https://anlatilaninotesi.com.tr/20261107/pena-gozaltina-alinmisti-paraguayda-yeni-cumhurbaskani-pedro-alliana-oldu-1110183268.html

Pena gözaltına alınmıştı: Paraguay'da yeni Cumhurbaşkanı Pedro Alliana oldu

Pena gözaltına alınmıştı: Paraguay'da yeni Cumhurbaşkanı Pedro Alliana oldu

Sputnik Türkiye

Paraguay'da Devlet Başkan Yardımcısı Pedro Alliana, Senatonun Cumhurbaşkanı Santiago Pena'yı görevden almasının ardından ülkenin yeni cumhurbaşkanı oldu... 07.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-07T16:35+0300

2026-11-07T16:35+0300

2026-11-07T16:35+0300

dünya

santiago pena

asuncion

paraguay

colorado partisi

temsilciler meclisi

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Paraguay'da senato, ülkede milyonlarca müşterinin hesaplarına erişememesine yol açan dijital kredi kuruluşu Ueno'nun çöküşünün ardından yaşanan siyasi krizde, cuma günü Cumhurbaşkanı Santiago Pena'yı görevden aldı. İktidardaki Colorado Partisi'nin üst düzey isimleri de krizin yönetimi nedeniyle Pena'ya verdikleri desteği çekmişti.52 yaşındaki Pedro Alliana, uzun yıllardır Colorado Partisi içinde görev yapan ve partinin eski liderlerinden biri olarak biliniyor. Siyasi kariyerinin önemli bölümünü partide geçiren Alliana, 2028'de yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmayı hedefliyordu. Ancak Pena'nın görevden alınmasıyla bu görevi iki yıl önceden üstlendi.Ön seçimler askıya alınmıştıAlliana, pazartesi günü yaptığı açıklamada, hükümetin finansal krizle ilgilenmesi gerektiğini belirterek aralık ayında düzenlenecek parti ön seçimlerindeki adaylığını askıya aldığını duyurmuştu. Aynı açıklamada cumhurbaşkanı olmak istediğini belirten Alliana, bu görevi üstlenebilecek kapasiteye, bilgiye ve fikirlere sahip olduğunu söylemişti.Alliana'nın adaylığını askıya alması, Ueno krizinin yönetimi nedeniyle üzerindeki baskı artan Pena ile arasına mesafe koyduğu şeklinde yorumlanmıştı. Pena, Mart 2025'e kadar dijital kredi kuruluşunun da içinde bulunduğu grubun ortakları arasında yer alıyordu.Alliana, yedi yıl boyunca Colorado Partisi'nin başkanlığını yürüttü. Paraguay'da son 80 yılın büyük bölümünde iktidarda bulunan parti içinde yükselen Alliana, eski Devlet Başkanı Horacio Cartes ile yakın siyasi ilişkiler kurdu.Ülkedeki siyasi kriz, büyük kredi kuruluşu Ueno'nun denetimine ilişkin soru işaretlerinin ardından başlamış, başkent Asuncion'da hafta başında protestolara yol açmıştı. Krizin etkisiyle Paraguay Merkez Bankası Başkanı da salı günü görevinden istifa etmişti.2023'te devlet başkan yardımcısı olmadan önce 10 yıl Temsilciler Meclisi üyeliği yapan Alliana, ülkenin güneyindeki Ñeembucú bölgesini temsil etti. Alliana, doğduğu bu bölgede daha önce valilik görevinde de bulundu. Colorado Partisi yönetimiyle güçlü bağları bulunan Alliana, siyasette daha çok temkinli bir isim olarak tanımlanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261107/paraguayda-bankacilik-krizi-devlet-baskani-pena-istifa-etti-1110145896.html

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santiago pena, asuncion, paraguay, colorado partisi, temsilciler meclisi