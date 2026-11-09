https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/eski-ak-parti-milletvekilinden-sok-yorum-fatma-betul-sayan-kaya-uzlasmayla-cezaevine-girdi-1110222869.html

Eski AK Parti milletvekilinden şok yorum: "Fatma Betül Sayan Kaya 'uzlaşmayla' cezaevine girdi!"

Eski AK Parti milletvekilinden şok yorum: "Fatma Betül Sayan Kaya 'uzlaşmayla' cezaevine girdi!"

Sputnik Türkiye

Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları 22-23-24-26. Dönem AKP Sakarya Milletvekili Hukukçu Ayhan Sefer Üstün ve Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin... 09.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-09T19:04+0300

2026-11-09T19:04+0300

2026-11-09T19:05+0300

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22, 23, 24 ve 26. Dönem AK Parti Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün, fon vurgununda gelinen son aşamayı değerlendirdi. Soruşturmanın kamuoyu, basın ve muhalefetin baskısıyla ilerlediğini söyleyen Üstün, iktidarın krizi geçiştirmek istediğini ancak bu kez vatandaşların uğradığı zararın büyüklüğü nedeniyle bunu başaramadığını ifade etti.“60 gün oldu, hâlâ gündemin ilk sırasında”Fon vurgununun 60 gündür Türkiye’nin gündeminden düşmediğine dikkat çeken Üstün, soruşturmanın adım adım ve sınırlı biçimde yürütüldüğünü savundu.Üstün, süreci bir sel felaketine benzeterek şöyle konuştu:“İktidar köşeye sıkıştı ve gıdım gıdım, adım adım soruşturmayı yürütmeye çalışıyor. Her seferinde aşağıya bir baraj daha kuruyor. Sel yeniden geliyor, o baraj yıkılacağı zaman bir kurban daha veriyor. Bu şekilde 60 günü tamamladı. Ama hâlâ fon yolsuzluğu gündemin birinci sırasında.”“Siyasilerden bürokratlara, bankacılardan mafyaya uzanan bir yapı”Üstün, olayın kapsamının çok geniş olduğunu öne sürerek siyasiler, siyasetçilerin yakınları, bürokratlar, borsacılar, bankacılar, iş insanları, aracılar ve mafya bağlantılarından söz etti.Yaşananları “100 yılın yolsuzluğu” olarak nitelendiren Üstün, soruşturma kapsamında yaklaşık 400 kişinin bulunduğuna ve 402 milyar liralık bir tutarın söz konusu olduğuna ilişkin iddiaları gündeme getirdi.Üstün, “Bunların içerisinde milletvekilleri olduğu söyleniyor. Yargı bürokrasisinden insanların olduğu, valilerin bulunduğu iddia ediliyor” ifadelerini kullandı.“60 milletvekilinin yakınının adı geçiyor”Soruşturmada adı geçtiği öne sürülen kişilere ilişkin listenin açıklanıp açıklanmayacağına da değinen Üstün, milletvekillerinin yakınlarından oluşan yaklaşık 60 kişilik bir gruptan söz edildiğini belirtti.Üstün, listenin açıklanmasının siyasi sonuçları olabileceğini savunarak şu değerlendirmeyi yaptı:“Bunu açıklamak istemeyeceklerdir. Kolay kolay açıklayacaklarını tahmin etmiyorum. Çünkü açıklarsa o gök kubbe birden AK Parti’nin üzerine çökebilir.”“Bir saatte tespit edilebilecek olay 60 günü buldu”Türkiye’nin hukuk devleti ve şeffaf devlet olma niteliğini kaybettiğini savunan Üstün, soruşturmanın neden bu kadar uzun sürdüğünü sorguladı.Üstün, “Bir saatte tespit edilebilecek bir olay, neredeyse 60 günü buldu. Kamuoyunun baskısı devam etti. Ama sonunda muhtemelen bir uzlaşı oldu” dedi.Soruşturmanın seyrine ilişkin değerlendirmesinde iktidarın dosyayı kapatmak için baskı oluşturduğunu ileri süren Üstün, sürecin belirli kişilerin korunması karşılığında sınırlandırıldığı izlenimi edindiğini ifade etti.Rojin Kabaiş’in babasından saldırı açıklaması: “Öldürseler de mücadeleme devam edeceğim”Van’da şüpheli şekilde yaşamını yitiren Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş, kardeşi Ahmet Kabaiş’in İstanbul Büyükçekmece’de dört maskeli kişinin saldırısına uğradığını söyledi. Saldırganların kendisine yönelik tehditlerde bulunduğunu belirten Kabaiş, “Ölümden korkmayacağım. Kızımın dosyası aydınlanana kadar mücadele edeceğim” dedi.Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş, Radyo Sputnik’te katıldığı yayında kardeşi Ahmet Kabaiş’e yönelik saldırının ayrıntılarını anlattı.Saldırının İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde yaşandığını belirten Kabaiş, kardeşinin bir adrese yaptığı ziyaretin ardından dönüş yolunda önünün kesildiğini söyledi.Kardeşinin dört maskeli kişi tarafından darbedildiğini ve hakarete uğradığını aktaran Kabaiş, saldırının kameraların bulunmadığı bir noktada gerçekleştiğini ifade etti. Saldırganların kendisine yönelik tehditlerde de bulunduğunu belirten Kabaiş, tehditlere rağmen Rojin Kabaiş dosyasının aydınlatılması için mücadelesini sürdüreceğini vurguladı.“Ölümden de korkmayacağım”Saldırının kendilerini sindiremeyeceğini söyleyen Nizamettin Kabaiş, mücadelelerinin herhangi bir kişiyi ya da kurumu hedef almak için değil, kızının ölümünün aydınlatılması için olduğunu belirtti.Kabaiş, “Biz hiçbir zaman onların tehditlerinden korkmayacağız. Ölümden de korkmayacağız. Kızımın dosyası aydınlanana kadar mücadeleme devam edeceğim. Hedefimiz kimseyi kötülemek ya da herhangi bir kurumu kötülemek değil. Amacımız Rojin Kabaiş’in dosyasının aydınlanması” diye konuştu.“Altı kişinin telefonu tespit edilmiş, neden tutuklanmıyorlar?”Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin soruşturmanın yaklaşık iki yıldır sonuçlandırılamamasına tepki gösteren baba Kabaiş, dosyada telefon baz verilerine ilişkin tespitler bulunduğunu öne sürdü.Kabaiş, “Devletin her şeyi vardır. Polis var, cihaz var, güç var. Neden olay çözülmüyor? Altı kişinin telefonu baz daralmasının yanında tespit edilmiş. O kişiler kimdir? Neden tutuklanmıyor?” ifadelerini kullandı.Üniversite ve yurt yönetimine tepkiRojin Kabaiş’in kaybolduğu süreçte üniversite ve yurt yönetiminin sorumluluklarının da araştırılması gerektiğini savunan Nizamettin Kabaiş, ihmaller bulunduğunu öne sürdü.Üniversite ve yurttaki güvenlik görevlilerinin, devriye ve nöbet hizmetlerinden sorumlu kişilerin soruşturma kapsamında değerlendirilmesini isteyen Kabaiş, “Ölüme sebebiyet getiren ihmaller var ortada. Şu ana kadar tek bir şahıs bile gözaltına alınmadı. Oradaki güvenlikçiler, devriye olsa, nöbetçiler olsa gözaltında olması lazım. Bu çocuklara neden sahip çıkmadınız?” dedi.“Ankara’ya başka şekilde bilgi veriyorlar”Dosyanın ilerlemediğini savunan Kabaiş, Van’daki bazı yerel yönetimlerin ve yetkililerin soruşturmaya yeterince önem vermediğini iddia etti.Ankara’ya dosyayla ilgili farklı bilgiler aktarıldığını öne süren Kabaiş, üniversite ve yurtla ilgili hiçbir kişinin gözaltına alınmamasını eleştirdi.Kabaiş, “Benim kızım Diyarbakır’da ya da kendi evimde kaybolsaydı hepimizi gözaltına alacaklardı. Aynı uygulamayı neden üniversiteye yapmıyorlar?” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

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