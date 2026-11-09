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Abdulkadir Selvi: Anketlerden ilginç bir parti çıktı
Abdulkadir Selvi: Anketlerden ilginç bir parti çıktı
Sputnik Türkiye
Abdulkadir Selvi son dönemde anket sonuçlarında artış gösteren kararsızların oranına dikkat çekti ve "Kararsızlar ve görüş belirtemeyenlerle ilgili özel bir... 09.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-09T09:20+0300
2026-11-09T09:25+0300
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, siyasi partilerin karşılaştırıldığı anket sonuçlarını paylaştı. Selvi "Kamuoyu araştırmalarında bir süredir dikkatle izlediğim bir veri var. Önceleri partilerin oy oranlarına odaklanırdım. Şimdi ise o verinin üzerinde duruyorum. Çünkü anormal bir artış var." diyerek kararsızların durumunun kritik olduğunu vurguladı. Bugün kaleme aldığı yazısında "SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, 38 yıllık meslek hayatında ilk kez böyle bir veriyle karşılaştığını söyledi. O veri ne? Son birkaç aydır kararsızlar birinci parti seviyesine yükselmiş durumda. Ama sadece kararsızlar değil, Hakan Bayrakçı’nın da işaret ettiği gibi parti tercihini söylemeyenlerin oranı yüzde 33’e ulaşmış durumda. Sadece SONAR’ın verileri ile hareket etmiyorum. Bu yazıyı yazmadan önce 3 ayrı kamuoyu araştırma şirketinin yöneticisiyle konuştum. Onlar da kararsızların oranındaki artışa dikkat çekiyorlar. İktidar ve muhalefetin buna özel bir ilgi göstermesi gerekiyor. Kararsızlar ve görüş belirtemeyenlerle ilgili özel bir araştırma yapılmasına ihtiyaç var. SONAR’ın anketinde geçersiz oy kullanırım, kararsızım ve sandığa gitmem diyenlerin oranı yüzde 33.1 çıkıyor. Son 5 aydır kararsızların oranında bir artış gözleniyor. Şu anda kararsızlar partisi birinci parti konumunda." ifadelerini kullanan Selvi şu verilere de dikkat çekti:'AK Parti’nin de muhalefetin de seçimleri kazanabilmek için oylarını ikiye katlaması gerekiyor'
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abdulkadir selvi, anket, politika, ak parti, yeni parti
abdulkadir selvi, anket, politika, ak parti, yeni parti

Abdulkadir Selvi: Anketlerden ilginç bir parti çıktı

09:20 09.11.2026 (güncellendi: 09:25 09.11.2026)
© AA / Emin SansarAbdulkadir Selvi
Abdulkadir Selvi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2026
© AA / Emin Sansar
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Abdulkadir Selvi son dönemde anket sonuçlarında artış gösteren kararsızların oranına dikkat çekti ve "Kararsızlar ve görüş belirtemeyenlerle ilgili özel bir araştırma yapılmasına ihtiyaç var." dedi.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, siyasi partilerin karşılaştırıldığı anket sonuçlarını paylaştı. Selvi "Kamuoyu araştırmalarında bir süredir dikkatle izlediğim bir veri var. Önceleri partilerin oy oranlarına odaklanırdım. Şimdi ise o verinin üzerinde duruyorum. Çünkü anormal bir artış var." diyerek kararsızların durumunun kritik olduğunu vurguladı.
Bugün kaleme aldığı yazısında "SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, 38 yıllık meslek hayatında ilk kez böyle bir veriyle karşılaştığını söyledi. O veri ne? Son birkaç aydır kararsızlar birinci parti seviyesine yükselmiş durumda. Ama sadece kararsızlar değil, Hakan Bayrakçı’nın da işaret ettiği gibi parti tercihini söylemeyenlerin oranı yüzde 33’e ulaşmış durumda. Sadece SONAR’ın verileri ile hareket etmiyorum. Bu yazıyı yazmadan önce 3 ayrı kamuoyu araştırma şirketinin yöneticisiyle konuştum. Onlar da kararsızların oranındaki artışa dikkat çekiyorlar. İktidar ve muhalefetin buna özel bir ilgi göstermesi gerekiyor. Kararsızlar ve görüş belirtemeyenlerle ilgili özel bir araştırma yapılmasına ihtiyaç var. SONAR’ın anketinde geçersiz oy kullanırım, kararsızım ve sandığa gitmem diyenlerin oranı yüzde 33.1 çıkıyor. Son 5 aydır kararsızların oranında bir artış gözleniyor. Şu anda kararsızlar partisi birinci parti konumunda." ifadelerini kullanan Selvi şu verilere de dikkat çekti:

'AK Parti’nin de muhalefetin de seçimleri kazanabilmek için oylarını ikiye katlaması gerekiyor'

SONAR’ın anketine göre kararsızlar dağıtıldığı taktirde partilerin oy oranı ise şöyle: AK Parti yüzde 29.7, YENİ Parti 28.2, İYİ Parti 10.9, DEM Parti yüzde 9, MHP yüzde 4.9, Zafer Partisi yüzde 3.1, Anahtar Parti yüzde 3.1, CHP yüzde 3, Yeniden Refah Partisi yüzde 2.2, Büyük Birlik Partisi 1.3, TİP yüzde 1.3, diğer yüzde 3.3. Burada aldatıcı olan bir nokta var. AK Parti birinci parti çıkıyor. İktidar bundan memnun. YENİ Parti ikinci parti çıkıyor. YENİ Parti bundan memnun. Ancak bu sonuç mutlu etmeye yeter ama seçim kazanmaya yetmez. Seçimlerin kazanılması için yüzde 50 artı 1 gerekiyor. AK Parti’nin de muhalefetin de seçimleri kazanabilmek için oylarını ikiye katlaması gerekiyor.
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