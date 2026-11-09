https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/terorsuz-turkiye-surecinde-duraksama-tartismasi-ak-parti-kaynaklari-ne-diyor-1110220848.html

Terörsüz Türkiye sürecinde 'duraksama' tartışması: AK Parti kaynakları ne diyor?

Terörsüz Türkiye sürecinde 'duraksama' tartışması: AK Parti kaynakları ne diyor?

Sputnik Türkiye

Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama ve kasım ayı sonunda başlaması beklenen tespit ve teyit mekanizmasına ilişkin tartışmalar sürüyor. DEM Parti... 09.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-09T18:23+0300

2026-11-09T18:23+0300

2026-11-09T18:23+0300

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Aydınlık Gazetesi Ankara Haber Müdürü Aykut Diş, Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında Ankara'daki siyasi kulislerden edindiği bilgileri aktararak tarafların açıklamalarını ve Öcalan'ın yeni üniteye geçişini değerlendirdi.DEM Parti'den 'duraksama' çıkışıTerörsüz Türkiye sürecinin hangi aşamada olduğu Ankara'da tartışılmaya devam ediyor. DEM Parti Grup Başkan Vekili Sezai Temelli'nin de süreçte duraksama yaşandığını ifade etmesiyle tartışma yeniden gündeme geldi.Diş, geçtiğimiz hafta sonu DEM Parti'nin İmralı heyetinde yer alan Mithat Sancar ve Pervin Buldan'ın da benzer açıklamalarda bulunduğunu hatırlattı.Diş şunları söyledi:AK Parti kaynakları: Süreç kendi takviminde ilerliyorDiş, DEM Parti temsilcilerinin açıklamalarını Ankara'da iktidar ve AK Parti kaynaklarına sorduklarını belirtti. AK Parti kaynaklarının süreçte herhangi bir duraksama yaşanmadığını savunduğunu aktaran Diş, Türkiye'nin gündeminde Terörsüz Türkiye'nin yanı sıra başka meselelerin de bulunduğuna dikkat çekildiğini söyledi.Diş, AK Parti kaynaklarının değerlendirmelerini şöyle aktardı:Öcalan'ın yeni üniteye geçişi tartışmaya nasıl yansıdı?Diş, DEM Parti temsilcileri Mithat Sancar ve Pervin Buldan'ın, Öcalan'ın cezaevinde daha konforlu bir üniteye geçtiğini açıklamasının da süreçteki duraksama tartışması açısından dikkat çekici olduğunu belirtti.Öcalan'ın yeni üniteye geçişinin, sürecin duraksadığı yönündeki açıklamalarla çelişen bir gelişme olarak değerlendirildiğini ifade eden Diş, söz konusu ünitenin yapımının 2026 yılının bahar aylarından beri gündemde olduğunu, ancak Öcalan'ın daha önce buraya geçmeyi kabul etmediğini söyledi.Diş, bu gelişmeye ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:Diş, Öcalan'ın yeni üniteye geçişinin Mithat Sancar, Pervin Buldan, Veysi Aktaş ve Sezai Temelli'nin açıklamalarını tartışmaya açan bir gelişme olarak yorumlandığını da belirtti.“Bir ayda meselelerin altından çok sular aktı”Diş, Öcalan'ın yeni üniteye geçişi ve sürecin işleyişine ilişkin değerlendirmeleri, süreci yakından takip eden AK Parti kaynaklarına da sorduklarını aktardı.Kaynakların, DEM Parti temsilcilerinin Öcalan'la son görüşmelerinin üzerinden yaklaşık bir ay geçtiğine dikkat çektiğini belirten Diş, bu süre içinde süreçte günlük ve haftalık ilerlemeler kaydedilmiş olabileceği değerlendirmesini paylaştı.Diş, AK Parti kaynaklarının kendilerine yaptığı açıklamayı şöyle aktardı:Terörsüz Türkiye sürecinin hangi aşamada olduğu ve tespit-teyit mekanizmasının ne zaman devreye gireceği konusundaki tartışmalar sürerken, tarafların sürecin işleyişine ilişkin farklı değerlendirmeleri Ankara gündemindeki yerini koruyor.

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