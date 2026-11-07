https://anlatilaninotesi.com.tr/20261107/fenerbahce-takim-otobusune-saldiri-iddianamesinin-detaylari-ortaya-cikti-1110184346.html

Fenerbahçe takım otobüsüne saldırı iddianamesinin detayları ortaya çıktı

Fenerbahçe takım otobüsüne saldırı iddianamesinin detayları ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımını taşıyan otobüse Nisan 2015'te Trabzon'un Sürmene ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin 5 şüpheli hakkında... 07.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-07T17:29+0300

2026-11-07T17:29+0300

2026-11-07T17:29+0300

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Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlanarak 5 şüpheli hakkında hazırlanan 26 sayfalık iddianame mahkemeye sunuldu.İddianamede, 4 Nisan 2015'te Rize deplasmanından dönen Fenerbahçe takım otobüsüne Sürmene Viyadüğü mevkisinde düzenlenen saldırı öncesinde şüpheliler arasındaki iletişim trafiği incelendi. Olay günü şüpheliler arasında gerçekleşen 72 telefon görüşmesinin saatlik dağılımına göre, saldırının yaşandığı 22.18'de 20 görüşme yapıldığı ve bunun günün en yüksek seviyesine ulaştığı belirtildi. Tüm şüphelilerin söz konusu iletişim trafiğinde aktif olduğu kaydedildi.İddianamede, seyir halindeki otobüsün şoförünün vurulabilmesi için aracın önceden belirlenen olay yerine yaklaştığı bilgisinin saldırıyı gerçekleştiren kişilere aktarılması gerektiği ifade edildi. Rize-Trabzon yolunun coğrafi özellikleri ve otobüsün geçtiği şeridin ormanlık alana uzaklığı dikkate alındığında, tüfeğin etkili mesafesinden ateş edilebilmesi için olay yerinin ve atış yapılacak alanın önceden belirlenmiş olması gerektiği vurgulandı.Şüphelilerin otobüsü takip ettiği belirtildiİddianamede, iki şüphelinin otobüsün Of ilçesine giriş ve çıkışını takip ederek keşif ve gözcülük yaptığı, olay yerinde bulunan diğer ikisi ile telefon görüşmeleri gerçekleştirerek otobüsün konumuna ilişkin bilgi aktardıkları kaydedildi.Şüphelilerin ilk ifadelerinde otobüsü yolda kalabalık görünce fark ettiklerini söyledikleri ancak HTS kayıtları, baz istasyonu bilgileri ve diğer ifadelerin bu beyanlarla çeliştiği belirtildi. İddianamede, şüphelilerin açıklamalarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu değerlendirildi.Olay yerine yaklaşık 130 metre mesafedeki Devran Deresi'nde çift namlulu Superpoze 12 kalibre av tüfeğinin ele geçirildiği aktarılan iddianamede, tüfeğin namlusunda iki patlamış 12 kalibre kartuş bulunduğu bilgisine yer verildi.Olay yerindeki patikada tespit edilen ayakkabı izinin, şüphelinin ikametinin bulunduğu güzergahla uyumlu olduğu ifade edildi. İddianamede ayrıca, otobüs şoförünün doğrudan kafa bölgesinin hedef alındığı ve şoförün damak kemiği ile burun septumunun aşağısından tüfek saçmalarına ait nüvelerin çıkarıldığı belirtildi.Şüpheliler hakkında en ağır suçtan ceza talep edildiİddianamede, şüphelilerin birlikte suç işleme iradesiyle hareket ettikleri ve tek bir fiil kapsamında otobüs sahibi dışındaki 39 müştekiye karşı ayrı ayrı "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs", İsmail Kopuz'a karşı ise "mala zarar verme" suçlarını işledikleri kaydedildi.Türk Ceza Kanunu'nun 44. maddesinde düzenlenen farklı neviden fikri içtima hükümlerine işaret edilen iddianamede, tek bir fiille birden fazla farklı suçun oluşmasına neden oldukları belirtilen şüphelilerin, en ağır cezayı gerektiren "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmaları gerektiği ifade edildi.Şüpheliler hakkındaki deliller arasında HTS analiz raporları, telefon görüşmeleri sırasında bulundukları konumlara ilişkin baz istasyonu kayıtları, ifadeler arasındaki çelişkiler, olay yeri inceleme ve uzmanlık raporları, Adli Tıp Kurumu raporu ile diğer tutanak ve belgeler sıralandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/fenerbahce-otobusune-silahli-saldiri-sorusturmasi-5-supheliye-yonelik-operasyon-1107912869.html

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