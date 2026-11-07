Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261107/pena-gozaltina-alinmisti-paraguayda-yeni-cumhurbaskani-pedro-alliana-oldu-1110183268.html
Pena gözaltına alınmıştı: Paraguay'da yeni Cumhurbaşkanı Pedro Alliana oldu
Pena gözaltına alınmıştı: Paraguay'da yeni Cumhurbaşkanı Pedro Alliana oldu
Sputnik Türkiye
Paraguay'da Devlet Başkan Yardımcısı Pedro Alliana, Senatonun Cumhurbaşkanı Santiago Pena'yı görevden almasının ardından ülkenin yeni cumhurbaşkanı oldu... 07.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-07T16:35+0300
2026-11-07T16:35+0300
dünya
santiago pena
asuncion
paraguay
colorado partisi
temsilciler meclisi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/07/1110182920_0:0:2969:1671_1920x0_80_0_0_c2d7702a76ca6d04e41728f7442f8d9a.jpg
Paraguay'da senato, ülkede milyonlarca müşterinin hesaplarına erişememesine yol açan dijital kredi kuruluşu Ueno'nun çöküşünün ardından yaşanan siyasi krizde, cuma günü Cumhurbaşkanı Santiago Pena'yı görevden aldı. İktidardaki Colorado Partisi'nin üst düzey isimleri de krizin yönetimi nedeniyle Pena'ya verdikleri desteği çekmişti.52 yaşındaki Pedro Alliana, uzun yıllardır Colorado Partisi içinde görev yapan ve partinin eski liderlerinden biri olarak biliniyor. Siyasi kariyerinin önemli bölümünü partide geçiren Alliana, 2028'de yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmayı hedefliyordu. Ancak Pena'nın görevden alınmasıyla bu görevi iki yıl önceden üstlendi.Ön seçimler askıya alınmıştıAlliana, pazartesi günü yaptığı açıklamada, hükümetin finansal krizle ilgilenmesi gerektiğini belirterek aralık ayında düzenlenecek parti ön seçimlerindeki adaylığını askıya aldığını duyurmuştu. Aynı açıklamada cumhurbaşkanı olmak istediğini belirten Alliana, bu görevi üstlenebilecek kapasiteye, bilgiye ve fikirlere sahip olduğunu söylemişti.Alliana'nın adaylığını askıya alması, Ueno krizinin yönetimi nedeniyle üzerindeki baskı artan Pena ile arasına mesafe koyduğu şeklinde yorumlanmıştı. Pena, Mart 2025'e kadar dijital kredi kuruluşunun da içinde bulunduğu grubun ortakları arasında yer alıyordu.Alliana, yedi yıl boyunca Colorado Partisi'nin başkanlığını yürüttü. Paraguay'da son 80 yılın büyük bölümünde iktidarda bulunan parti içinde yükselen Alliana, eski Devlet Başkanı Horacio Cartes ile yakın siyasi ilişkiler kurdu.Ülkedeki siyasi kriz, büyük kredi kuruluşu Ueno'nun denetimine ilişkin soru işaretlerinin ardından başlamış, başkent Asuncion'da hafta başında protestolara yol açmıştı. Krizin etkisiyle Paraguay Merkez Bankası Başkanı da salı günü görevinden istifa etmişti.2023'te devlet başkan yardımcısı olmadan önce 10 yıl Temsilciler Meclisi üyeliği yapan Alliana, ülkenin güneyindeki Ñeembucú bölgesini temsil etti. Alliana, doğduğu bu bölgede daha önce valilik görevinde de bulundu. Colorado Partisi yönetimiyle güçlü bağları bulunan Alliana, siyasette daha çok temkinli bir isim olarak tanımlanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261107/paraguayda-bankacilik-krizi-devlet-baskani-pena-istifa-etti-1110145896.html
asuncion
paraguay
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/07/1110182920_109:0:2748:1979_1920x0_80_0_0_ca64b713856c10a36b196be19a14ae9b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
santiago pena, asuncion, paraguay, colorado partisi, temsilciler meclisi
santiago pena, asuncion, paraguay, colorado partisi, temsilciler meclisi

Pena gözaltına alınmıştı: Paraguay'da yeni Cumhurbaşkanı Pedro Alliana oldu

16:35 07.11.2026
© REUTERS Cesar OlmedoPedro Alliana
Pedro Alliana - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2026
© REUTERS Cesar Olmedo
Abone ol
Paraguay'da Devlet Başkan Yardımcısı Pedro Alliana, Senatonun Cumhurbaşkanı Santiago Pena'yı görevden almasının ardından ülkenin yeni cumhurbaşkanı oldu. Alliana, Pena'nın görev süresinin sona ereceği Ağustos 2028'e kadar görev yapacak.
Paraguay'da senato, ülkede milyonlarca müşterinin hesaplarına erişememesine yol açan dijital kredi kuruluşu Ueno'nun çöküşünün ardından yaşanan siyasi krizde, cuma günü Cumhurbaşkanı Santiago Pena'yı görevden aldı. İktidardaki Colorado Partisi'nin üst düzey isimleri de krizin yönetimi nedeniyle Pena'ya verdikleri desteği çekmişti.
52 yaşındaki Pedro Alliana, uzun yıllardır Colorado Partisi içinde görev yapan ve partinin eski liderlerinden biri olarak biliniyor. Siyasi kariyerinin önemli bölümünü partide geçiren Alliana, 2028'de yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmayı hedefliyordu. Ancak Pena'nın görevden alınmasıyla bu görevi iki yıl önceden üstlendi.

Ön seçimler askıya alınmıştı

Alliana, pazartesi günü yaptığı açıklamada, hükümetin finansal krizle ilgilenmesi gerektiğini belirterek aralık ayında düzenlenecek parti ön seçimlerindeki adaylığını askıya aldığını duyurmuştu. Aynı açıklamada cumhurbaşkanı olmak istediğini belirten Alliana, bu görevi üstlenebilecek kapasiteye, bilgiye ve fikirlere sahip olduğunu söylemişti.
Alliana'nın adaylığını askıya alması, Ueno krizinin yönetimi nedeniyle üzerindeki baskı artan Pena ile arasına mesafe koyduğu şeklinde yorumlanmıştı. Pena, Mart 2025'e kadar dijital kredi kuruluşunun da içinde bulunduğu grubun ortakları arasında yer alıyordu.
Alliana, yedi yıl boyunca Colorado Partisi'nin başkanlığını yürüttü. Paraguay'da son 80 yılın büyük bölümünde iktidarda bulunan parti içinde yükselen Alliana, eski Devlet Başkanı Horacio Cartes ile yakın siyasi ilişkiler kurdu.
Ülkedeki siyasi kriz, büyük kredi kuruluşu Ueno'nun denetimine ilişkin soru işaretlerinin ardından başlamış, başkent Asuncion'da hafta başında protestolara yol açmıştı. Krizin etkisiyle Paraguay Merkez Bankası Başkanı da salı günü görevinden istifa etmişti.
2023'te devlet başkan yardımcısı olmadan önce 10 yıl Temsilciler Meclisi üyeliği yapan Alliana, ülkenin güneyindeki Ñeembucú bölgesini temsil etti. Alliana, doğduğu bu bölgede daha önce valilik görevinde de bulundu. Colorado Partisi yönetimiyle güçlü bağları bulunan Alliana, siyasette daha çok temkinli bir isim olarak tanımlanıyor.
Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2026
DÜNYA
Paraguay'da bankacılık krizi: Devlet Başkanı Pena gözaltına alındı
04:38
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала