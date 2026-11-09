https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/abdulkadir-selvi-anketlerden-ilginc-bir-parti-cikti-1110206595.html

Abdulkadir Selvi: Anketlerden ilginç bir parti çıktı

Abdulkadir Selvi: Anketlerden ilginç bir parti çıktı

Sputnik Türkiye

Abdulkadir Selvi son dönemde anket sonuçlarında artış gösteren kararsızların oranına dikkat çekti ve "Kararsızlar ve görüş belirtemeyenlerle ilgili özel bir... 09.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-09T09:20+0300

2026-11-09T09:20+0300

2026-11-09T09:25+0300

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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, siyasi partilerin karşılaştırıldığı anket sonuçlarını paylaştı. Selvi "Kamuoyu araştırmalarında bir süredir dikkatle izlediğim bir veri var. Önceleri partilerin oy oranlarına odaklanırdım. Şimdi ise o verinin üzerinde duruyorum. Çünkü anormal bir artış var." diyerek kararsızların durumunun kritik olduğunu vurguladı. Bugün kaleme aldığı yazısında "SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, 38 yıllık meslek hayatında ilk kez böyle bir veriyle karşılaştığını söyledi. O veri ne? Son birkaç aydır kararsızlar birinci parti seviyesine yükselmiş durumda. Ama sadece kararsızlar değil, Hakan Bayrakçı’nın da işaret ettiği gibi parti tercihini söylemeyenlerin oranı yüzde 33’e ulaşmış durumda. Sadece SONAR’ın verileri ile hareket etmiyorum. Bu yazıyı yazmadan önce 3 ayrı kamuoyu araştırma şirketinin yöneticisiyle konuştum. Onlar da kararsızların oranındaki artışa dikkat çekiyorlar. İktidar ve muhalefetin buna özel bir ilgi göstermesi gerekiyor. Kararsızlar ve görüş belirtemeyenlerle ilgili özel bir araştırma yapılmasına ihtiyaç var. SONAR’ın anketinde geçersiz oy kullanırım, kararsızım ve sandığa gitmem diyenlerin oranı yüzde 33.1 çıkıyor. Son 5 aydır kararsızların oranında bir artış gözleniyor. Şu anda kararsızlar partisi birinci parti konumunda." ifadelerini kullanan Selvi şu verilere de dikkat çekti:'AK Parti’nin de muhalefetin de seçimleri kazanabilmek için oylarını ikiye katlaması gerekiyor'

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261024/ak-parti-grup-baskani-gulerden-terorsuz-turkiye-aciklamasi-1109824017.html

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