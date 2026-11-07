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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261107/filistinli-gazeteci-taqiya-gazzede-siginilan-cadirlar-da-israilin-hedefinde-1110181344.html
Filistinli Gazeteci Taqiya: 'Gazze'de sığınılan çadırlar da İsrail'in hedefinde'
Filistinli Gazeteci Taqiya: 'Gazze'de sığınılan çadırlar da İsrail'in hedefinde'
Sputnik Türkiye
Filistinli Gazeteci Mohammed Abu Taqiya, Gazze'de 2.2 milyon insanın açlık, soğuk ve barınma kriziyle mücadele ettiğini söyledi. Yardım girişlerinin... 07.11.2026, Sputnik Türkiye
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Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına konuk olan Filistinli Gazeteci Mohammed Abu Taqiya, Gazze’de son durumu anlattı.'Gazze'de açlık ve soğuk silah olarak kullanılıyor''Gazze'de çadırlar dahi saldırıların hedefinde'
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İsmet Özçelik
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radyo, gazze, i̇srail, soykırım, ortadoğu
radyo, gazze, i̇srail, soykırım, ortadoğu

Filistinli Gazeteci Taqiya: 'Gazze'de sığınılan çadırlar da İsrail'in hedefinde'

12:34 07.11.2026
Ankara Farkı
Ankara Farkı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2026
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İsmet Özçelik
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Filistinli Gazeteci Mohammed Abu Taqiya, Gazze'de 2.2 milyon insanın açlık, soğuk ve barınma kriziyle mücadele ettiğini söyledi. Yardım girişlerinin engellendiğini belirten Taqiya, yüz binlerce kişinin yıpranmış çadırlarda ve riskli yapılarda yaşadığını, İsrail saldırılarında çadırların dahi hedef alındığını ifade etti.
Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına konuk olan Filistinli Gazeteci Mohammed Abu Taqiya, Gazze’de son durumu anlattı.

'Gazze'de açlık ve soğuk silah olarak kullanılıyor'

“Gazze’de 2 milyon 200 bin insan Gazze’nin yüzde 30’unda yaşam mücadelesini vermek zorunda. 6 bin ihlalin sonucunda bin 600’e yakın insan katledildi, 5 bin 700’e yakın insan yaralandı, 217 insan esir alındı; diğer taraftan Gazze’ye girmesi gereken yardım tırlarının yalnızca yüzde 30’una izin verildi. İnsanların temel ihtiyaçlarında yüzde 75’lik bir eksiklik var. Çok acı verici bir tablo ile karşı karşıya kalıyoruz. Bugüne kadar 200 bin konteynerin girişi sağlanmalıydı; ancak hiçbir konteynerin girişi sağlanmadı. İnsanlar soğuktan hayatını kaybetti. Bu bir silah olarak kullanılıyor; insanlar açlık ve soğuk ile öldürülüyor."

'Gazze'de çadırlar dahi saldırıların hedefinde'

"Yaklaşık 500 bine yakın çadırın girişi sağlanmalıydı. Bugüne kadar yaklaşık 100-120 bin civarı bir rakamdan bahsediyoruz. Ayrıca bu çadırlar çok kalitesiz. Gazze’de 2 milyon 200 bine yakın insan bu yıpranmış çadırlar ile yaşam mücadelesi veriyor. 400 bine yakın insan ise riskli alanlarda, yıkılmak üzere olan bir evde hayatını sürdürüyor ya da sel riski olan bir alanda çadırını kurmuş ve orada yaşamak zorunda kalıyor. Bütün bunlar yaşanırken İşgalci İsrail’in saldırıları devam ettiriliyor. Gazze her gün yaklaşık 24 saldırıya maruz kalıyor. Burada can ve mal kaybı da yaşanıyor. İnsanlar yıpranmış çadırlarda yaşam mücadelesi vermelerine rağmen bu çadırlar da hedef alınıyor. Çadırlar ateşe veriliyor. Orada yaşayan aile tamamen sokakta kalmış oluyor."

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