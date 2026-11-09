Gaziler Platformu Sözcüsü Soner Bardakçı: “Bize verilen söz tutulmadı”
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Gazeteci Güçlü Özgan’ın Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programının bugünkü konuğu, Gaziler Platformu Sözcüsü Soner Bardakçı oldu. Yaz aylarında Ankara’da yaptıkları eylemi kendilerine verilen söz üzerine sonlandırdıklarını belirten Bardakçı, “Yeni yasama dönemi başladı ancak bizim için atılmış hiçbir adım göremedik” dedi.
Türkiye’nin farklı kentlerinden Ankara’ya gelen gaziler, özlük haklarına ilişkin taleplerini yeniden gündeme taşımak için eylem kararı aldı.
Konuyla ilgili Yeri ve Zamanı programında gazeteci Güçlü Özgan’a konuk olan Gaziler Platformu Sözcüsü Soner Bardakçı, temmuz ayında başlayan eylemlerini kendilerine verilen söz üzerine sonlandırdıklarını ancak aradan geçen sürede herhangi bir adım atılmadığını söyledi.
Bardakçı, şöyle konuştu:
“13 Temmuz itibarıyla Türkiye’nin 81 ilinden gelen er gaziler olarak Ankara Güvenpark’ta bir basın açıklamasıyla eylemimizi başlattık. 38-39 gün Güvenpark’ta kaldık. Daha sonra polis müdahalesiyle oradan çıkarıldık. Ardından Kurtuluş Parkı’nda da 10-11 gün eylemimizi sürdürdük. Oktay Saral tarafından görüntülü arandık. Bize, ‘Cumhurbaşkanımızın talimatı var, Meclis açıldığı gibi emsal özlük haklarınızı yerine getireceğiz. Eylemi sonlandırın’ denildi. Biz de verilen söze güvenerek eylemimizi sonlandırdık.”
'Yeni yasama dönemi başladı ancak hiçbir adım atılmadı'
Bardakçı, kendilerine yeni yasama döneminin başlamasıyla taleplerinin ele alınacağı yönünde söz verildiğini ancak bunun gerçekleşmediğini söyledi:
“Bize, ‘1 Ekim’den itibaren yeni yasama dönemi açıldığında işiniz çözülmezse tekrar gelin, istediğiniz yerde eyleminizi yapın’ denildi. Biz bu söze güvendik. Ekim geçti, Kasım geldi. Hâlâ bizim için atılmış hiçbir adım göremedik. Bu nedenle Türkiye’nin 81 ilinden gelen gaziler olarak yeniden sesimizi duyurmak için toplanma kararı aldık.”
'Tek maaşla geçinemiyoruz'
Bardakçı, gazilerin maaş, ilaç, protez ve çalışma hakkı konusunda sorunlar yaşadığını belirterek kendi durumunu da anlattı:
“Gaziler olarak hem maaş konusunda hem ilaçta hem protezde birçok sıkıntı yaşıyoruz. Özellikle iş hakkını daha önce ailesinden birine devretmiş gazi kardeşlerimiz bugün tek maaşla kalmış durumda. İnsanların hayatı değişiyor, evleniyor, çocukları oluyor ve tek maaşla geçinmek mümkün olmuyor. Ben de tek maaşla geçinen biriyim. Evim yok. Üç çocuk okutuyorum. Kiram 17 bin lira, aldığım maaş 54 bin lira. Son yapılan zamda maaşım 50 bin liradan 54 bin liraya çıktı.''
'Bunun adaleti nerede?'
Bardakçı, gaziler arasındaki özlük hakları ve gelir farklılıklarına da tepki gösterdi:
“Benim aldığım maaş kadar kira yardımı alan emsal bir uzman çavuş var. Bana ödenen maaş kadar, 54 bin lira kira yardımı alıyor. Bunun adaleti nerede? Ben gençliğimi verdim, hayallerimi verdim. Biz maaş verecekler, iş hakkı verecekler diye gitmedik. Ama baktık ki burada bir ayrımcılık, bir adaletsizlik var.”
'Bakanlıklardan hiçbir dönüş olmadı'
Bardakçı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığından da kendileriyle herhangi bir temas kurulmadığını belirtti:
“Hiçbir şekilde ne Aile Bakanlığından ne de Savunma Bakanlığından platform sözcülerine bir temas olmadı. Bize hiçbir dönüş yapılmadı. Bizi yanlış anlıyorlar. ‘Devleti protesto ediyorlar’ deniliyor. Bizim devleti protesto etmek gibi bir derdimiz yok. Biz sadece kendi derdimizi anlatmaya çalışıyoruz. Zor durumdayız.”
'Üç çocuğun ayakkabısı aynı anda yırtılsa o ay geçinemem'
Bardakçı, emekli ve gazi maaşlarının günlük yaşam giderleri karşısında yetersiz kaldığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
“Üç çocuk okutan, tek maaşla geçinen biriyim. Bugün en ucuz ayakkabı 2 bin lira. Üç çocuğumun ayakkabısı aynı anda yırtılsa 6 bin lira ödemek zorundayım. Ben o ay geçinemem.”