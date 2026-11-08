https://anlatilaninotesi.com.tr/20261108/rtib-rusyada-bolgesel-isbirligini-artiracak-1110200229.html

RTİB, Rusya'da bölgesel işbirliğini artıracak

RTİB, Rusya'da bölgesel işbirliğini artıracak

Sputnik Türkiye

Rus-Türk İş İnsanları Birliği (RTİB) Başkanı Ahmet Erdem Acay, Rusya Federasyonu ile bölgesel ekonomi işbirliğini artırmayı planladıklarını kaydetti. 08.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-08T21:21+0300

2026-11-08T21:21+0300

2026-11-08T21:21+0300

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rusya

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rus-türk i̇şadamları birliği (rti̇b)

sputnik

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tanju bilgiç

türkiye'nin moskova büyükelçiliği

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Moskova'da yapılan RTİB Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda yeniden Başkan seçilen Acay, Sputnik'e açıklamasında Rus iş dünyası ve ayrıca bölgelerde ikili ekonomi ve ticari ilişkileri artırmayı planladıklarını vurguladı. Acay, "Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde RTİB Temsilciliği açtık. Eminiz ki bu temsilciliğimiz ikili ekonomi ve ticari işbirliğimizin artmasında önemli rol oynayacak. Türk iş dünyasının Rusya'da faaliyet gösterdiği diğer bölgeler için de benzer planlarımız var. Amacımız ikili ekonomi ve ticari işbirliğini artırmak. Tataristan temsilciliğimiz güzel örnek oldu. Rus firmalarının da RTİB'e üye olmasını sağlamak öncelikli hedeflerimiz arasında" diye konuştu.RTİB'in yeni faaliyetleri ile ilgili de bilgi veren Acay, birliğin 2027'de 30. kuruluş yılını kutlayacaklarını anlattı. Acay, "RTİB 30 yıllık bir geçmişine sahip köklü bir kuruluş. Bu kurul toplantısının ardından 3 yıl daha görev yapacağız. Geçtiğimiz dönem üye sayısını iki kat olarak artırdık. Az önce vurguladım: Daha fazla Rus tarafını da üye yapmayı planlıyoruz. Türk-Rus ekonomik ve ticari işbirliğinin artırılması için tüm gücümüzü seferber edeceğiz Emeği geçen herkese de şükranlarımı iletiyorum" diye konuştu.Moskova’da Radisson Collection Otel’de gerçekleştirilen etkinliğe Türkiye Cumhuriyeti’nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç ve çok sayıda Türk ve Rus iş dünyası temsilcileri katıldı.Büyükelçi Bilgiç, yaptığı konuşmada RTİB'in Türk-Rus ekonomi ve ticari ilişkilerinde önemli rol oynadığını vurguladı.Bilgiç, "Uluslararası jeopolitik gelişmeler ne olursa olsun, ne tarafa evrilirse evrilsin, Rusya ve Türkiye iki komşu ülke. Her zaman Türkiye’nin Rusya’ya, Rusya’nın da Türkiye’ye ihtiyacı olacak. Bizim ilişkileri her zaman geliştirmemiz gerekecek. Türk-Rus ilişkileri çok boyutlu ve ticari ilişkiler de burada en önemli alanlardan biri. Bu ilişkilerin en önemli kuruluşlarından biri de RTİB. Fakat, Türk iş insanlarının yürüttüğü faaliyetlerin yalnızca ticari ve ekonomik boyutuyla değerlendirilmemek lazım. Türk-Rus ilişkilerinin temel ana sütunu sizin yaptığınız işler. Sizlerin tüm faaliyetlerinize Büyükelçilik olarak her zaman yardım etmeye hazırız" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20231207/tanju-bilgic-turkiye-ile-rusya-arasinda-ticari-iliskiler-her-gecen-gun-derinlesiyor-1078197961.html

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