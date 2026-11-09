https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/gaziler-platformu-sozcusu-soner-bardakci-bize-verilen-soz-tutulmadi-1110208003.html

Gaziler Platformu Sözcüsü Soner Bardakçı: “Bize verilen söz tutulmadı”

Gaziler Platformu Sözcüsü Soner Bardakçı: “Bize verilen söz tutulmadı”

Sputnik Türkiye

Gazeteci Güçlü Özgan’ın Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programının bugünkü konuğu, Gaziler Platformu Sözcüsü Soner Bardakçı oldu. Yaz aylarında Ankara’da... 09.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-09T11:02+0300

2026-11-09T11:02+0300

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Türkiye’nin farklı kentlerinden Ankara’ya gelen gaziler, özlük haklarına ilişkin taleplerini yeniden gündeme taşımak için eylem kararı aldı.Konuyla ilgili Yeri ve Zamanı programında gazeteci Güçlü Özgan’a konuk olan Gaziler Platformu Sözcüsü Soner Bardakçı, temmuz ayında başlayan eylemlerini kendilerine verilen söz üzerine sonlandırdıklarını ancak aradan geçen sürede herhangi bir adım atılmadığını söyledi.Bardakçı, şöyle konuştu:'Yeni yasama dönemi başladı ancak hiçbir adım atılmadı'Bardakçı, kendilerine yeni yasama döneminin başlamasıyla taleplerinin ele alınacağı yönünde söz verildiğini ancak bunun gerçekleşmediğini söyledi:'Tek maaşla geçinemiyoruz'Bardakçı, gazilerin maaş, ilaç, protez ve çalışma hakkı konusunda sorunlar yaşadığını belirterek kendi durumunu da anlattı:'Bunun adaleti nerede?'Bardakçı, gaziler arasındaki özlük hakları ve gelir farklılıklarına da tepki gösterdi:'Bakanlıklardan hiçbir dönüş olmadı'Bardakçı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığından da kendileriyle herhangi bir temas kurulmadığını belirtti:'Üç çocuğun ayakkabısı aynı anda yırtılsa o ay geçinemem'Bardakçı, emekli ve gazi maaşlarının günlük yaşam giderleri karşısında yetersiz kaldığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

gaziler

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radyo sputnik, radyo, radyo, gaziler, ankara, meclis