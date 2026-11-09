Terörsüz Türkiye sürecinde 'duraksama' tartışması: AK Parti kaynakları ne diyor?
bölgenin kalbi
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Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama ve kasım ayı sonunda başlaması beklenen tespit ve teyit mekanizmasına ilişkin tartışmalar sürüyor. DEM Parti temsilcileri sürecin duraksadığı yönünde açıklamalar yaparken, AK Parti kaynakları sürecin kendi takvimi ve rotasında ilerlediğini savunuyor.
Aydınlık Gazetesi Ankara Haber Müdürü Aykut Diş, Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında Ankara'daki siyasi kulislerden edindiği bilgileri aktararak tarafların açıklamalarını ve Öcalan'ın yeni üniteye geçişini değerlendirdi.
DEM Parti'den 'duraksama' çıkışı
Terörsüz Türkiye sürecinin hangi aşamada olduğu Ankara'da tartışılmaya devam ediyor. DEM Parti Grup Başkan Vekili Sezai Temelli'nin de süreçte duraksama yaşandığını ifade etmesiyle tartışma yeniden gündeme geldi.
Diş, geçtiğimiz hafta sonu DEM Parti'nin İmralı heyetinde yer alan Mithat Sancar ve Pervin Buldan'ın da benzer açıklamalarda bulunduğunu hatırlattı.
Diş şunları söyledi:
“Geçtiğimiz hafta sonu İmralı heyeti olarak adlandırılan, DEM Parti'nin PKK kurucusu Öcalan'la görüşebilen isimleri Mithat Sancar ve Pervin Buldan bu tartışmayı başlatmışlardı. İlk kez taraflardan biri, sürecin bir duraksamadan geçtiğini ifade etmişti. Önce Mithat Sancar bu ‘duraksama’ lafını kullandı. Bir gün sonra da Pervin Buldan aynı ifadeyi kullanarak süreçteki gidişatı DEM Parti olarak beğenmediklerini kamuoyuna açıkladılar.”
AK Parti kaynakları: Süreç kendi takviminde ilerliyor
Diş, DEM Parti temsilcilerinin açıklamalarını Ankara'da iktidar ve AK Parti kaynaklarına sorduklarını belirtti. AK Parti kaynaklarının süreçte herhangi bir duraksama yaşanmadığını savunduğunu aktaran Diş, Türkiye'nin gündeminde Terörsüz Türkiye'nin yanı sıra başka meselelerin de bulunduğuna dikkat çekildiğini söyledi.
Diş, AK Parti kaynaklarının değerlendirmelerini şöyle aktardı:
“AK Parti kaynakları süreçte bir duraksama olmadığını, sürecin kendi ajandasında, rotasında, takviminde ilerlediğini ifade ettiler. Türkiye'nin önündeki en önemli meselenin tabii ki de Terörsüz Türkiye olduğunu, fakat Türkiye'nin tek meselesinin Terörsüz Türkiye olmadığını, dolayısıyla işlerin bir hiyerarşik sırayla, senkronize hâlde sürdüğünü bildirdiler.”
Öcalan'ın yeni üniteye geçişi tartışmaya nasıl yansıdı?
Diş, DEM Parti temsilcileri Mithat Sancar ve Pervin Buldan'ın, Öcalan'ın cezaevinde daha konforlu bir üniteye geçtiğini açıklamasının da süreçteki duraksama tartışması açısından dikkat çekici olduğunu belirtti.
Öcalan'ın yeni üniteye geçişinin, sürecin duraksadığı yönündeki açıklamalarla çelişen bir gelişme olarak değerlendirildiğini ifade eden Diş, söz konusu ünitenin yapımının 2026 yılının bahar aylarından beri gündemde olduğunu, ancak Öcalan'ın daha önce buraya geçmeyi kabul etmediğini söyledi.
Diş, bu gelişmeye ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:
“Eğer süreç bir duraksama yaşıyorsa Öcalan bunu nasıl kabul etti de geçti? Çünkü Öcalan'a özel olarak yapılan o konforlu yeni ünitenin yapımı yeni değil. Yani biz bunun 2026 yılı bahar aylarından beri gündemde olduğunu, fakat Öcalan'ın oraya geçmeyi reddettiğini, süreç ikinci aşamasında olgun bir noktaya gelene kadar biliyoruz.”
Diş, Öcalan'ın yeni üniteye geçişinin Mithat Sancar, Pervin Buldan, Veysi Aktaş ve Sezai Temelli'nin açıklamalarını tartışmaya açan bir gelişme olarak yorumlandığını da belirtti.
“Bir ayda meselelerin altından çok sular aktı”
Diş, Öcalan'ın yeni üniteye geçişi ve sürecin işleyişine ilişkin değerlendirmeleri, süreci yakından takip eden AK Parti kaynaklarına da sorduklarını aktardı.
Kaynakların, DEM Parti temsilcilerinin Öcalan'la son görüşmelerinin üzerinden yaklaşık bir ay geçtiğine dikkat çektiğini belirten Diş, bu süre içinde süreçte günlük ve haftalık ilerlemeler kaydedilmiş olabileceği değerlendirmesini paylaştı.
Diş, AK Parti kaynaklarının kendilerine yaptığı açıklamayı şöyle aktardı:
“Süreç gerçekten rotasında ilerliyor. DEM Parti temsilcileri en son Öcalan'la yaklaşık bir ay kadar önce görüşebildiler. Bir ayda meselelerin altından çok sular aktı. Bazen günlük ilerlemeler kaydediyoruz, bazen haftalık ilerlemeler kaydediyoruz. Dolayısıyla onlardaki veri, bilgi eksik olabilir, eski olabilir.”
Terörsüz Türkiye sürecinin hangi aşamada olduğu ve tespit-teyit mekanizmasının ne zaman devreye gireceği konusundaki tartışmalar sürerken, tarafların sürecin işleyişine ilişkin farklı değerlendirmeleri Ankara gündemindeki yerini koruyor.