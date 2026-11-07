Filistinli Gazeteci Taqiya: 'Gazze'de sığınılan çadırlar da İsrail'in hedefinde'

"Yaklaşık 500 bine yakın çadırın girişi sağlanmalıydı. Bugüne kadar yaklaşık 100-120 bin civarı bir rakamdan bahsediyoruz. Ayrıca bu çadırlar çok kalitesiz. Gazze’de 2 milyon 200 bine yakın insan bu yıpranmış çadırlar ile yaşam mücadelesi veriyor. 400 bine yakın insan ise riskli alanlarda, yıkılmak üzere olan bir evde hayatını sürdürüyor ya da sel riski olan bir alanda çadırını kurmuş ve orada yaşamak zorunda kalıyor. Bütün bunlar yaşanırken İşgalci İsrail’in saldırıları devam ettiriliyor. Gazze her gün yaklaşık 24 saldırıya maruz kalıyor. Burada can ve mal kaybı da yaşanıyor. İnsanlar yıpranmış çadırlarda yaşam mücadelesi vermelerine rağmen bu çadırlar da hedef alınıyor. Çadırlar ateşe veriliyor. Orada yaşayan aile tamamen sokakta kalmış oluyor."