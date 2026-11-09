https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/is-yerinde-yapay-zek-kullanimi-veri-guvenligi-ihlalinde-sorumluluk-kimde-1110222375.html

İş yerinde yapay zekâ kullanımı: Veri güvenliği ihlalinde sorumluluk kimde?

İş yerinde yapay zekâ kullanımı: Veri güvenliği ihlalinde sorumluluk kimde?

Sputnik Türkiye

Şirketlerin çalışanlarından yapay zekâ araçlarını kullanmalarını istemesi, beraberinde veri güvenliği ve hukuki sorumluluk tartışmalarını da getiriyor... 09.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-09T18:55+0300

2026-11-09T18:55+0300

2026-11-09T18:55+0300

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Radyo Sputnik'te Serhat Ayan'ın sunduğu Yeni Şeyler Rehberi programına konuk olan Avukat Özlem Kurt, şirketlerin yapay zekâ kullanımına ilişkin prosedür ve protokollerde sorumluluğu çalışanların üzerine bırakmaya yönelik düzenlemeler talep edebildiğini belirtti.Şirketlerin, çalışanlara gerekli eğitimi verdiklerini ve yapay zekâ kullanım politikalarını imzalattıklarını ileri sürerek olası ihlallerde sorumluluktan kaçınmak isteyebildiğini anlatan Kurt, bu yaklaşımın tek başına yeterli olmayabileceğini söyledi.Kurt şunları söyledi:İşverenin denetim yükümlülüğü de sorgulanabilirKurt, işverenin çalışanı eğitmiş ve yapay zekâ kullanım politikasını imzalatmış olmasının, olası bir uyuşmazlıkta işverenin sorumluluğunu otomatik olarak ortadan kaldırmayabileceğine işaret etti. Çalışanın, kendisine verilen görevi yerine getirebilecek teknik yeterliliğe sahip olup olmadığının ve işverenin gerekli denetimi yapıp yapmadığının da değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.Kurt, işçi tarafının avukatı olması durumunda işverenin yükümlülüklerini şu sorular üzerinden sorgulayabileceğini ifade etti:Uyuşmazlıklarda mahkemelerin teknik bilgisi önem kazanacakYapay zekâ kullanımından kaynaklanan veri güvenliği ihlallerinin ve işçi-işveren arasındaki sorumluluk tartışmalarının önümüzdeki dönemde hukuki uyuşmazlıklara konu olabileceğini belirten Kurt, bu süreçte mahkemelerin ve bilirkişilerin teknik bilgi düzeyinin önem kazanacağını söyledi.Kurt, “Dolayısıyla biz bu konuda çok tabii şey göreceğiz, ihtilaf göreceğiz. Burada biraz mahkemelerin etkinliği ön plana çıkacak. Burada iş, teknik bilgi konusundaki derinliğimize geliyor aslında. Hem avukatlar olarak bizlerin hem de ihtisas mahkemeleri olarak teknoloji alanındaki bu ihtilafları çözecek mahkemelerin ya da bilirkişilerin teknik bilgisi ön plana çıkacak.” dedi.Çalışanlara kurumsal yapay zekâ hesabı kullanma tavsiyesiKurt, yapay zekâ araçlarını kullanırken çalışanların da kendi veri güvenliklerini gözetmeleri gerektiğini vurguladı. Şirketlerin hangi yapay zekâ araçlarının, hangi amaçlarla kullanılabileceğine ilişkin açık politikalar oluşturmasını isteyen çalışanların, kişisel hesapları yerine kurumsal hesapları tercih etmelerini tavsiye etti.Çalışanların işlerini hızlandırmak amacıyla ellerindeki her türlü bilgiyi doğrudan yapay zekâ sistemlerine yüklemelerinin risk oluşturabileceğine dikkat çeken Kurt, şu önerilerde bulundu:

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2026

Serhat Ayan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg

Serhat Ayan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg

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