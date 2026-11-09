“Halk gelişmelere tepki gösteriyor, Trump atanmış imparator gibi davrandı”

“Halk dış politikaya kendisine yansıyınca ilgi duyuyor. Gelişmeler fiyatlara yansıyınca dış politikayla da ilgilenmeye başlıyorlar. Michigan’da okuyanlar sadece orayı biliyor. Gereksiz buldukları şeyleri okumazlar. Ancak artık kendilerini ilgilendiriyor. Savaşın yanı sıra bir savaş daha var. Yapay zeka nedeniyle yapılan veri merkezleri, elektrik ve su tüketimini de etkiledi. Bunlar yüksek gelir kazandırdı. Yukardaki üreticilerin elinde para toplandı. Aşağı kesimler ise iş bulamadı. Peşinden de savaş geldi. Ukrayna ile yapılan savaş Avrupa’yı çökertti. Rusya’dan alınan ucuz enerjiyi kaybettiler. Teknolojik açıdan da gerilediler. Lise öğrencilerinin ardından üniversite öğrencileri de ayaklandı. Avrupa’da ‘okuyup adam olma’ sistematiği ortadan kalktı. Askeri üretim batık giderdir ve sosyal yapı geriler. Sağlık ve eğitim de geriledi. Göçmenleri almayacaklarını söylemek başka ancak içerde yeni bir yapı oluşturmak ve insanları zorla dışarı atmak başka. Peşinden gümrük vergileri de geldi. Dışardan alınan mallarla çalışan insanlar zor durumda kaldı. Halk gümrük vergilerinden bıktı. Trump, seçilmiş cumhurbaşkanı değil de atanmış imparator gibi tavırlar takındı. Halk bir reaksiyon göstermeye başladı nihayet. Michigan’daki adayla ilgili ‘Muhammed’ ismine taktı. Bir siyah kadın da seçildi. Ancak artık Amerikan olmuş isimler. Tahmin etmedikleri bir şey oldu. Bunlar da eskisi gibi olmayacak. Biden zamanında çıkarttıkları Avrupa savaşının, Avrupa’yı aşağı çektiğini gördüler. İngiltere’den herkes ayrılmak istiyor artık. Ukrayna’yı Avrupa’yı alma konusunda Rusya karşı değildi. Rusya, NATO’nun genişlemesine karşıydı. Müslümanlığa düşmanlarsa Rusya Hristiyan, zencilere düşmanlarsa Rusya beyaz. Biden’ın ‘Demokrasiyi yaydım’ propagandası Avrupa’yı çökertti. İki yeni hegemonun kim olacağına bakılıyor. Çin ile ABD yükseliyor. Avrupa’nın yükselmesi mümkün değil. Avrupa’nın yükselmesi Avrasya ile mümkün. Rusya’daki kıymetli toprak madenleri, Alman zekası ile birleşip Avrasya üçüncü bir güç olarak ortaya çıkabilirdi. Bundan ziyade Çin-ABD ortaya çıktı. Avrupa, bir veri merkezi için iki milyon litre su kullanıyor. Amerika’da bunlardan 5 bin 200 tane var. Teksas veri merkezi istemediğini söylüyor örneğin. Yapay zeka şirketleri serbest piyasa şirketleri olduğu için para yine yukarda toplanıyor. Halk buna da tepki gösteriyor. Kamuoyu çevre, paranın yukarda toplanması, göç ve otoriter davranışlara tepki gösteriyor.”