebileceğini ifade etti. Ancak olası anlaşmanın kapsamı konusunda ayrıntı vermedi.Trump siyasi rakiplerini affedecek mi?Röportajın son bölümünde siyasi rakipleriyle ilişkilerine ve kişisel inançlarına değinen Trump, cennete gitmeyi umduğunu söyledi.Bununla birlikte bazı siyasi rakiplerini affetmeye niyetli olmadığını belirten ABD Başkanı, kendisine karşı mücadele eden isimlere yönelik öfkesinin devam ettiğini dile getirdi.Trump ayrıca görev süresinin kalan bölümünde başkanlık affı yetkisini geniş biçimde kullanabileceğinin sinyalini verdi. Yönetiminde görev yapan kişilerin gelecekte hukuki soruşturmalarla karşılaşmasını istemediğini söyledi.Demokratların Kongre zaferi Trump'ı nasıl etkileyecek?Trump'ın açıklamaları, Demokratların Kongre'nin her iki kanadında çoğunluğu ele geçirdiği ve Beyaz Saray'ın siyasi hareket alanının daraldığı bir dönemde geldi.Yeni Kongre aritmetiği, Trump yönetiminin bütçe, göç, dış politika ve federal atamalar gibi başlıklarda Demokratlarla daha fazla müzakere yürütmesini gerektirebilir.Öte yandan 2028 başkanlık seçimleri yaklaşırken Trump'ın Cumhuriyetçi Parti içindeki halef tartışmalarına ne ölçüde müdahil olacağı belirsizliğini koruyor. Trump, Rubio ve Vance hakkında olumlu değerlendirmelerde bulunsa da herhangi bir isme desteğini ilan etmiş değil.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/cumhurbaskani-erdogan-turkiye-ile-azerbaycan-arasinda-ayrilik-arayanlar-beyhude-bir-cabanin-1110212930.html

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abd

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marco rubio, donald trump, i̇ran, abd, başkan, cumhuriyetçi parti, senato, abd